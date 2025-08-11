Las llamas alcanzan viviendas en Congosta

18:56

Ampliación | Zona Catastrófica para Las Médulas

El Ayuntamiento de Carucedo solicita al Gobierno central la declaración de Zona Catastrófica para Las Médulas por los devastadores daños que ha dejado el incendio que ha asolado el emblemático paraje berciano, Patrimonio de la Humanidad. La solicitud salió adelante con la mayoría del PSOE en un pleno de urgencia que se celebró a las 16:00 horas de este lunes, 11 de agosto, en el Ayuntamiento de Carucedo. «Hay gente que ha perdido todos sus medios de vida, castaños, se han quemado casas, gallineros y cercas y eso requiere invertir un dinero que ahora mismo la gente no tiene». El Ayuntamiento solicitará también ayudas de la Junta de Castilla y León.

Tanto los vecinos como los equipos de extinción están en vilo debido al peligro que existe de que el aire que se ha levantado en las últimas horas pueda reactivar el fuego y acabar con lo poco que queda sin arder y que se extiende en este caso por Carucedo.

Los accesos por la carretera N-536 se mantienen bloqueados desde Santalla y también en Lago de Carucedo «porque tienen miedo de que vuelva a prender», explica el alcalde, Alfonso Fernández. «Estamos en un pueblo fantasma y desde el Ayuntamiento estamos intentando solucionar algunos problemas», remarca.