Uno de los afectados por los incendios de Zamora señala uno de los focos. Alberto Mingueza
Directo

Las llamas alcanzan viviendas en Congosta

Te contamos la última hora sobre los incendios en las provincias de Zamora y León

Lo más importante

Jenifer Santarén y Raúl R. Méndez

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:59

Actualizado Hace 3 minutos
Lo más importante

18:56

Ampliación | Zona Catastrófica para Las Médulas

El Ayuntamiento de Carucedo solicita al Gobierno central la declaración de Zona Catastrófica para Las Médulas  por los devastadores daños que ha dejado el incendio que ha asolado el emblemático paraje berciano, Patrimonio de la Humanidad. La solicitud salió adelante con la mayoría del PSOE en un pleno de urgencia que se celebró a las 16:00 horas de este lunes, 11 de agosto, en el Ayuntamiento de Carucedo. «Hay gente que ha perdido todos sus medios de vida, castaños, se han quemado casas, gallineros y cercas y eso requiere invertir un dinero que ahora mismo la gente no tiene». El Ayuntamiento solicitará también ayudas de la Junta de Castilla y León.

18:51

La Junta de Castilla y León comunica que en la zona atmosférica Bierzo se ha registrado un descenso de ozono a unos valores seguros, por lo que las recomendaciones dadas con anterioridad ya no son necesarias. Tras la anterior información de una posible superación del umbral de información a la población por ozono en esta zona.

18:48

Así es el estado las llamas en Congosta en estos momentos. Fotografía: Alberto Mingueza.

Las llamas alcanzan viviendas en Congosta

18:46

«El viento ha entrado por la parte de atrás y nos estaba quemando las huertas». Los vecinos y los medios de contención, desbordados, luchan contra las llamas que han alcanzado los patios de al menos cinco casas.

18:43

Importante

Carucedo pide al Gobierno la declaración de Zona Catastrófica en Las Médulas

El ayuntamiento de la localidad del Bierzo ha convocado un pleno de urgencia para aprobar la petición al Gobierno central. La moción ha sido aprobada con los votos a favor de toda la corporación. La situación es límite.

18:40

La Dirección General de la Guardia Civil, desde la Comandancia de Zamora, traslada que queda cortada hasta nuevo aviso la carretera ZA-P-2454 entre Cubo y Congosta. Asimismo, se ha establecido confinamiento domiciliario en las localidades de Congosta (donde varias viviendas han sido ya alcanzadas por el fuego) y Ayoó de Vidriales. Servicio de Extinción también afirma que en estos momentos se están llevando a cabo descargas de agua sobre las poblaciones afectadas para tratar de retener el avance de las llamas.

18:30

Importante

Las llamas alcanzan viviendas en Congosta

Las brigadas forestales y la Guardia Civil, junto con ayuda de los propios vecinos de la localidad, trabajan a esta hora a destajo en Congosta para proteger el pueblo, asolado por varios fucos. Las llamas han alcanzado ya algunas viviendas, sin que se conozcan por el momento los daños.

18:26

Buenas tardes y bienvenidos a la actualización del estado de los incendios en León y Zamora.

18:25

Castilla y León pide ayuda a Galicia

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido ayuda a la Xunta de Galicia ante los graves incendios que registra la comunidad en los últimos días. En concreto, el fuego que afecta a la zona de Las Médulas. Así lo ha confirmado el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien ha dicho que en la mañana de este lunes Mañueco ha contactado con él para solicitarle «la ayuda que pueda» aportar Galicia para atajar estos fuegos, que se encuentran muy cerca de la frontera. Rueda ha indicado que le expresó su apoyo, lamentando que la situación en Galicia también es «complicada», aunque ha reivindicado la solidaridad entre comunidades.

18:24

