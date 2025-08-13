El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Desalojados por el fuego alojados en el polideportivo de Tábara (Zamora). Rodrigo Ucero
Directo

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

La comunidad mantiene cinco incendios en nivel 2 de peligrosidad y tres en el 1, junto a seis activos

Lo más importante

Rebeca Alonso

Rebeca Alonso

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:47

Actualizado Hace 4 minutos
Lo más importante

13:50

Importante

El auditorio de Tábara, un albergue improvisado

Medio centenar de vecinos de Abejera han pasado esta noche en Tábara. El auditorio del municipio se ha convertido en apenas unas horas en un albergue improvisado donde han dormido los trasladados por los incendios de Zamora. Cien colchones, comida y agua que han cedido los vecinos de Tábara. “En una hora preparamos todo. Tuvimos que pedir que pararan de traer cosas porque se han volcado de verdad”, explica Antonio Juárez, alcalde de Tábara.

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

13:44

Encuentran a los perros Atos y Denver

Los dos perros desaparecidos tras los desalojos por el incendio en la comarca de La Bañeza han sido encontrados. Atos y Denver, un pastor alemán y un alano, se encuentran ya a salvo con su familia

13:42

Declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en el incendio de La Bastida (Salamanca)

13:38

La Coordinadora de León en Defensa del Territorio exige la dimisión de Suárez-Quiñones por la “desastrosa” gestión de los incendios

La Coordinadora de León en Defensa del Territorio, que agrupa a plataformas como Bierzo Aire Limpio, Cabrera Despierta, Cepeda Viva, Gedemol, Luna Verde, la Plataforma de Afectados de Santiago Millas y la Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, exigió este miércoles la dimisión “inmediata” del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su “desastrosa” gestión marcada por “la falta de medios, planificación y liderazgo” en la reciente ola de incendios forestales en la provincia de León y otras zonas de Castilla y León.

13:34

El pedáneo de Anllares (León) pide “calma”

El pedáneo de la localidad berciana de Anllares del Sil, en el municipio leonés de Páramo del Sil, Borja Martínez, pidió hoy “mucha calma a todos el mundo” mientras el operativo de lucha contra el fuego intenta atajar un incendio que se declaró poco antes de las ocho de la tarde del pasado viernes y que permanece en nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). “Son profesionales como la copa de un pino”, subrayó sobre los miembros del dispositivo después de lamentar que la asistencia llegase después de días en los que fueron los vecinos, colaborando con la Junta Vecinal y el Ayuntamiento “los que estuvieron atendiendo el fuego”. “Esto quizá era evitable”, comentó. Lejos de considerar que la situación de peligro disminuye, aunque reconoce que el casco urbano está en parte protegido por una cantera de pizarra, comentó que la dirección del viendo “no es la ideal y el problema es que el fuego y el aire no son muy buenos amigos”. Por eso, resume la situación como “complicada” y explica que la tensión se mantiene a la espera de la acción de las previsibles rachas de las próximas horas.

13:09

La Bañeza suspende los festejos de hoy y lamenta el fallecimiento de un voluntario en el incendio que saltó de Zamora

El Ayuntamiento de La Bañeza lamentó hoy los daños ocasionados por los incendios que afectan a sus comarcas y muy especialmente la trágica pérdida de Abel Ramos, vicepresidente del Moto Club Bañezano, de 35 años, que perdió la vida mientras realizaba tareas como voluntario en labores de extinción del fuego que saltó a la provincia de León desde la vecina Zamora. Debido a esta situación y a la atención a las personas evacuadas que se desarrolla en la ciudad, se acordó suspender todos los actos festivos previstos para este miércoles. El alcalde, Javier Carrera, señala que, en función de la evolución de los acontecimientos, se valorará la posible celebración de algunas celebraciones en los próximos días.

13:02

Importante

Los incendios forestales y el humo cortan 13 carreteras secundarias de las provincias de Zamora, León y Palencia

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa hoy de que están cortadas a la circulación trece carreteras secundarias por los incendios desatados en los últimos días en las provincias de Zamora, León y Palencia, debido a la presencia de humo y polvo.

12:58

Importante

Parte médico de los heridos en los incendios de Zamora y León

La Junta de Castilla y León ha publicado el parte médico de los heridos en los incendios de Zamora y León:

Atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, de referencia regional

  • Mujer de 56 años, 50 % de superficie corporal quemada, en estado crítico.

  • Hombre de 64, 35 % de superficie corporal quemada, en estado crítico.

  • Hombre de 36 años, 50 % de superficie corporal quemada, en estado crítico. Trasladado anoche desde el Complejo Asistencial Universitario de León.

  • Hombre de 80 años, 15 % de superficie corporal quemada, pronóstico grave. Trasladado hoy desde el Complejo Asistencial de Zamora.

  • Mujer de 77 años, en la UCI, estable dentro de la gravedad. Pendiente de traslado a Unidad de Quemados.

  • Hombre de 37 años, en la UCI, con quemaduras en el 85 % del cuerpo. En estado crítico. 

  • Hombre de 78 años, en la UCI. Quemaduras en 17 % del cuerpo. 

12:54

Recogida de alimentos en León para los afectados por los incendios de La Valdería

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

12:53

Un bulo sobre una supuesta recogida de alimentos indigna a los habitantes de La Bañeza

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

12:37

La UME tiene a «más de 1.000 militares» ayudando en la extinción de siete incendios en toda España

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene a «más de 1.000 militares» ayudando en la extinción de siete incendios en toda España, según ha explicado en declaraciones a Europa Press el cabo Antonio Diosdado de la unidad militar, entre ellos los de Yeres (León), Puercas (Zamora) y Molezuelas de la Carballeza (Zamora). El cabo se encuentra en el destacamento de Zamora. En cuanto al incendio de Molezuelas , la UME está llevando a cabo un ataque directo y otro paralelo con maquinaria en el flanco izquierdo del incendio. Asimismo, se está preparando una posible defensa al norte del incendio por si el fuego llegara a las poblaciones de Posada de la Valduerna, Villalís de la Valduerna y Robledo de la Valduerna. «Durante la noche ha mejorado la cosa, porque ayer hizo muchísimo viento, muchísimo calor, y por la noche ha bajado la temperatura, ha subido la humedad y han caído unas gotillas. Nada reseñable, pero alguna gotilla siempre ayuda», señala.

12:33

Puente reitera sus críticas a los presidentes del PP porque “no hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, rechazó este miércoles disculparse por sus mensajes en redes sociales sobre los incendios e incidió en sus críticas a los presidentes autonómicos del PP porque “no hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”. Así se expresó el exalcalde de Valladolid en unas declaraciones a la prensa en la provincia de Almería, donde acudió a visitar unas obras junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las cortes, Félix Bolaños. “No me he cachondeado ni he hecho ninguna broma”, defendió Puente sobre sus polémicas publicaciones y añadió que “he expresado mi indignación y cuando lo hago me sale la ironía y el sarcasmo”. Además, lamentó que en el caso concreto de Castilla y León “es mi tierra la que se está quemando como se quemó en 2022 la sierra de la Culebra en Zamora”. “Han pasado tres años y no ha cambiado nada porque sigue la misma desidia y la misma irresponsabilidad”, sentenció.

12:29

«Los tractores rodearon el pueblo y conseguimos que el fuego no entrara. Todo el pueblo aportó algo»

Germán Matellán es el alcalde de Riofrío de Aliste, municipio al que corresponde, entre otras, Abejera. Afirma que fue todo muy rápido, “el viento no es estable, hubo un cambio y el incendio arrasó”. En su opinión, gran parte de la culpa la tiene la meteorología, y destaca también el hecho de que hay muchos fuegos activos en la comunidad y los profesionales no pueden llegar a todo. Destaca que, ayer por la noche, en Sarracín, “veía a gente agotada y trabajando. Los tractores rodearon el pueblo y conseguimos que el fuego no entrara. Todo el pueblo aportó algo”. Se logró que no entrara, advierte, “pero eso no quiere decir que no se reavive”.

12:28

Finaliza la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León

12:10

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

12:09

«Este año estamos destinando 74 millones de euros a la prevención de incendios, el triple que hace 3 años. Somos probablemente la comunidad que más dinero destina a prevención de incendios. Es verdad que nuestra extensión es muy grande. Este año volveremos a reunirnos y tomaremos las decisiones necesarias para ver qué hay que mejorar», responde así Mañueco a las críticas por la actuación y los medios de la Junta de Castilla y León en relación a los incendios

12:03

«Hay que tener en cuenta las circunstancias meteorológicas extremas que está sufriendo Castilla y León y toda España. Factores como la ola de calor, la sequedad de los montes y la intensidad de los vientos que podían llegar hasta 80 y 90 km por hora», recuerda Mañueco

12:01

Importante

El jueves 21 de agosto, una fecha clave

«El jueves 21 adoptaremos un acuerdo desarrollando estas medidas y otras que puedan surgir y trabajaremos para declarar zonas catastróficas las áreas afectadas por el fuego», continua Mañueco en su comparecencia ante los medios de comunicación

11:56

«Vamos a garantizar el cobro de ayudas directas en las zonas afectadas por los incendios», asegura Mañueco

11:56

«Nos hemos reunido para trazar un plan que garantice con rapidez generosidad y eficacia las actuaciones necesarias», explica Mañueco. Estas son las líneas esenciales de actuación del plan:

  • Ayuda económica para reconstruir las propiedades personales

  • Reconstruir las infraestructuras públicas e hidráulicas

  • Actuación para agricultores y ganaderos

  • Ayudas a empresas de las zonas afectadas

  • Reconstruir y mejorar todas las infraestructuras de Las Médulas y rehabilitar y mejorar toda la cobertura vegetal de esa zona patrimonio de la humanidad

  • Poner en marcha un plan de restauración forestal de las zonas afectadas

11:52

«Voy a prescindir de entrar en el juego frívolo de quienes utilizan el sufrimiento de las personas para obtener rédito. La situación actual requiere solidaridad», remarca Mañueco

11:46

Comienza la comparecencia de Mañueco con sus condolencias por el voluntario fallecido: «Vaya por delante nuestro cariño y pesar para los familiares de Abel Ramos»

11:38

Esperamos la comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco tras la reunión mantenida con varios de sus consejeros. Se espera que anuncie las primeras medidas de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

11:37

Importante

Los mapas del fuego en Castilla y León: 55 incendios y 20.000 hectáreas quemadas en lo que va de año

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

Varios incendios de nivel 2, otros de nivel 1 y algunos activos pero no controlados preocupan sobre todo en León y Zamora. Estos son los mapas que describen la situación .

11:36

Un pabellón para desalojados y sus animales de compañía

Ángeles y Mónica son dos de las más de 4.000 vecinas evacuadas a última hora de la tarde del martes de los pueblos leoneses afectados por el incendio que se inició en Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Llegaron al Acuartelamiento Santocildes de Astorga después de comprobar que el seminario de la localidad, en la que también se han dispuesto residencias y un albergue registrado por franciscanos para acoger a los evacuados, estaba ya “desbordado”. Ellas dejaron atrás su casa de Rivas de la Valduerna junto a sus mascotas, tres ‘yorkshire’ (Chispi, Coque y Lúa) y una mastina, Lara, con las que pasaron la noche en un pabellón habilitado especialmente en el recinto militar para quienes tienen animales de compañía. Así, un buen número de perros, también varios gatos y algún erizo fueron alojados junto a sus propietarios en ese espacio. “Aquí, en el cuartel nos han facilitado todo; de diez y con una atención espectacular en todos los sentidos”, explica Mónica dispuesta a intentar regresar a su casa en cuanto se lo permitan. “Si no logramos llegar, aquí sabemos que podemos volver, pero nos gustaría comprobar que no llegó el fuego, como nos han dicho”.

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

11:22

La ministra Sara Aagesen dice que Castilla y León “necesita seguir esforzándose” en prevención de incendios

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió este miércoles que los servicios de prevención y extinción de incendios “se profesionalicen y estén operativos los 365 días del año” y consideró que Castilla y León “necesita seguir esforzándose” para mejorar en este punto, a la vista de los numerosos fuegos que está sufriendo este mes de agosto. En declaraciones a la Cadena SER, Aagesen afirmó que “nuestro país tiene que seguir apostando por incrementar los recursos (de prevención y extinción) disponibles, dado que somos muy vulnerables al impacto del cambio climático” y que “la expectativa, basada en los datos de la ciencia, es que (este fenómeno) cada vez tendrá un impacto mayor”.

11:20

Nivel 1 en el fuego del Curueño

Sube de nivel de peligrosidad el incendio declarado en Santa Colomba de Curueño, donde ya está activada la UME

11:17

«Una pérdida muy grande para la comarca»

«El fallecimiento de nuestro paisano es una grandísima pérdida». Con estas palabras y visiblemente afectado, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, enviaba a la «familia y amigos» del joven Abel Ramos su más sentido pésame. «Es algo que no debería haber sucedido», aseguraba con rabia. «A todos los llena de consternación. Para la familia y los amigos mi más sentido pésame, nos conocíamos personalmente y es una pérdida muy grande para la comarca», sentía el regidor bañezano.

11:12

Buscan a dos perros en Altobar de la Encomienda (León)

Dos perros han desaparecido después de los desalojos provocados por el incendio declarado en la comarca de La Bañeza. Según ha explicado la familia, el suceso tuvo lugar entre las 19:00 y 20:00 horas del martes, cuando una joven de Altobar de la Encomienda , ante la urgencia de abandonar su vivienda, dejó a sus animales en unas naves de Saludes de Castroponce, donde trabaja su padre.

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

11:05

Activado el nivel 1 en un incendio en Pardesivil (León)

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 para el incendio que se registra en la localidad de Pardesivil, en el municipio leonés de Santa Colomba de Curueño. En la zona trabajan dos cuadrillas de tierra y maquinaria como dos autobomba, un bulldozer, además de tres helicópteros para controlar las llamas. El fuego se originó minutos después de las nueve de la mañana de hoy y, por el momento, se desconoce el origen de las llamas.

11:01

La AEMET alerta de que el peligro de incendio continúa este miércoles en niveles «muy altos o extremos»

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que el peligro de incendios continúa este miércoles en niveles «muy altos o extremos» en la mayor parte de España. «Este miércoles continúa el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de España, pese a la probabilidad de chubascos en muchas zonas», ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press. A su vez, ha indicado que el país está en el momento «más adverso» de la temperada, por lo que ha instado a extremar las precauciones.

10:53

El incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila) baja a IGR 0

10:47

Llega el bulldozer a Alija del Infantado, después de que los vecinos evitaran con tractores y cubas que llegara el fuego al pueblo toda la noche.

﻿﻿

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

10:44

Importante

Geólogos de la ULE alertan de que el fuego de Las Médulas podría comprometer siglos de historia de sus canales romanos

El incendio forestal que desde el pasado sábado afecta al paraje natural de Las Médulas podría tener consecuencias “graves” para la conservación de los canales romanos que forman parte del enclave declarado Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco, de forma que “podría comprometer siglos de historia”. Así lo señaló el profesor de la Escuela de Minas de la Universidad de León (ULE), Javier Fernández, quien detalló que el motivo es el choque térmico producido por el fuego que puede generar cambios físico-químicos en las pizarras sobre las que se construyeron los canales, un material muy deleznable y sensible a la alteración. A estos efectos directos se suma la pérdida de vegetación provocada por el incendio y que durante dos milenios ha cumplido la doble función de preservar la infraestructura y proteger las laderas.

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

10:35

Importante

Llamamiento para la recogida de alimentos

Piden ayuda y colaboración para recoger alimentos y todo lo necesario para las personas desalojadas. Se necesita pan, papel de aluminio, servilletas, embutidos envasados en lonchas, agua y zumos.

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

10:33

Los ingenieros de montes apuestan por una gestión forestal “sostenible” y “planificada”

El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla y León apostó hoy por una gestión forestal “sostenible”, “ordenada” y “planificada” al ser un recurso económico para la sociedad, el medio rural y para la economía productiva y, así, prevenir los incendios forestales y reducir su peligrosidad. “Nuestros montes requieren una mayor atención durante todo el año, tanto de la administración como de los agentes sociales y económicos de la Comunidad”, sentenció. De ahí, que reclamara optimizar y aprovechar todos los recursos económicos de carácter público, pero también invertir recursos privados en los montes. A su juicio, la diversificación de usos en el monte, y la presencia de actividad y de personal en ellos supone uno de los principales sistemas de prevención en los territorios forestales, como ocurre en los montes con explotaciones de ganadería extensiva, o como ha ocurrido históricamente en zonas resineras y en las comarcas forestales aprovechadas de forma sostenible durante el último siglo. “La prevención es además una tarea de todos: desde las administraciones públicas hasta los ciudadanos”, subrayó.

10:29

Importante

Controlado el incendio forestal de Martín de Yeltes, que llegó a nivel dos, y otros tres fuegos más en Salamanca

La Consejería de Medio Ambiente, a través del operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal), dio pasada la medianoche, a las 00.50 horas, por controlado el fuego declarado a las 13.30 horas en Martín de Yeltes, dentro de la comarca de Ciudad Rodrigo en la provincia de Salamanca, que llegó a estar catalogado en nivel dos de Índice de Gravedad Potencial, hacia las 16. horas, así como otros tres incendios más a lo largo del territorio charro. A esta hora, solo permanece activo un incendio en El Casarito, dentro del término municipal de la Nava de Francia, en la comarca de La Alberca, declarado a las 8.00 horas, y en el que trabajan apenas seis medios terrestres.

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

10:26

Evacuados por el incendio en Camarzana de Tera (Zamora), acogidos en el edificio municipal Las Nieves:

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

10:19

Importante

Castilla y León mantiene cinco incendios en nivel 2 de peligrosidad y tres en uno, junto a seis activos

Cinco incendios siguen a estas horas en nivel dos de peligrosidad, los más graves con miles de desalojados, los de Molezuelas de la Carballeda, que comenzó el domingo en Zamora y afecta a las provincias zamorana y leonesa y el de Puercas, en Zamora, que se originó el lunes. Asimismo, están en nivel dos del índice de gravedad potencia (IGR) los fuegos de la provincia de León de Yeres, que afecta a Las Médulas, y Llamas de la Cabrera, así como el de Palencia de Resoba, informa Ical. Cabe destacar además que hay otros tres incendios en nivel 1, también en León, en Anillares del Sil, Orallo y Fasgar; y otros seis activos, en esta provincia en Villavieja, Castrocalbón, Laballos y Pardes Sivil; en Zamora Castromil, y en Salamanca El Casarito.

10:14

El alcalde de Losacio , sobre el fuego: “Si no es por el aire, se mete en la misma plaza del pueblo”

Losacio es otra de las localidades evacuadas, en las que el fuego, como asegura su alcalde, Manuel Fernández, estuvo a punto de entrar: “Si no es por el aire, se mete en la misma plaza del pueblo”, asegura en declaraciones a El Norte de Castilla. Ahora la situación es tranquila, “la desgracia se ha ido a otros pueblos”, afirma, pero eso no es óbice para que Fernández muestre su malestar: “Si el fuego viene de verdad, tiene que haber muchísimos más medios de los que hay para apagarlo, si no, es imposible”. Las llamas, subraya, “solo se pueden contener metiendo a un buldócer, que te hace un camino ancho y corta el fuego. Ayer había llamas de tres metros, sentías mucho calor a 150 metros, eso es imposible apagarlo”. El edil recuerda la frase que tanto repiten los bomberos: “El fuego se apaga en invierno, no en verano. Que vengan y limpien los montes, porque van a acabar con todos los pueblos, pero eso no les entra en la cabeza a los de arriba”. En esa zona, comenta Fernández, hay mucha maleza, carrascas, encinas, jara, “y eso es gasolina”.

10:09

Más de 4.300 vecinos de pueblos de León pasan la noche en pabellones de La Bañeza o Astorga por el fuego

4.345 personas fueron desalojadas durante la tarde y la noche de este martes como consecuencia del incendio forestal que afecta a Molezuelas (Zamora) y varios municipios de la provincia de León, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno. La mayoría ha pasado la noche en varios pabellones habilitados en La Bañeza, donde Cruz Roja mantiene cuatro albergues, y Astorga, donde se han habilitado tres. La Guardia Civil ha coordinado las evacuaciones en una veintena de localidades de distintos términos municipales debido a la proximidad de las llamas, entre ellas Jiménez de Jamuz (1.200 personas), Alija del Infantado (600), Villanueva de Jamuz (300), Torneros de Jamuz (300), Quintana del Marco (180), Miñambres (200), Villamontán de la Valduerna (200), Santa Elena de Jamuz (150), Posada de la Valduerna (130), Ribas de la Valduerna (120) o Genestacio (100). También se han producido desalojos en Quintanilla de Flórez (100), Palacios de Jamuz (60), Quintana y Congosto (100), Herreros de Jamuz (140), Nora del Río (60), Destriana (100), Robledo de la Valduerna (50), Villalís de la Valduerna (60), Robledino de la Valduerna (50), Redelga de la Valduerna (50) y Tabuyuelo de Jamuz (15), entre otras poblaciones.

10:03

Las imágenes del fuego en la Montaña Palentina

Se cumplen ya casi tres días desde que el incendio de Resoba se desatara y aún sigue asolando la zona. El incendio se declaró sobre las 11:37 horas del pasado domingo entre Resoba y Lores, y se elevó al Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 14:54 horas, al preverse impacto relevante en patrimonio natural o socioeconomía de la zona. A las 14:53 horas del martes subió su IGR de 1 a 2, según los datos de Inforcyl. «Otra noche en la que arde nuestra tierra» es un mensaje repetido en redes sociales, donde se utilizan los hashtags #IFResoba y #SosMontañaPalentina. Estas son las imágenes más impactantes del fuego

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

09:59

Importante

El Gobierno apunta al origen intencionado de varios de los incendios activos

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado en 14 los incendios forestales que permanecen activos en siete comunidades y a la espera de que se confirmen las causas se estima que varios de ellos han sido provocados «por su virulencia». «Todos están bajo investigación, todavía es precipitado, prematuro tener la cuantificación de cuántos han sido provocados, pero sobre varios de ellos se tiene bastante intuición de que pueden haberlo sido por la virulencia y cómo han evolucionado», ha indicado Aagesen en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

09:56

¿Qué hacer si te sorprende un incendio forestal?

09:45

El PP de Segovia pide la dimisión o el cese del ministro Puente por utilizar “políticamente” los graves incendios en Castilla y León

El Partido Popular de Segovia ha pedido la dimisión o el cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por sus palabras “más que desafortunadas” y utilizar “políticamente” los graves incendios registrados en Castilla y León. Los populares segovianos encabezados por Paloma Sanz indicaron que en “política no todo vale, y deshumanizar una situación tan grave para los castellanos y leoneses y más para las miles de personas que han tenido que ser desalojadas de sus casas, es faltar a cualquier valor y ética que debe tener su cargo como servidor público”.

09:42

Vox denuncia que la Junta solo ha ejecutado el 48,5% del presupuesto destinado a los Programas de Prevención y Extinción de incendios

Vox denunció que la Junta de Castilla y León solo ha ejecutado, a fecha 1 de junio, el 48,5 por ciento del presupuesto destinado a los Programas de Prevención y Extinción de incendios. No en vano, aseguró que el informe de ejecución presupuestaria presentado esta semana por el Ejecutivo autonómico, determina que de los 104, 3 millones de crédito para estos programas, únicamente se habían ejecutado 50,6 millones, que supone menos del 50 por ciento. El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, subrayó que esta situación y la propia forma de actuar que muestra el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ante los trágicos sucesos de estos días es consecuencia de su “soberbia” e “incapacidad”.

09:34

Importante

Varios equipos de Protección Civil Valladolid salieron esta noche hacia La Bañeza

09:28

Importante

La Junta prevé un día “muy complicado” en la lucha contra el incendio de Molezuelas (Zamora)

La Junta de Castilla y León prevé un día “muy complicado” en la lucha contra el incendio forestal iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) por las predicciones meteorológicas, con la inestabilidad atmosférica como vientos erráticos y la posibilidad de que haya tormentas por la tarde. La directora técnica de extinción durante la noche en el incendio de Molezuelas, Mar Lejarraga, aseguró que se trata de un siniestro “muy grande” y con un perímetro activo en “muchos” puntos, a lo que se han unido lenguas de fuego “muy virulentas”. En todo caso, precisó, según recogió la Agencia Ical, que en las últimas horas, los medios terrestres han realizado ataques directos y de fuego técnico, apoyado con el trabajo de maquinaria pesada. Eso sí, reiteró que la prioridad es “siempre” la defensa de las poblaciones y las infraestructuras.

22:06

Hasta aquí la retransmisión en directo de los incendios que asolan Castilla y León. Mañana seguiremos actualizando este mismo directo con todas las novedades. Muchas gracias por leernos.

21:57

Importante

Hallado muerto un voluntario en León cuando luchaba contra el incendio que arrasa el sur de la provincia

El hombre apareció en un tractor en medio del campo, como alertó un testigo al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León, a las 19:17 horas, dando aviso de que había aparecido un hombre en un vehículo en medio del campo en una zona de difícil acceso. La noticia ha sido confirmada en torno a las diez menos cuarto de la noche en la anunciada comparecencia en la sede de la Subdelegación del Gobierno en León, en la que intervinieron el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, y el delegado territorial de la Junta en la provincia, Eduardo Diego, encargados de anunciar la tragedia a los medios de comunicación presentes. Asimismo, el delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen, ya se ha pronunciado en la red social X para darle el pésame a los familiares.

