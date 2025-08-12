El muerto en el incendio de León era un voluntario que donó una desbrozadora para las labores de extinción El delegado del Gobierno explica que los tres heridos «demoraron su salida o dieron la vuelta con su vehículo, creemos que para recoger algún tipo de documentación importante»

Un hombre, sobre el que por el momento se desconocen más datos, perdió la vida este martes en la zona leonesa de Nogarejas, donde colaboraba con el operativo de extinción del incendio forestal de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que pasó en la tarde de ayer a la comarca leonesa de la Valdería.

Tal y como informó hoy el consejo de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, esta persona, junto con otra, había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego, por lo que la directora de extinción del incendio le había asignado una tarea. Sin embargo, dos lenguas de fuego que se juntaron de forma sorpresiva acabaron con su vida, mientras que dejaron herida a la otra persona, informa Ical.

El Centro de Emergencias del 112 de Castilla y León detalló que el suceso se produjo sobre las 19.17 horas, cuando una llamada informó de la localización de dos personas con quemaduras en Quintana y Congosto y dio como referencia en una zona de vegetación a la altura del kilómetro 12 de la carretera LE-125. Una de ellas, un varón, resultó fallecido, mientras que otro hombre, de unos 36 años, fue trasladado por una ambulancia de Emergencias Sanitarias al Complejo Asistencial Universitario de León.

Posteriormente, los Bomberos del parque de Astorga trasladaron a una tercera persona herida también con quemaduras que se encontraba en la misma zona al centro de salud de La Bañeza para ser atendida.

Varios heridos graves

La jornada dejó también varios heridos en diferente sucesos en ambas provincias. Así, una persona fue trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León, mientras que otras dos están ingresadas en la UCI del Hospital de Zamora y otras dos se encuentra en urgencias, procedentes del incendio de Puercas, concretamente de la localidad de Abejera. Además, entre seis y ocho personas solicitaron atención médica en la zona de Tábara por contar con heridas de poca gravedad.

A este respecto, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, puntualizó que tres de los heridos se produjeron cuando eran evacuados en autobús de una localidad de Zamora, mientras que otras dos habían dado la vuelta con su vehículo para recoger documentación olvidada en su domicilio.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, detalló a última hora de este martes, tras la celebración de una reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrada (Cecopi) autonómico que el incendio iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que pasó en la tarde de ayer a la comarca leonesa de la Valdería, «se ha visto sometido a una situación meteorológica muy complicada por la llegada de una capa de aire frío a la atmósfera, que bajó con mayor peso a la superficie y subió una capa de aire caliente».

Este hecho provocó vientos que llegaron a alcanzar los cien kilómetros por hora en rachas y se introdujo en los fuegos forestales activos «provocando una situación muy complicada y compleja». Ello obligó al desalojo de más de 5.000 vecinos de la provincia de León, 25 de ellos de nuevas localidades que se sumaron a las desalojadas ayer, así como de once localidades de la provincia de León para «evitar daños a las personas».

Juan Carlos Suárez-Quiñones afirmó que en este momento el incendio «más preocupante» el que abarca ha ambas provincias, que «es el que peor se ha comportado y ha originado columnas de humo importantes». Las llamas están quemando «pasto y matorral muy seco y avanza con mucha velocidad», de forma que «el operativo no puede hacer nada para evitarlo». Sin embargo, el asentamiento de la velocidad del viento, el incremento de la humedad y la bajada de temperaturas permitirán que «se pueda actuar en él».

Bierzo y Puercas

En cuanto a los incendios registrados desde el sábado en la comarca del Bierzo, el consejero de Medio Ambiente detalló que la de hoy ha sido «una tarde muy compleja, con vientos muy fuertes y sin lluvias en las zonas donde están los incendios».

No obstante, los incendios de la parte berciana de la provincia de León «se han sujetado a las muy difíciles condiciones meteorológicas» y «a partir de ahora se abre una ventana de posibilidad para que el operativo actúe».

Esta misma ventana se ha abierto en el incendio originado este martes en la localidad zamorana de Puercas, donde «ya se ha empezado a trabajar en circunstancias favorables para poder atajarlo».

Comprensión ante los desalojos

El delegado del Gobierno en Castilla y León y codirector del Cecopi autonómico, Nicanor Sen, aprovechó la ocasión para trasladar, en nombre del Gobierno de España, sus «más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona que ha fallecido dentro del operativo», así como desear la «pronta recuperación» a los heridos.

No obstante, también quiso solicitar la «máxima colaboración» a los vecinos de las localidades afectadas, a los que recordó que los desalojos se tienen que producir «con cierta rapidez», a pesar de ser «momentos muy duros y difíciles en los que tienen dejar sus viviendas y propiedades». Asimismo, pidió comprensión hacia la Guardia Civil, ya que «cuando se les indica que hay que dejar la localidad es para preservar su vida» y garantizó que, «en cuanto se den las condiciones de seguridad», podrán regresar a sus viviendas.