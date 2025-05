La Casa del Barco cumple 40 años: un centro de salud «pionero» en Valladolid

E. Esteban Valladolid Domingo, 25 de mayo 2025, 08:12 Comenta Compartir

«Parece que fue ayer cuando llegamos allí y ya han pasado cuarenta años», reflexiona, en voz alta, el que fuera durante más de tres décadas el coordinador del centro de salud Campo Grande-Casa del Barco de Valladolid, Miguel Ángel Díez. Porque, efectivamente, este espacio, ubicado en el paseo de Filipinos, abrió sus puertas en 1985 como consultorio «pionero» en la ciudad en el tratamiento a los pacientes. «La idea era poner en marcha un nuevo sistema de atención, pasar de los antiguos consultorios médicos de cabecera puramente asistenciales a un modelo en el cual se diera una atención más integral, es decir, no solo curativa, sino preventiva y de promoción de la salud», rememora este facultativo, jubilado desde 2022.

Y, como cuatro décadas no se alcanzan todos los años, más de 120 profesionales que en algún momento, durante ese tiempo, formaron parte del equipo de la Casa del Barco se han reunido este sábado para celebrar el aniversario. Lo hicieron de una manera sencilla. «Simbólica», como lo define Díez. Para ensalzar el importante papel que desempeña la sanidad pública y para «compartir» experiencias y conocimientos. La sede de la Consejería de Sanidad acogió un acto de bienvenida, un encuentro para presentarse, y más tarde se realizó una visita al Museo Oriental como parte «más lúdica» de la programación. Tras todo ello, como broche a una jornada de reencuentros y, quién sabe, nuevas amistades, hubo una comida de hermandad en el hotel Imperial.

«La verdad es que presumimos de una cosa, y es que de alguna forma el equipo ha generado una impronta» Miguel Ángel Díez Coordinador del centro durante más de treinta años

«La verdad es que presumimos de una cosa, y es que de alguna forma el equipo ha generado una impronta. Es decir, hemos dado especialistas de Medicina de Familia, pero también hemos generado muchísimos profesionales que después se han dedicado a otras ramas como radiólogos, psiquiatras, anestesistas, intensivistas... Muchas, muchas especialidades pero que curiosamente se han reunido porque de alguna forma se sienten parte de la familia de la Casa del Barco», explica Díez.

Ampliar El doctor Miguel Ángel Díez, excoordinador del centro de salud. J. C. Castillo

Dice, asimismo, que si por algo será recordada la Casa del Barco es por haber sido «pionero» como centro de salud en la capital vallisoletana. Con sus pros, pero también con sus contras. Porque, según admite, los inicios no fueron «nada fáciles». «Al principio hubo muchísimas reticencias por parte incluso de la población. Era una cosa distinta y de alguna manera yo creo que se asociaba que aquel modelo tenía unas connotaciones políticas. La administración entonces era socialista y aquello se identificaba con un modelo socialista, pero no tiene ningún sentido Después, progresivamente, todas las administraciones de todos los signos lo han llevado a cabo», subraya el excoordinador, quien incide además en las «dificultades a la hora de crear espíritu de equipo». «No fue fácil generar un ambiente en el que se asumiera e interiorizara que todos los profesionales, no solo los médicos, tenían algo que aportar», continúa.

Cree, además, que durante estos cuarenta años el consultorio ha estado en una evolución y aprendizaje constante. «Se han puesto en marcha una serie de iniciativas que parecían impensables hace no mucho tiempo. Y es que, a parte de la labor puramente de atención ,se ha optado también por integrarnos en un modelo de calidad», apostilla, al tiempo que destaca que fue el primer centro médico de Valladolid en conseguir una certificación de calidad de AENOR.

Miguel Ángel Díez llegó a Casa del Barco cuando se inauguró en 1985 y bajo su coordinación pasaron, hasta que se jubiló hace tres años, «muchísimos profesionales», más de un centenar. Ahora, solo desea una cosa: «Que el centro de salud tenga muchos años de vida y con una buena atención hacia los pacientes».

Comenta Reporta un error