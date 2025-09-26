El PP pide al Ministerio que Ariza sea una vía verde y conecte Valladolid y Laguna

Laguna de Duero, más de 22.800 habitantes, pegado término municipal con término municipal con Valladolid, 300.000, con una conexión de cuatro carriles más ... vías de servicio para abastecer a Renault y con un tapón llamado glorieta de San Agustín que espera el proyecto para horadar un túnel que alivie el tráfico. Un municipio con 1.750 jóvenes de 15 a 20 años. Como en la provincia hay una media de 521 coches por cada 1.000 habitantes, se puede estimar que en Laguna hay unos 11.500 coches, aproximadamente. Y no hay una conexión ciclista y peatonal decente entre dos municipios que distan, de Plaza Mayor a Plaza Mayor -por el camino de las Hoces del Riaza, Pinar de Jalón, avenida de Segovia y Panaderos- 8,7 kilómetros para un peatón. Algo más, 9,4 kilómetros, en coche.

Dice Google Maps que ese camino en coche con 18 minutos, pero que en bicicleta serían 35. Sin que exista infraestructura ciclista y peatonal.

Con este contexto y estas premisas, el grupo municipal del PP quiere pedirle al Ministerio de Transportes que convierta la actual vía desmontada de Ariza, de la que ya solo quedan las piedras, el balasto, en una senda verde. Tal y como se ha hecho en otras vías abandonadas. «Este espacio liberado puede transformarse en una vía verde, con plataforma peatonal y carril bici, que permitiría conectar Valladolid con Laguna de Duero, integrando patrimonio ferroviario, fomentando la movilidad sostenible y generando un eje de gran valor social, ambiental y económico», argumentan los populares en una moción que llevarán al próximo Pleno de la ciudad.

Piden al Ministerio, además, que diseñe esta vía verde de modo que se separen los «flujos ciclistas y peatonales», que tenga una iluminación eficiente, «plantaciones autóctonas» y «corredores de biodiversidad».

Hay que recordar que está proyectándose un paso subterráneo en la glorieta de San Agustín que debería servir para pacificar un poco el tráfico en el punto más conflictivo de este trazado. Incluso cabría aprovechar esa obra para reordenar la circulación de bicis y peatones, dado que desde San Agustín ya hay carril bici en la avenida de Zamora. Un carril bici que en el plazo de un año conectará con el que se está construyendo en lo que queda de la ronda interior VA-20 hasta la salida a La Overuela.

La vía de Ariza, además, no solo llegaba a las instalaciones de Renault, sino que uno de sus ramales, en desuso, se prolonga más allá, cruza el camino del Portillejo, sigue paralelo a la N_601 hasta el paso elevado del camino de los Barreros y alcanza la planta potabilizadora, debajo de la carretera de subida al Villar y a la ermita. Engarzar el trazado de la vía con el municipio, teniendo en cuenta que atraviesa terrenos de Renault, es lo más complejo del proyecto.

En el otro lado, mientras tanto, la solución es más factible. Desde enfrente de San Juan de Dios, antes de abordar el paso sobre la VA-30, hasta la estación de Ariza, en la Ciudad de la Comunicación, hay 3.600 metros. En ese trayecto existen tres infraestructuras clave que habría que contemplar: el paso elevado sobre la VA-30, sobre el que volará el viaducto de los Tramposos dentro de un año, aproximadamente; el paso elevado sobre la avenida de Zamora, en San Agustín, pendiente de la reforma de la glorieta; y el paso subterráneo bajo la N-601 y junto a las viviendas de Arcas Reales. Ese último paso tiene 150 metros de longitud. Entre él y el paso a nivel hay una gran franja de suelo situada entre tapias. A un lado, las viviendas. Al otro, los negocios del edificio Madrid.

El grupo municipal socialista ha propuesto añadir algunos puntos a la moción popular. Piden que el Ayuntamiento elabore una propuesta junto con el Ayuntamiento de Laguna de Duero, para trasladársela posteriormente al Ministerio a través de la Gerencia de Vías Verdes. Reclaman también que sea compatible con la reforma de la glorieta de San Agustín y aprovechan para meter cuña con la integración ferroviaria. Así, el escrito firmado por su portavoz, Pedro Herrero, defiende que se conecte con los nuevos pasos de Ariza, que se encuentran proyectados pero sin visos de ejecutarse, y pide que el Ayuntamiento se comprometa a cumplir el convenio de integración.