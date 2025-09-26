El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un ciclista cruza por el paso a nivel de Argales, con la vía ya desmontada hasta la estación. Alberto Mingueza

El PP pide al Ministerio que Ariza sea una vía verde y conecte Valladolid y Laguna

Desde la vieja estación de la Ciudad de la Comunicación hasta San Juan de Dios hay 3,6 kilómetros y los raíles se prolongan más allá de Renault, hasta la subida al Villar

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:29

Laguna de Duero, más de 22.800 habitantes, pegado término municipal con término municipal con Valladolid, 300.000, con una conexión de cuatro carriles más ... vías de servicio para abastecer a Renault y con un tapón llamado glorieta de San Agustín que espera el proyecto para horadar un túnel que alivie el tráfico. Un municipio con 1.750 jóvenes de 15 a 20 años. Como en la provincia hay una media de 521 coches por cada 1.000 habitantes, se puede estimar que en Laguna hay unos 11.500 coches, aproximadamente. Y no hay una conexión ciclista y peatonal decente entre dos municipios que distan, de Plaza Mayor a Plaza Mayor -por el camino de las Hoces del Riaza, Pinar de Jalón, avenida de Segovia y Panaderos- 8,7 kilómetros para un peatón. Algo más, 9,4 kilómetros, en coche.

