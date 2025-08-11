El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones

Si en lo ferroviario el desacuerdo entre las posturas del Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento es absoluto, en la búsqueda de una solución para ... acabar con uno de los puntos negros de tráfico en la ciudad el pacto está cada vez más cerca. Pero tranquilos, porque aún queda tiempo para que esa ansiada infraestructura, de la que se lleva hablando muchos años, sea una realidad.

Ambas administraciones trabajan desde el pasado mes de febrero –la última reunión presencial tuvo lugar el 12 de junio– en el proyecto para acabar con las congestiones que se generan en la rotonda de San Agustín, un nudo por el que a diario circulan 75.000 vehículos, buena parte de ellos camiones de gran tonelaje con destino a los polígonos de Argales y San Cristóbal.

La empresa de ingeniería y arquitectura Incidec ultima el pliego para adjudicar la redacción del proyecto del túnel que deprimirá la carretera de Madrid a su paso por esta intersección con la avenida de Zamora. Ese trabajo de diseño, al que se dedicará un presupuesto de 508.200 euros IVA incluido, se prolongará durante doce meses. Durante prácticamente todo 2026 la empresa que resulte seleccionada deberá elaborar las condiciones de construcción del paso inferior. Posteriormente, se licitará la obra para, a continuación, iniciar el tajo, cuyo plazo de ejecución es aún una incógnita, aunque su envergadura podría prologarla durante, al menos, dos años.

La solución planteada Un túnel que unirá la N-601 con la Avenida de Madrid salvando la glorieta para favorecer la fluidez del tráfico de entrada a la ciudad. A Valladolid Avenida de Madrid Boca del túnel Avenida de Zamora Boca del túnel Colegio San Agustín A A' N-601 Vía férrea A Madrid Sección A-A' Arcén Arcén 2,2 m. 2,2 m. 3,35 m. 3,6 m. Túnel 5 m. 7 m. 7 m. 16,6 m.

Según los datos del documento que están rematando los técnicos de Incidec, el coste de construcción de este túnel, de 210 metros de longitud y con dos carriles por sentido, se estima en los 14 millones de euros, una cifra que ha crecido sobre el primer presupuesto que se presentó en el estudio preliminar elaborado por Doymo –6,2 sin IVA ni intervenciones complementarias–. No obstante, no se especifica si en esa nueva cantidad se incluye solo la ejecución de la conexión en sí misma o parte de la actuaciones que afectan al entorno.

La Dirección General de Carreteras del ministerio, por su parte, no descarta que sea bastante mayor si se analizan tajos similares. En la última reunión, este departamento apuntaba a los 25 millones, según la información facilitada por Transportes.

El paso tendrá 16,6 metros de anchura, cinco de gálibo y dos aperturas en la glorieta para que entre luz natural

El proyecto de construcción, señala el borrador del pliego, deberá prever el mantenimiento del tráfico tanto en la carretera N-601 como en la VA-20, «minimizando las afecciones al mismo durante la ejecución de las obras, estudiando las fases de construcción y los desvíos de tráfico necesarios, así como la señalización y defensas de obra oportunas».

En la glorieta, las intensidades diarias superan los 75.000 vehículos en un día laborable tipo sumando todos los ramales. «La problemática se intensifica con la alta proporción de vehículos pesados que utilizan esta intersección como acceso hacia los polígonos industriales, canalizados principalmente a través de la circunvalación VA-20», se recalca. A ello se suma, en las horas punta de mañana y mediodía, el propio acceso y estacionamiento temporal de vehículos privados para la recogida y entrega de alumnos del centro educativo, «lo cual contribuye de forma significativa a la congestión del entorno».

Esta situación genera episodios de circulación lenta y colas prolongadas, con afectación tanto en la N-601 como en la avenida de Zamora, «dificultando la fluidez del tráfico general y generando un entorno propenso a incidentes y molestias para los usuarios habituales de esta vía», concluye el diagnóstico.

El documento prevé instalar una escultura vertical en la rotonda como hito de entrada a la ciudad

Incidec establece que el futuro túnel para acabar con esta situación tendrá que tener una sección útil de 16,60 metros de anchura, dos carriles por sentido de 3,50 cada uno a los que hay que añadir dos aceras técnicas laterales de un metro y una mediana de separación entre ambos sentidos de circulación de 60 centímetros.

El gálibo libre será de cinco metros en toda la longitud del paso (210 metros) conforme a los requisitos establecidos para garantizar la circulación de vehículos pesados y servicios de emergencia. La velocidad prevista para atravesar esta futura infraestructura se fija en los 50 kilómetros por hora.

El principal escollo para adaptar el trazado de la rasante longitudinal del paso inferior, aclaran en Transportes, es la presencia de dos colectores importantes que discurren a más de cinco metros de profundidad por la avenida de Zamora, justo en el punto más bajo del paso inferior. Para llevar a cabo la obra también será necesario desmantelar la pasarela de la extinta vía de Ariza que discurre volada a un lado de la rotonda.

El diseño de la glorieta deberá incorporar dos grandes huecos longitudinales en el tablero de la raqueta destinados a permitir la entrada de luz natural al túnel inferior, «mejorando sus condiciones de habitabilidad, percepción de seguridad y eficiencia energética», señalan los redactores del pliego. Estas entradas «deberán armonizarse con el lenguaje compositivo general de la glorieta, contribuyendo tanto a la funcionalidad técnica como a la expresividad del conjunto urbano».

Las condiciones previas para redactar el proyecto también apuestan por una humanización de la intervención. «Esta actuación no se concibe como un espacio de estancia ni de tránsito peatonal, pero sí como una oportunidad para generar una imagen urbana de mayor calidad y dotar de identidad al nuevo acceso sur a la ciudad de Valladolid, reforzando su papel como puerta representativa», se lee. Así, se apuesta por incluir un hito vertical identificativo en la rotonda que actúe como elemento simbólico y reconocible para la ciudad de Valladolid. La pieza podrá adoptar forma escultórica, arquitectónica o artística, y deberá tener una presencia destacada desde todos los accesos viarios. Su diseño se propondrá de manera coherente con los valores culturales, paisajísticos y urbanos del entorno, sin interferir con la funcionalidad de la infraestructura ni dificultar su mantenimiento.

Para la zona interior de la glorieta se plantea ajardinamientos geométricos con especies autóctonas de bajo mantenimiento y alta resistencia, o composiciones paisajísticas que refuercen el carácter urbano del ámbito. Se valorarán propuestas que incluyan elementos de bajo consumo hídrico, materiales reciclables y criterios de sostenibilidad ambiental.

El adjudicatario de la redacción del proyecto también tendrá que plantear la reordenación del entorno tanto desde el punto de vista peatonal y ciclista como del transporte urbano. En la raqueta, actualmente se localizan dos paradas de la línea 16 de Auvasa que presentan «deficiencias significativas» tanto en términos de accesibilidad como de seguridad peatonal, al estar expuestas a flujos de tráfico intensos y carecer de espacios protegidos adecuados.

La nueva solución viaria deberá analizar la reubicación o rediseño de estas escalas proponiendo alternativas que garanticen los máximos niveles de seguridad, accesibilidad y funcionalidad para sus usuarios. Será imprescindible asegurar la conexión de las paradas mediante itinerarios peatonales accesibles y seguros, debidamente conectados con el centro educativo, las aceras existentes y los recorridos ciclistas del entorno.

Además, se valorará la incorporación de elementos como plataformas segregadas del tráfico, pasos peatonales semaforizados o sobreelevados, señalización especÍfica y medidas de calmado de tráfico que refuercen la seguridad de los desplazamientos escolares y del conjunto de usuarios del transporte público. Las bases para contratar el diseño del paso inferior incluyen la posibilidad de realizar nuevos estudios de tráfico de cara a poner en marcha un tajo que complicará la circulación en la zona y análisis de impacto ambiental.

Estas son algunas de las bases de un documento que está a punto de concluirse. Transportes espera el remate de este pliego para cerrar los términos del convenio de colaboración que firmará con el Ayuntamiento y que determinará la aportación económica de cada una de las partes, así como las obligaciones. De momento y a la espera de que se fijen costes y plazos de ejecución más ajustados, el acuerdo avanza con sintonía. Y es que poner fin a este punto negro ha estado en los programas municipales del PP y del PSOE. El anuncio para la puesta en marcha de la intervención por parte del Ayuntamiento recibió una respuesta positiva inmediata del ministro Puente.