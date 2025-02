El Ayuntamiento apuesta por un túnel en la Carretera de Madrid para desatascar San Agustín

El estudio encargado por el Ayuntamiento de Valladolid para acabar con el «punto negro» de circulación en la rotonda de San Agustín concluye que la mejor solución pasaría por deprimir la N-601 (Carretera de Madrid) con un túnel de dos carriles por sentido ... en este punto y que la avenida de Zamora (VA-20) siguiera a nivel, como está en la actualidad.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, acompañado de Manuel Pineda, de Doymo, la compañía que ha elaborado el documento, ha avanzado que el coste esta infraestructura puede alcanzar los diez millones de euros (6,2 sin IVA y sin intervenciones complementarias) y la intención del equipo de Gobierno es encargar el proyecto e incluso licitar la obra antes de que concluya el presente mandato en 2027. Su tramitación se iniciará, dijo, «de forma inminente» .

Eso sí, la envergadura de la inversión llevará al Ayuntamiento a pedir respaldo financiero al Ministerio de Transportes y a la Junta de Castilla y León. El edil ha reconocido que esta glorieta es una de la más conflictivas de la ciudad. Por ella circulan a diario 75.000 vehículos, muchos de ellos camiones de gran tonelaje, con puntas de 5.412 vehículos a la hora a las dos de la tarde, lo que supone el 7,1% del tráfico de una jornada.

La simulación arroja que las demoras más altas para atravesar esta intersección se dan en la N-601 en sentido al centro de la ciudad, con una intensidad de 1.361 vehículos en hora punta y en la avenida de Zamora, sentido oeste, donde la intensidad llega a 1.239 vehículos a la hora. Las propias recomendaciones del Ministerio de Transportes aconsejan que cuando un cruce registra entre 40.000 y 50.000 circulaciones diarias hay que optar por habilitar pasos inferiores, según ha explicado Pineda.

El plazo de ejecución de esta obra iría de los 18 a los 24 meses y se podría llevar a cabo sin un cierre total de esta intersección al haber espacio suficiente, aunque con restricciones en algunos sentidos dependiendo del desarrollo del tajo, según ha asegurado Gutiérrez. No obstante, estos aspectos deberán considerarse ya en el proyecto definitivo para la actuación.

El concejal ha avanzado que el Consistorio se va a dirigir al Ministerio de Transportes, porque considera que tiene parte de responsabilidad sobre este cruce al ser la N-601 de titularidad estatal. También pedirá respaldo a la Junta de Castilla y León, ya que la VA-20 fue autonómica en su momento. Además, Gutiérrez Alberca ha valorado la opción de solicitar financiación de fondos europeos. El edil se muestra «optimista» en cuanto a la voluntad real de ejecutar una obra que considera muy necesaria al tratarse de «uno de los puntos neurálgicos» de la circulación en la ciudad.

Los técnicos de Doymo han barajado tres alternativas. Un primer escenario que plantea un paso inferior en la avenida de Zamora en ambos sentidos. Consideran que mejoraría significativamente la fluidez en esta ronda, pero «presenta limitaciones en los ramales de la carretera N-601 debido a restricciones semafóricas». «Además, este escenario puede estar condicionado por los posibles problemas técnicos en la construcción debido a la proximidad del viaducto ferroviario», acotan.

La segunda opción, que es la elegida, propone un paso inferior en ambos sentidos de la carretera N-601. «Es el que ofrece la mejora más equilibrada en términos de niveles de servicio y reducción de demoras para todo el cruce. Este escenario soluciona eficazmente la fluidez del cruce y facilita la conectividad», apunta el estudio.

La tercera alternativa, que ya barajó el equipo de gobierno de PSOE y Toma la Palabra, plantea un paso inferior exclusivamente en la N-601 que meta a los vehículos que vienen de Laguna en un túnel para, tras atravesar bajo tierra la glorieta, una rampa de salida a la izquierda los saque hacia la avenida de Zamora en dirección al polígono de Argales y Vallsur. Para los técnicos redactores, «reduciría los tiempos de demora en este tramo específico, pero no impacta significativamente en la movilidad general del cruce, manteniendo restricciones en otros ramales», concluyen, con lo que quedaría descartada.

Así, en el informe se explica que los escenarios 1 (deprimir la avenida de Zamora) y 3 (un único túnel desde Laguna con salida a la avenida de Zamora en dirección al polígono de Argales) a pesar de mejorar las condiciones de la circulación podrían afectar negativamente al transporte público -hay una parada de la línea 16 de Auvasa- debido a cambios en la regulación semafórica en el cruce.

En conclusión, la solución por la que se opta es la que «equilibra mejor los flujos principales y la funcionalidad general del cruce y a priori con menores complicaciones técnicas en comparación con los otros escenarios». En este punto, el estudio de Doymo destaca que los terrenos comprendidos en el área afectada por la ejecución son de propiedad pública y se dispone de acceso legal y real sobre los mismos. «Por lo tanto, salvo que un análisis más detallado en fases posteriores del proyecto indique lo contrario, no se prevé la necesidad de llevar a cabo gestiones previas para la obtención de suelo, como expropiaciones u ocupaciones directas», se asegura.

No obstante, la obra implicará, inevitablemente, el desvío de canalizaciones y la adaptación de redes, aunque el grado de afectación no presenta diferencias significativas respecto a las demás alternativas evaluadas, por lo que este factor no se considera determinante a la hora de optar por una u otra opción.

Gutiérrez ha recordado que tanto el túnel de salida de Argales hacia el Paseo de Zorrilla, que impulsó él mismo en su anterior etapa municipal, como el construido en avenida de Salamanca han mejorado notablemente la fluidez en ambos puntos, algo que se espera que ocurra también con el paso inferior planteado para San Agustín.

Con el apoyo del PSOE y VTLP

Tras la presentación de las conclusiones del estudio, el PSOE mostraba «todo el apoyo a esta propuesta del equipo de gobierno, porque es un proyecto de ciudad y esta obra es muy necesaria para Valladolid». El portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Pedro Herrero, destacaba que los dos grandes partidos lo llevaban en el programa electoral. «Aunque nos hemos ido casi a dos años sin hacer nada, hay que celebrarlo y apoyar la medida. Este no es un tema de discrepancia política de ningún tipo. De hecho, nosotros estaríamos ejecutando este proyecto, sin ninguna duda», apuntaba el socialista.

Para el PSOE, lo importante es que se apueste «por una solución definitiva porque hasta ahora PP y Vox se han dedicado a crear problemas de tráfico; si al menos, antes de que acabe el mandato, pueden solucionar este problema, que es prioritario, bienvenido sea», insistía. No obstante, el principal grupo de la oposición quiere analizar la solución técnica planteada, al tiempo que ha destacado que Carnero «no tiene excusas» para abordar esta obra tan necesaria. Se refería a esto cuando se le preguntaba si cree el ministro de Transportes y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, apoyará económicamente esta intervención.

La portavoz de Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha insistido, por su parte, en la urgencia de contar con un proyecto «claro y definido, que permita negociar con administraciones y buscar financiación externa para acometer la obra3. «Creemos que es urgente iniciar un primer estudio de proyecto que nos permita tener una propuesta sobre la mesa con valoraciones y costes claros, blanco sobre negro. Solo así podremos negociar con otras administraciones e incluso optar a financiación», subrayó.

La formación valora que el equipo de gobierno haya destinado casi medio millón de euros en los presupuestos municipales de este año para el diseño del proyecto de modificación de la rotonda, pero reclama que no se pierda tiempo en su ejecución y en la búsqueda de recursos externos para financiar esta intervención clave para la movilidad de Valladolid.