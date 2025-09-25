El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Infografía de la futura estación de Valladolid.

La firma del acta de replanteo inaugura las obras de la estación de trenes de Valladolid

Aún pasará un tiempo hasta que los trabajos sean evidentes, pero las empresas constructoras ya pueden empezar con las mediciones y la instalación de la infraestructura para las obras

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:06

El 25 de septiembre de 2025 es ya la fecha en la que se abre oficialmente la gran obra ferroviaria de la ciudad. La firma ... del acta de replanteo, que en la práctica es la entrega a las empresas constructoras de la vía libre para comenzar a trabajar, supone que hoy empiezan oficialmente unos trabajos que se prolongarán durante 43 meses, según la planificación prevista. Un plazo que habrá que comprobar a medida que avance el tiempo, dado lo complejo de una obra que debe permitir, simultáneamente, que se mantenga el tráfico ferroviario.

