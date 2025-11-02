El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Li Zhen y Steven Cai, en el centro de la imagen, durante su reciente visita a Valladolid. El Norte

¿Qué es Gotion High-Tech y qué relación tiene con InoBat?

La compañía china ha experimentado un crecimiento notable dentro del ranking de fabricantes de baterías y ya tiene raíces españolas en investigación e innovación

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:53

Gotion High-Tech (antes conocida como Guoxuan High-Tech) es una empresa china considerada la tercera del mundo en producción de baterías, solo superada por ... CATL (aliada con el grupo Stellantis) y ByD. El crecimiento de Gotion en los últimos tiempos, aunque aún a distancia de las dos primeras, líderes indiscutibles del mercado mundial, ha venido aparejado de una serie de alianzas estratégicas y una pelea por la innovación que busca, sobre todo, enfocarse en dos cuestiones: la carga rápida y las baterías de ferrofosfato, en un intento por conseguir baterías capaces de elevar la autonomía de un vehículo eléctrico hasta los 1.000 kilómetros con una sola carga completa. Así, en el año 2024 presentaron su modelo Gotion's Astroinno L600 LMFP (siglas de litio manganeso hierro fosfato, en inglés). Y eso, entre otras cosas, les ha llevado a mejorar su cuenta de resultados de manera significativa en el último año. De 3.063 millones de euros en los primeros nueve meses de 2024 a 3.591 millones en lo que va de 2025, según el balance que presentaron a finales del mes de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

