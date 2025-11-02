¿Qué es Gotion High-Tech y qué relación tiene con InoBat?

Gotion High-Tech (antes conocida como Guoxuan High-Tech) es una empresa china considerada la tercera del mundo en producción de baterías, solo superada por ... CATL (aliada con el grupo Stellantis) y ByD. El crecimiento de Gotion en los últimos tiempos, aunque aún a distancia de las dos primeras, líderes indiscutibles del mercado mundial, ha venido aparejado de una serie de alianzas estratégicas y una pelea por la innovación que busca, sobre todo, enfocarse en dos cuestiones: la carga rápida y las baterías de ferrofosfato, en un intento por conseguir baterías capaces de elevar la autonomía de un vehículo eléctrico hasta los 1.000 kilómetros con una sola carga completa. Así, en el año 2024 presentaron su modelo Gotion's Astroinno L600 LMFP (siglas de litio manganeso hierro fosfato, en inglés). Y eso, entre otras cosas, les ha llevado a mejorar su cuenta de resultados de manera significativa en el último año. De 3.063 millones de euros en los primeros nueve meses de 2024 a 3.591 millones en lo que va de 2025, según el balance que presentaron a finales del mes de octubre.

Gotion está participada en un 24,29% por el grupo Volkswagen, según ese último balance de la compañía china. En mayo de 2020, el grupo alemán invirtió en torno a 1.100 millones de euros para convertirse en el principal accionista de Gotion High-Tech (se hablaba entonces de un 25,6%). «Estamos impulsando activamente el desarrollo de celdas de batería en China a través de nuestra inversión estratégica en Gotion», decía el grupo en una nota de prensa difundida entonces. Las previsiones de Volkswagen apuntaban a que en 2025, justo ahora, serían capaces de entregar en China en torno a 1,5 millones de vehículos sin emisiones. Porque ese movimiento venía acompañado de otro previo: Volkswagen, que ya tenía una alianza estratégica con JAC, uno de los mayores fabricantes chinos de automóviles, incrementó su participación en esa alianza y en la empresa matriz de JAC (JAG, Anhui Jianghuai Automobile).

Todo este movimiento, concluía Volkswagen entonces, con un objetivo concreto: «Asegurar la demanda futura de baterías para sus modelos eléctricos chinos».

Así, explicaba la compañía que Volkswagen se convertía «en el accionista mayoritario de Gotion». Y eso tenía entonces un valor, además de económico, simbólico. «Volkswagen es el primer fabricante de automóviles del mundo que invierte directamente en un proveedor de baterías chino. […] Gotion mantiene diversos proyectos actuales y futuros que cubren la totalidad de la cadena de valor de la batería, desde el abastecimiento al reciclaje, pasando por el desarrollo y la producción».

El segundo máximo accionista de la compañía china es Li Zhen, de 61 años. Es el CEO que este viernes se entrevistaba con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en La Moncloa. Li Zhen tiene un 5,69% de acciones de Gotion High-Tech a título personal, según el balance presentado por la empresa este mes de octubre. Además, controla otro 10,59% a través de Najing Gotion Holding, de la que es accionista de control, representante legal y director ejecutivo. Y su hijo, Li Chen, figura como cuarto accionista con un 1,57% de las participaciones.

¿Y qué tiene que ver Gotion con InoBat? Pues mucho. En septiembre del año 2023, la compañía china adquirió un 25% de InoBat. Y es ese porcentaje el que le va a permitir incrementar su presencia en Europa en un momento convulso a nivel global por la política arancelaria de Donald Trump y por las propias posiciones de la Unión Europea respecto a Estados Unidos y China.

Todavía hay otra alianza reciente que puede explicar el interés de Gotion en España. A mediados del año pasado, la firma alcanzó un acuerdo con la empresa Phi4tech, afincada en Extremadura, que trabaja con nanomateriales para mejorar el rendimiento de las baterías, entre otras líneas de investigación. Así, completa un círculo que empieza por su sede de Silicon Valley y continúa por Singapur, Shanghai, Tsukuba (Japón), Göttingen (Alemania) y, ahora, Marruecos. Allí tiene prevista otra gran inversión que empieza por una primera etapa de 1.300 millones de euros que tiene previsto llegar a 5.600 millones y 17.000 empleos entre directos e indirectos.