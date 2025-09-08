Inobat en Valladolid, tres años de anuncios ambiciosos y de grandes incertidumbres El proyecto de planta de baterías en la ciudad confirmado por Pedro Sánchez ha vivido una montaña rusa de noticias optimistas junto a otras que dejaban más incógnitas

Enero de 2023. La entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, viaja a la República Eslovaca acompañada por el secretario general de Industria y Pyme, Francisco Blanco; el en ese momento alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la embajadora de España en Eslovaquia, Lorea Arribalzaga

Chema Cillero Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

El proyecto de la planta de baterías de InoBat en Valladolid fue confirmado públicamente por la empresa eslovaca a finales de 2023, con la intención de iniciar la primera fase de su construcción en 2024 y alcanzar la producción entre 2026 y 2027. El proyecto consiste en la instalación de una megafactoría para la fabricación de baterías eléctricas, principalmente dirigidas a la automoción eléctrica y al almacenamiento de energía, con una capacidad total prevista de 32 gigavatios hora, desarrollada en varias fases.

Esta es la cronología de un proyecto industrial para Valladolid que ha anunciado hoy Pedro Sánchez y que muestra una secuencia marcada por anuncios ambiciosos, retrasos y dificultades para asegurar financiación, pero mantiene el interés firme de la firma eslovaca y sus socios estratégicos.

• El proyecto se anunció formalmente en 2022, con el respaldo del Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Industria, estableciendo el compromiso para una gigafactoría de baterías eléctricas con una inversión de unos 3.000 millones de euros y la expectativa de más de 2.000 empleos directos, en la zona de Palomares.

Octubre de 2022: InoBat firma un protocolo con el Ministerio de Industria para el impulso de una gigafactoría de baterías en Valladolid, con una inversión prevista de 3.000 millones de euros y cerca de 2.100 empleos directos, en una parcela cercana a Palomares-Arenas. Se proyecta que la construcción se inicie en 2023 y que la primera producción de baterías comience en 2025.

• En 2023 se ratificó el compromiso, destacando la idoneidad de Valladolid como polo industrial y la colaboración con inversores como Gotion y el despacho Gordaliza Abogados. En enero de 2023: Visita oficial a Bratislava entre autoridades locales y nacionales, confirmando el interés de InoBat por Valladolid y la disposición del Ayuntamiento para facilitar terrenos.

• Diciembre de 2023: Andy Palmer, presidente de InoBat, reafirma el compromiso inicial de instalar la planta en Valladolid, sujeto a la obtención de ayudas públicas (PERTE VEC). El Ayuntamiento mantiene contactos regulares y activa trámites urbanísticos.

• Febrero-junio de 2024: El Ayuntamiento aprueba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para habilitar el suelo, con estudios ambientales y acústicos previos.

• El proyecto mantenía contacto con el Ayuntamiento y la Junta, confirmando la intención de instalar la megafactoría de baterías en Valladolid, en la zona de Palomares-Arenas.

• El Ayuntamiento impulsó trámites urbanísticos para habilitar la parcela destinada, incluyendo la modificación del PGOU, pero aún sin licencias de obras ni inicio físico de la construcción.

• InoBat solicitó ayudas públicas y préstamos asociados al PERTE VEC III: cerca de 120 millones en subvenciones y 60 millones en préstamos.

• En mayo de 2024, el alcalde reiteró que InoBat continuaba apostando por Valladolid, esperando el éxito en la convocatoria de ayudas públicas del programa PERTE VEC III.

• En julio de ese año, la empresa ratificó que si finalmente se instala en España, Valladolid sería la única ciudad elegida.

• En enero de 2025, el proyecto entró en una «encrucijada estratégica» tras recibir ofertas de otros países europeos para albergar la planta, que ofrecían mejores ayudas y compromisos regulatorios. Pese a ello, el alcalde, Jesús Julio Carnero confiaba en febrero en la llegada de InoBat y aclara que aún hay recorrido en el Perte.

• En julio de este año, se confirmó que la megafactoría seguía sin avances materiales en los terrenos, y que InoBat había quedado fuera de la tercera convocatoria del PERTE VEC, por lo que la financiación pública disponible era insuficiente. La empresa Inobat sigue valorando Valladolid como su ubicación prioritaria a pesar de estudiar propuestas de otros países europeos, pero la planta mantiene desafíos en cuanto a la obtención de financiación pública y la concreción de su construcción. La gigafactoría pretende producir baterías para automoción y almacenamiento energético, buscando sinergias con energías renovables locales.

El 8 de septiembre de 2025, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anuncia una dotación de 50 millones de euros para el desarrollo de esta gigafactoría, reafirmando el compromiso con la industria verde y la descarbonización. Para 2025 se espera que el proyecto arranque con la construcción y primeros pasos de producción, aunque con incertidumbres ligadas a la financiación y trámites administrativos todavía en proceso.