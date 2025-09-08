El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
Pedro Sánchez, durante la mañana de este lunes en el foro 'España, vanguardia de la industria verde'. Daniel González / EFE

El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos

Pedro Sánchez ha anunciado esta inversión en la clausura del foro 'España, vanguardia de la industria verde'

J. A. P.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:30

La fábrica que InoBat Iberia prevé instalar en Valladolid recibirá una importante inyección económica por parte del Gobierno de España, que le ha concedido una subvención de 53 millones de euros procedentes del PERTE-VEC III.

Se estima que la construcción de la gigafactoria servirá para crear 260 empleos directos y 500 indirectos tras una inversión total de 700 millones de euros. La noticia la ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura del foro 'España, vanguardia de la industria verde'. El mandatario, que participaba en este evento poco después de su declaración institucional anunciando una batería de medidas contra Israel por sus acciones en Gaza, anunció una cifra redondeada en 50 millones de euros, aunque poco después el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puntualizado en su cuenta de Twitter que la inversión es de 53 millones.

La compañía InoBat, con sede en Bratislava (Eslovaquia), no había ocultado nunca que la implantación en Valladolid de su proyecto para instalar una macrofábrica de baterías para vehículos eléctricos dependía de si el Gobierno le concedía las ayudas que había solicitado.

La primera noticia de sus intenciones llegó a los medios de comunicación a primeros de octubre de 2022, cuando Óscar Puente, entonces alcalde de Valladolid, afirmó que una gran multinacional planeaba asentarse en la ciudad. Dos semanas después, la directora de Desarrollo de la sociedad, Tara Lindstedt, formalizaba sendos protocolos de colaboración con Junta y Ayuntamiento para un proyecto con un total de 3.000 millones de inversión y que generaría 2.160 puestos de trabajo. En teoría, la instalaciones deberían haber comenzado a levantarse en 2024, con el objetivo de comenzar la comercialización a finales de ese mismo año.

El mes de febrero de este 2025 el Ayuntamiento de Valladolid detalló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el entorno de la Vereda de Palomares entre la Línea de Alta Velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30, donde la firma necesita 85 hectáreas de suelo.

En actualización

Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Suscríbete para disfrutar de una experiencia única y navega sin límites.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  5. 5

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  7. 7

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»
  8. 8 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí
  9. 9

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  10. 10

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos

El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos