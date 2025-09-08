El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos Pedro Sánchez ha anunciado esta inversión en la clausura del foro 'España, vanguardia de la industria verde'

Pedro Sánchez, durante la mañana de este lunes en el foro 'España, vanguardia de la industria verde'.

J. A. P. Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:30 | Actualizado 11:59h.

La fábrica que InoBat Iberia prevé instalar en Valladolid recibirá una importante inyección económica por parte del Gobierno de España, que le ha concedido una subvención de 53 millones de euros procedentes del PERTE-VEC III.

Se estima que la construcción de la gigafactoria servirá para crear 260 empleos directos y 500 indirectos tras una inversión total de 700 millones de euros. La noticia la ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura del foro 'España, vanguardia de la industria verde'. El mandatario, que participaba en este evento poco después de su declaración institucional anunciando una batería de medidas contra Israel por sus acciones en Gaza, anunció una cifra redondeada en 50 millones de euros, aunque poco después el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puntualizado en su cuenta de Twitter que la inversión es de 53 millones.

El domingo 15/01/23, salí a las 4:00 de mi casa camino de Bratislava. Conmigo la entonces Ministra de Industria, Reyes Maroto. Trabajábamos en la implantación de Inobat en Valladolid tras el interés mostrado por esa empresa. Hoy han sido seleccionados en el perte Vec III y… pic.twitter.com/tFszLBHHTS — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 8, 2025

La compañía InoBat, con sede en Bratislava (Eslovaquia), no había ocultado nunca que la implantación en Valladolid de su proyecto para instalar una macrofábrica de baterías para vehículos eléctricos dependía de si el Gobierno le concedía las ayudas que había solicitado.

La primera noticia de sus intenciones llegó a los medios de comunicación a primeros de octubre de 2022, cuando Óscar Puente, entonces alcalde de Valladolid, afirmó que una gran multinacional planeaba asentarse en la ciudad. Dos semanas después, la directora de Desarrollo de la sociedad, Tara Lindstedt, formalizaba sendos protocolos de colaboración con Junta y Ayuntamiento para un proyecto con un total de 3.000 millones de inversión y que generaría 2.160 puestos de trabajo. En teoría, la instalaciones deberían haber comenzado a levantarse en 2024, con el objetivo de comenzar la comercialización a finales de ese mismo año.

El mes de febrero de este 2025 el Ayuntamiento de Valladolid detalló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el entorno de la Vereda de Palomares entre la Línea de Alta Velocidad (LAV) Valladolid-Palencia-León, la VA-140 y la VA-30, donde la firma necesita 85 hectáreas de suelo.

