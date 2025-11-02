El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Eva Driesen, Eleuterio Gordaliza, You Lu, Andy Palmer, Manuel de la Rocha; Tara Lindstedt, Óscar Puente, Steven Cai, Pedro Sánchez, Li Zhen y Marian Bocek, tras la reunión en La Moncloa. El Norte

La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid

El máximo responsable de la empresa, Li Zhen, se reúne con Pedro Sánchez en la Moncloa para pedir respaldo institucional a una operación única en Europa

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:52

Comenta

La idea es ambiciosa. Tanto como instalar por primera vez en suelo europeo toda la cadena de suministro de baterías para vehículos. No solo el ... ensamblaje, sino el montaje de los ánodos y cátodos que precede a la construcción de las baterías. Y en ese propósito se ha embarcado la multinacional china Gotion High-Tech, que este viernes se reunía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en La Moncloa para pedir respaldo institucional a una operación a varias bandas. En esa reunión, los responsables de la empresa han trasladado su intención de invertir en Valladolid en torno a 5.000 millones de euros. Para contextualizar la cifra: cuando InoBat comenzó a asomarse por la ciudad se hablaba de invertir 700 millones de euros en la gigafactoría de baterías.

