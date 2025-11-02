La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid

La idea es ambiciosa. Tanto como instalar por primera vez en suelo europeo toda la cadena de suministro de baterías para vehículos. No solo el ... ensamblaje, sino el montaje de los ánodos y cátodos que precede a la construcción de las baterías. Y en ese propósito se ha embarcado la multinacional china Gotion High-Tech, que este viernes se reunía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en La Moncloa para pedir respaldo institucional a una operación a varias bandas. En esa reunión, los responsables de la empresa han trasladado su intención de invertir en Valladolid en torno a 5.000 millones de euros. Para contextualizar la cifra: cuando InoBat comenzó a asomarse por la ciudad se hablaba de invertir 700 millones de euros en la gigafactoría de baterías.

La necesidad de fabricar en suelo europeo estos componentes, ánodos y cátodos, tiene mucho que ver con la endeblez que muestra el mercado global ante los vaivenes políticos y, especialmente, arancelarios. La idea de la firma liderada por el empresario Li Zhen (CEO global) es que esta primera fábrica europea de estos componentes pudiera servir en torno a un 70% de lo que necesitan las fábricas de baterías en Europa.

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que buscar los enlaces accionariales de un buen número de compañías. El primero es el de Gotion High-Tech, antigua Guaxhuan High-Tech, con InoBat. La empresa china adquirió en 2023 una cuarta parte de la firma eslovaca. Era un momento crucial. Hay que recordar que para entonces el desembarco de InoBat en Valladolid ya se había convertido en algo más que una declaración de intenciones. Antes de las elecciones municipales de mayo, Óscar Puente visitaba la fábrica primigenia de InoBat en Eslovaquia y aseguraba que la decisión de la empresa de afincarse en Valladolid estaba muy cerca. A finales de ese año, ya con el relevo en la Alcaldía de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbana se modificaba para poder albergar las 85 hectáreas que precisará la instalación cuando esté a pleno rendimiento.

El pasado mes de septiembre, Pedro Sánchez anunciaba la concesión de 53 millones de euros a InoBat, dentro de la tercera convocatoria del Perte para vehículos eléctricos. Y la empresa aseguraba que quiere tener lista la factoría en 18 ó 20 meses. Sobre todo porque, como anunciaba su CEO en España, el abogado Eleuterio Gordaliza, ya tienen un cliente apalabrado.

Además de esta alianza Gotion-InoBat, hay otra anterior que también tiene mucho que ver en la intención de la marca china de aterrizar en Europa: Volkswagen adquirió un 25,6% de Gotion High-Tech en 2020. Y hay otro movimiento, más reciente, que va en la misma dirección. La alianza entre Gotion y la empresa española Phi4Tech, que es pionera en investigación de materiales ligados a las baterías eléctricas.

Pero aún hay otro punto de interés conectado con todo este entramado empresarial: Marruecos. Allí, Gotion High-Tech ha empezado la construcción de otra sede que es la que, a su vez, surtiría de materias primas a la fábrica vallisoletana y donde también está prevista una gran inversión, su primera incursión como fábrica de baterías en territorio africano.

Ampliar Los responsables de Gotion, de camino a observar los terrenos donde se ubicará InoBat. El Norte

Contra lo que ha ocurrido con el proyecto de InoBat, que se ha retrasado más de lo previsto por la tardanza en conseguir los fondos necesarios de los diferentes Perte VEC, los empresarios chinos han demostrado tener «mucha prisa», según cuentan fuentes de la reunión en el palacio de la Moncloa. Tanta, que ya han visitado Valladolid para conocer de primera mano los terrenos en los que se afincaría este complejo, que ya albergarían la fábrica de InoBat, así como los recursos hídricos y energéticos con los que se cuenta para ponerla en marcha. Han pedido apoyo institucional, lo que tiene una traducción muy clara: rapidez en la tramitación de permisos, licencias, etc. La carrera del vehículo eléctrico, y de la innovación en las baterías, es vertiginosa, y todas las firmas punteras del mundo anuncian, casi semana a semana, novedades que permiten apuntar mejoras en la autonomía de sus 'pilas'.

Gotion no solo presentó ya hace un año un modelo que permitía lograr una autonomía de mil kilómetros con una carga, sino que además trabaja en proyectos tan rompedores como cargadores portátiles. Esto es, robots que son capaces de desplazarse por un aparcamiento para que se puedan enchufar a un coche aparcado en cualquier plaza, sin tener que separar las plazas de vehículos eléctricos de las de vehículos de combustión, como sucede hoy, sin ir más lejos, en el aparcamiento de la Plaza Mayor vallisoletana.

El rostro más conocido de esta inversión, además del abogado vallisoletano Eleuterio Gordaliza, es el de Andy Palmer, que fue quien visitó Valladolid junto al CEO de InoBat, Marian Bocek, en 2023. Palmer, tras la reunión en la Moncloa, ejerció como portavoz: «InoBat Iberia continúa desarrollando sus capacidades de baterías en Valladolid. Ahora se le une su socio, Gotion, para explorar cómo convertir Valladolid en un centro europeo de baterías».

Andy Palmer tuvo palabras de agradecimiento por el «fuerte apoyo» demostrado por «el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro Óscar Puente». Un apoyo que, aseguró, «refuerza» su «convicción de que España es el lugar adecuado para invertir en Europa Occidental».

Los siguientes pasos tendrán que ver con las tramitaciones necesarias para abordar este megaproyecto. En una zona de la ciudad, además, que se presenta como un terreno de expansión industrial, dada la cercanía con la estación intermodal del páramo de San Isidro (en torno a 5 kilómetros en línea recta).