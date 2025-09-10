El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Óscar Puente, Alfonso Fernández Mañueco y la representante de Inobat tras la firma de los acuerdos el 17 de octubre de 2022. Carlos Espeso

Valladolid

La alfombra roja de Ayuntamiento y Junta a Inobat: ayudas, menos impuestos y agilidad

El Consistorio y el Ejecutivo regional rubricaron en 2022 sendos acuerdos para poner las cosas fáciles a la implantación de la compañía eslovaca

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:26

Le tendieron con celeridad la alfombra roja. Al unísono y en un acto al máximo nivel celebrado en el Colegio de la Asunción, sede del ... Gobierno regional. En principio, esas ventajas de las que se beneficiará Inobat están plasmadas sobre el papel desde el 17 de octubre de 2022, pero habrá que concretar a partir de ahora cómo y cuándo se harán realidad. El Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León firmaron hace ya tres años una declaración de intenciones y un protocolo de colaboración, respectivamente, para demostrar a la compañía que la implantación de su planta de fabricación de baterías eléctricas en Valladolid era más que bienvenida en esta comunidad.

