La alfombra roja de Ayuntamiento y Junta a Inobat: ayudas, menos impuestos y agilidad

Le tendieron con celeridad la alfombra roja. Al unísono y en un acto al máximo nivel celebrado en el Colegio de la Asunción, sede del ... Gobierno regional. En principio, esas ventajas de las que se beneficiará Inobat están plasmadas sobre el papel desde el 17 de octubre de 2022, pero habrá que concretar a partir de ahora cómo y cuándo se harán realidad. El Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León firmaron hace ya tres años una declaración de intenciones y un protocolo de colaboración, respectivamente, para demostrar a la compañía que la implantación de su planta de fabricación de baterías eléctricas en Valladolid era más que bienvenida en esta comunidad.

Después de que el Gobierno central haya confirmado la concesión de una primera ayuda de 53 millones de euros para la construcción de la factoría en la capital del Pisuerga, en la que está prevista la creación de 260 empleos directos y más de medio millar indirectos, así como la inversión de 700 millones, llega el momento de recuperar los compromisos que ambas administraciones ofrecieron a la empresa eslovaca. Desde Inobat entienden que todos ellos «siguen vigentes», según destacaron este martes sus representantes en Valladolid.

En el caso del Ayuntamiento, el documento cuenta con la rúbrica del exalcalde de la ciudad y actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y de Tara Lindstedt, miembro del consejo de administración de la firma. En él se subraya que al objeto de garantizar la ejecución de dicha implantación el Consistorio declara su intención de destinar, previa solicitud en cada caso por parte de la empresa, una cantidad total «no inferior a los diez millones de euros distribuida en cinco ejercicios presupuestarios consecutivos». Eso sí, al final del escrito se acota que esta declaración «no supone la existencia de obligación jurídica vinculante alguna, ni económica, ni de otra índole».

Contempla ese acuerdo municipal cinco líneas. La primera y muy importante, la fiscal. Así, plantea la exención del pago del Impuesto de Actividades Económicas durante los dos primeros años de inicio de la actividad en España. A esto suma la bonificación del 95% en el IBI previa declaración del proyecto como de especial interés o utilidad municipal, así como un descuento del 30% del Impuesto de Construcciones por aquellas intervenciones que superen el medio millón de euros. Esa declaración recoge la posibilidad de conceder subvenciones nominativas de carácter anual «en función del impacto económico y social de las inversiones de Inobat». Esas ayudas deberán ser aprobadas por el Pleno.

El Ayuntamiento ya dio luz verde en diciembre de 2023 a la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para dar cabida a la planta en 85 hectáreas en la zona de la Vereda de Palomares, unos terrenos ubicados junto a la VA-30 y en esa declaración de intenciones de octubre de 2022 destaca su intención de planificar y ejecutar las actuaciones de carácter urbanístico que sean precisas para el desarrollo de la empresa, «con especial atención a las que afectan a la movilidad».

El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, confirma que el Ayuntamiento ya cuenta con 20 hectáreas de suelo industrial en la zona para que Inobat pueda iniciar la construcción de la primera fase de la planta una vez solicite la licencia de obra. En total, en este área hay una bolsa de 200 hectáreas de terreno para la instalación de empresas y se está a la espera de los informes del Ministerio de Transportes para conectarlas con la Ronda Exterior.

Además, el Ayuntamiento se compromete a poner a disposición de Inobat las instalaciones de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, situadas en Parque Alameda, para que los promotores del negocio puedan desarrollar las actividades administrativas previas al establecimiento del domicilio social de la empresa en Valladolid.

En el caso de protocolo rubricado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y Tara Lindstedt, en representación de la empresa, el Gobierno autonómico anunciaba que se tramitaría con la mayor celeridad posible la solicitud de declaración de interés industrial prioritario para la planta, además de comprometerse a allanar la tramitación burocrática respecto a todos los informes, licencias o autorizaciones que sean competencia de la Administración regional. También está previsto colaborar con la marca de baterías para tramitar los préstamos blandos que pudiera solicitar a entidades de carácter estatal como el ICO, entre otros.

En el anexo de ese protocolo, firmado en este caso por Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economíay Competitividad, se recogen «los posibles incentivos y ayudas económicas aplicables en el caso de elegir Castilla y León como emplazamiento para la nueva factoría». De esta manera, se proponen ayudas no reembolsables aplicables a la ejecución material del proyecto por importe del 15% a partir de la inversión inicial.

A esto se suman subvenciones para la formación y contratación de trabajadores desempleados por un importe medio de 6.500 euros por contrato creado para una previsión inicial de cien trabajadores. La Junta también recoge la posibilidad de otorgar ayudas no reembolsables por la realización de actividades de investigación. En el caso de los desarrollos experimentales oscilan entre el 25% y 45% de su coste mientras que en la investigación industrial se fijan en el 50%.

Este martes, el portavoz de la Junta y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, garantizaba el respaldo de la comunidad a este proyecto para que pueda salir adelante, ya que, según subrayó, es una «buena iniciativa que genera innovación, talento, empleo, pero también que tiene capacidad de tracción». «Esperemos que sea el punto definitivo para que sea una realidad», destacó en declaraciones a Ical.