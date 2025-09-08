Inobat: un proyecto para cuatro ministros, dos alcaldes y cuatro consejeros

Óscar Puente, alcalde de Valladolid, viajó con la ministra de Industria, Reyes Maroto, a Eslovaquia para visitar las instalaciones de Inobat. Héctor Gómez, ministro de ... Industria después, visitó Valladolid con Óscar Puente como alcalde para ver cómo impulsar lo de Inobat en plena campaña electoral. Incluso María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se encontró con Marian Bocek, el presidente de Inobat, en el Ayuntamiento de Valladolid. Muchos meses después Óscar Puente, ahora como ministro pero de Transportes, celebró con un tuit la decisión del Ministerio de Industria, que dirige Jordi Hereu, de aportar 53 millones para la implantación de Inobat en Valladolid, donde ahora es alcalde Jesús Julio Carnero, del PP.

Tres ministros de Industria, una de Hacienda y dos alcaldes han hecho falta para acercar un proyecto a la realidad inminente. Y cuatro consejeros de la Junta. Porque cuando comenzó a hablarse de Inobat, en octubre de 2021, aún era consejera de Industria Ana Carlota Amigo (Ciudadanos). Destituida por Alfonso Fernández Mañueco por el anticipo electoral, ocupó su puesto Carlos Fernández Carriedo (PP), al que después sucedió Mariano Veganzones (Vox) tras el nuevo pacto de Gobierno. La salida de Vox del Ejecutivo dejó la cartera en manos de Leticia García (PP), aunque en todo el proceso han estado presentes en representación de la Junta Carlos Fernández Carriedo (Economía y Hacienda) y el viceconsejero Carlos Martín Tobalina.

La noticia económica del día cogió a Jesús Julio Carnero en los actos en homenaje a la Virgen de San Lorenzo. A la salida señaló que han trabajado «con la empresa en todo momento», hasta el punto de haberla conocido por boca de sus representantes «a la entrada de la Catedral». «Esperamos que puedan acceder también al cuarto Perte y hay que agradecer al Gobierno de España, a la UE y por supuesto a la Junta, el trabajo realizado para que llegue esta noticia tan importante», manifestó. «Es la mejor de las noticias».

En el bando socialista, el portavoz municipal Pedro Herrero marcó una línea dura respecto al papel del alcalde en esta negociación. «Ni la Junta de Castilla y León ni el equipo de Gobierno del Ayuntamiento han movido un dedo para que la fábrica se ubique finalmente en Valladolid», acusó el concejal socialista.