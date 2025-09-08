El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco y Óscar Puente, durante la firma del protocolo con la representante de Inobat. Carlos Espeso

Inobat: un proyecto para cuatro ministros, dos alcaldes y cuatro consejeros

Carnero asegura que estaba en contacto con la empresa y la oposición les acusa a él y a la Junta de «no mover un dedo» para asentar el plan de la empresa en Valladolid

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:18

Óscar Puente, alcalde de Valladolid, viajó con la ministra de Industria, Reyes Maroto, a Eslovaquia para visitar las instalaciones de Inobat. Héctor Gómez, ministro de ... Industria después, visitó Valladolid con Óscar Puente como alcalde para ver cómo impulsar lo de Inobat en plena campaña electoral. Incluso María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se encontró con Marian Bocek, el presidente de Inobat, en el Ayuntamiento de Valladolid. Muchos meses después Óscar Puente, ahora como ministro pero de Transportes, celebró con un tuit la decisión del Ministerio de Industria, que dirige Jordi Hereu, de aportar 53 millones para la implantación de Inobat en Valladolid, donde ahora es alcalde Jesús Julio Carnero, del PP.

