Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid

Hay máquinas desmontando y cargando tramos de vía. Hay motosierras talando árboles y desbrozando en el lado de Recondo, donde se agolpa una docena de ... edificios que no sobrevivirá a la obra. Y hay dos contenedores de obra que reciben los escombros del interior de la nave de Estación Gourmet. Son los primeros trabajos visibles de la obra de la estación de trenes. Un tajo que durará 43 meses -si no se prolonga y se cumplen los plazos- y que tendrá fases mucho más complejas que las actuales en cuanto empiece 2026.

Por de pronto, son la muestra visible de que la construcción de la estación de trenes ha empezado. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, mostraba el otro día, en X, el desmontaje de la catenaria en las vías de servicio. «Son fundamentales para el inicio de las grandes obras de la remodelación de Valladolid Campo Grande». Hay que recordar que la ampliación de la playa de vías no solo contempla pasar de 5 a 7 las de alta velocidad y de 2 a 4 las de ancho ibérico. Es que además conlleva una ampliación de los andenes.

Trabajos de desmontaje de catenaria en las vías de servicio de la estación de Valladolid. Son fundamentales para el inicio de las grandes obras de la remodelación de Valladolid Campo Grande. pic.twitter.com/12ADAJ3gB7 — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 24, 2025

Así, el proyecto constructivo explica que «el nuevo esquema de vías está compuesto por 5 vías vivas de ancho estándar y dos vías muertas apartadero, una de ellas dotada de andén. En ancho ibérico se prevén tres vías vivas, dos de ellas dotadas de andén; y dos vías muertas apartadero, ambas dotadas de andén».

Esta reubicación de vías férreas obliga a cambiar por completo la configuración actual. A día de hoy hay tres andenes en la estación Campo Grande. Abastecen a tres vías vivas de ancho estándar (las de alta velocidad) con andenes de 530 metros; una vía mango con un andén corto y una vía de apartado para estacionar un tren de 200 metros. También dan servicio a 1 vía de ancho ibérico de 530 metros y otra de 250 metros. Y a una vía mango con andén. Esas vías mango se conocen como «estrelladeros» de seguridad o vías de maniobras.

Ampliar Salida del aparcamiento, junto a estación Gourmet, ya anulada. Rodrigo Jiménez

Mientras eso ocurre en la zona del ferrocarril, en la cara externa de la estación han comenzado los trabajos para despejar los terrenos sobre los que se ubicarán las nuevas edificaciones.

Hay dos zonas diferenciadas. La que ocupan Estación Gourmet, la sala VIP y los aparcamientos, en la que se construirá la terminal propiamente dicha, con la pasarela peatonal y ciclista para conectar el centro con Delicias; y la de Recondo, donde se concentran ahora una docena de edificaciones que dejarán libre el paso en el futuro a la plaza de la estación y en la que se ubicarán algunos servicios de Adif.

Esa zona de Recondo y la obra de la playa de vías coinciden en el tiempo, como marca el plan de obra. Durante los primeros 11 meses a contar desde ahora se levantarán «las vías existentes 7, 8, 9, 10 y 11 y resto de Renfe de ancho ibérico, manteniéndose en servicio las vías existentes de ancho estándar de la estación y las vías existentes 4, 5, 6 y 1E de ancho ibérico para el tráfico regional». Después se comenzará a retirar la pasarela patrimonial de acceso a los viejos talleres de Renfe. Esa pasarela, protegida, se volverá a colocar al final de la obra. Actualmente es visible desde la zona izquierda de los andenes, y especialmente desde el paso elevado que comunica los andenes. También se contemplaba en este momento de la obra el corte de «la longitud útil de vía y catenaria en los 33 últimos metros de las vías existentes M1 y M2». Y esto coincide con la demolición de algunas de las edificaciones próximas a Recondo.

No tardará mucho en comenzar a montarse, además, la pasarela provisional que unirá los andenes 1 y 2 de alta velocidad. Hay que tener en cuenta que durante toda la ejecución de las obras ha sido condición prioritaria mantener el tráfico ferroviario, que ya es muy elevado a determinadas horas del día.

En cuanto a la nave de Estación Gourmet, la primera dificultad surge con la techumbre de uralita, que obliga a tramitar los permisos necesarios para retirar las piezas con amianto, un material altamente cancerígeno. Sin embargo, los operarios han comenzado ya a desalojar el interior de la nave y paulatinamente se retirarán las paredes hasta concluir con la cubierta.

La gran dificultad de la construcción viene dada por el elevado volumen de circulaciones y pasajeros que ya soporta la estación Campo Grande, que en algunos momentos del día se ve superada por la afluencia de viajeros. Así, la línea Avant Valladolid-Madrid, con 2.800.000 pasajeros anuales, es la más importante de ese tipo en España. Y esa cifra corresponde al mes de febrero. Cada nuevo convoy que se añade entre ambas capitales supone un éxito de ocupación. Así, el pasado día 13 de noviembre, Renfe anunciaba un refuerzo de 5.810 plazas semanales adicionales en la línea Valladolid-Segovia-Madrid. Especialmente por la mañana, cuando a primera hora se han añadido 109 plazas en el Avant de las 7:27 y otras 236 en el Avant de las 7:55.