Zona acotada en la parte de Recondo, con el edificio que se va a demoler a la derecha y árboles talados. Rodrigo JIménez

Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid

Los operarios han comenzado con el derribo en el interior de la nave de Estación Gourmet mientras se talan los árboles interiores de los edificios de Recondo

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:35

Hay máquinas desmontando y cargando tramos de vía. Hay motosierras talando árboles y desbrozando en el lado de Recondo, donde se agolpa una docena de ... edificios que no sobrevivirá a la obra. Y hay dos contenedores de obra que reciben los escombros del interior de la nave de Estación Gourmet. Son los primeros trabajos visibles de la obra de la estación de trenes. Un tajo que durará 43 meses -si no se prolonga y se cumplen los plazos- y que tendrá fases mucho más complejas que las actuales en cuanto empiece 2026.

