El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los miembros de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, antes de la primera reunión de la tarde.

Los miembros de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, antes de la primera reunión de la tarde. Carlos Espeso

La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente

Adif insta la resolución del convenio firmado en 2017 y llevará al juzgado la petición de disolución y liquidación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:30

Comenta

La integración ferroviaria de Valladolid ha vuelto a 2017. Entonces, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), aseguró tras acordar el nuevo convenio ... de integración: «La sociedad Valladolid Alta Velocidad se iba a disolver y para arrancar un proceso con una sociedad que entra en disolución, por la experiencia que conocemos, pasan años y años sin que se pueda hacer nada. Ni un proyecto ni otro. Nada». Y este lunes, 24 de noviembre de 2025, la sociedad Valladolid Alta Velocidad se encuentra exactamente en ese punto. Pero sin salida aparente. La integración ferroviaria queda paralizada indefinidamente. Solo una decisión judicial contraria puede insuflar vida a la resolución del convenio. Mientras eso ocurre, o se determina la disolución y liquidación definitiva de la sociedad, todo queda parado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  4. 4

    «Cariño, está calcinado»
  5. 5

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  6. 6 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  7. 7

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  8. 8

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  9. 9 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  10. 10 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente