La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente

La integración ferroviaria de Valladolid ha vuelto a 2017. Entonces, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), aseguró tras acordar el nuevo convenio ... de integración: «La sociedad Valladolid Alta Velocidad se iba a disolver y para arrancar un proceso con una sociedad que entra en disolución, por la experiencia que conocemos, pasan años y años sin que se pueda hacer nada. Ni un proyecto ni otro. Nada». Y este lunes, 24 de noviembre de 2025, la sociedad Valladolid Alta Velocidad se encuentra exactamente en ese punto. Pero sin salida aparente. La integración ferroviaria queda paralizada indefinidamente. Solo una decisión judicial contraria puede insuflar vida a la resolución del convenio. Mientras eso ocurre, o se determina la disolución y liquidación definitiva de la sociedad, todo queda parado.

Es decir, que no habrá más pasos. Ni en Ariza, ni en San Isidro, ni en Unión-Pelícano ni en Arco de Ladrillo, los que ya tenían los proyectos listos.

Sí habrá estación de trenes, porque está al margen del convenio. Este lunes ya aparecía vallada parte del aparcamiento, la anexa a la nave de la antigua Estación Gourmet, porque las obras obligan a reorganizar las zonas que se podrán seguir utilizando. Y habrá variante de mercancías, lo que hará que a finales de 2026 o principios de 2027 dejen de pasar los trenes de mercancías por el centro de la ciudad, tal y como ocurrió con los de Renault este año.

De momento tampoco habrá viviendas en la zona de Farnesio liberada por los viejos talleres. Renfe no ha llegado a entregar los suelos a la sociedad Valladolid Alta Velocidad. ¿Podría venderlos Renfe por su cuenta, o urbanizarlos previamente? Pues depende de lo que ocurra con el proceso judicial que ahora se iniciará. Todos coinciden en que liberar esos suelos, urbanizar y construir viviendas es clave. Solo que antes de hoy era clave para amortizar la deuda que asumieron Adif y Renfe. Ahora ya es una cuestión de obtener réditos de unos suelos liberados de su uso ferroviario.

Adif, como estaba previsto en el orden del día, instó a la resolución del convenio de integración por entender que el Ayuntamiento de Valladolid había incumplido el requerimiento que se le hizo en octubre de 2024. Entonces, relató la secretaria de la comisión de seguimiento, se requirió a Ayuntamiento y Junta por diferentes cuestiones. La primera, económica. Ninguna de las dos partes había aportado su cuota de 2024. La segunda era para el Ayuntamiento por entender que no se habían cumplido determinadas cuestiones relativas a los pasos de Ariza, el paso peatonal de San Isidro, la titularidad del suelo de los nuevos talleres de Renfe y la urbanización de la calle Salud. La Junta pagó el 4 de noviembre de 2024. Poco después, el 8 de noviembre, el Ayuntamiento contestó que consideraba que no había incumplimientos. Se celebró una nueva comisión de seguimiento y no hubo acuerdo. «Solo se ha producido el cumplimiento de una de las obligaciones del Ayuntamiento, la entrega de los suelos del complejo ferroviario».

Adif procedió a comunicar verbalmente la resolución del convenio, aunque ahora deberá comunicárselo oficialmente y por escrito a los socios. Una resolución que Ayuntamiento y Junta no aceptan y que probablemente llevarán a los juzgados, según insinuó al comienzo de la reunión Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta.

Un defecto de forma esgrimido por Jesús Julio Carnero impidió que se celebrara la Junta General Extraordinario, con el amago incluido de levantamiento de la silla por parte del alcalde y del consejero Suárez-Quiñones. Eso, sin embargo, no es óbice para que Adif pida en el juzgado la disolución de la sociedad. Lo hará «en los próximos días», según explicó tras la reunión el secretario de Estado, José Antonio Santano.

La reunión mostró dos posturas irreconciliables en todo momento. Incluso se enredó en debates en torno a la estación y a la movilidad y a si se había comunicado el plan de obra al Ayuntamiento o no. Algo que no forma parte del convenio de integración que estaba en discusión y que, por tanto, se puede discutir en cualquier otro momento y en cualquier foro, puesto que es una cuestión técnica.

El Ayuntamiento insiste en «transitar a un convenio de soterramiento», que Jesús Julio Carnero llegó a rebautizar como «convenio de transformación» para animar a la otra parte a que aceptara su propuesta de diálogo en torno a estudiar un soterramiento con muros pantalla. Una idea que, defendió Santano, quedó anulada hace veinte años por los estudios informativos de entonces y que la directora de proyectos de Adif, Montse Rallo, descartó también cuando presentó, en febrero de 2024, la comparativa entre soterramiento e integración analizada por los ingenieros de la empresa pública.

Al otro lado, Santano defendió que el consejo de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad se ha reunido en diez ocasiones en dos años. Y lo comparó con su labor de presidente de otros órganos similares. «Presido otros doce consejos de administración de integraciones ferroviarias y nos hemos reunido una o dos veces, y en todos para avanzar». Aquí, señaló, no se han dado pasos firmes en la consecución de proyectos que ya están rematados a falta de ejecutar. Juan Carlos Suárez-Quiñones matizó a eso que la parte ministerial también ha incumplido parte de sus obligaciones en estos dos años. «La aportación de los terrenos liberados, ¿dónde está? ¿La descontaminación? Son cosas complejas que llevan una tramitación y llevan retraso, lleva aprobada desde 2023 y estamos en 2025. Pero es una incidencia razonable», acusó mientras limaba asperezas y pedía un «diálogo» fuera de las mesas oficiales.

El Ayuntamiento, en puridad, pedía tiempo para mantener el convenio vivo. La Junta apoyaba esa idea. Y el Ministerio, con Adif y Renfe, consideraba que el tiempo, después de dos años sin avances, había expirado.