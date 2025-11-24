–Santano:«Te pido un gesto. Si hacemos Ariza...» –Carnero:«Paraliza tú la estación y hacemos Ariza»

No hay que tomarlo en su literalidad. Fue producto del momento de tensión tras más de tres horas de reunión encaminada a una ruptura nada ... amistosa. Pero define bien el blanco/negro en el que se movió la jornada.

José Antonio Santano, ante la mediación de Suárez-Quiñones para intentar fijar una reunión que impidiera la resolución definitiva del convenio, pidió a Jesús Julio Carnero:

–Te pido un gesto. Si nos dices que hacemos los pasos de Ariza…

Y la respuesta del alcalde fue:

–Paraliza tú la estación de trenes y hacemos Ariza.

Carnero aportó a la discusión el plan de movilidad que, a su juicio, asienta su afirmación de que compaginar las obras de Ariza con la de la estación «colapsaría el tráfico en la ciudad». Hasta ahora había hablado de «sentido común» para justificar ese colapso. Suárez-Quiñones propuso una vía intermedia de diálogo, «una reunión en Madrid extra órganos [de la sociedad Valladolid Alta Velocidad] para hablar de la tabla de actuaciones pendientes y ver qué puede salir adelante. Cítennos en el Ministerio. Como miembros del convenio para hablar sin líneas rojas ni exigencias previas».

Nadie cerró la puerta oficialmente a celebrar esa reunión, pero parece difícil que pueda solventar algo si el tono en esa reunión es el mismo. Rafael Guerra, subsecretario del Ministerio y antes jurídico en el Ayuntamiento de Valladolid, relató que él fue parte de la redacción del convenio de integración en aquel 2015 en el que la sociedad Valladolid Alta Velocidad estaba amenazada de quiebra. Pero resumió la situación con una frase «con todo el respeto», matizó:«No existe el tránsito de un convenio de integración a uno de soterramiento. Cuando un convenio tiene por objeto la integración en superficie, el objeto, la programación económica y la addenda de 2022 van dirigidos a la integración.Es lícito querer un convenio de soterramiento.Pero entonces este, el de la integración, se resuelve».

La diferencia de criterios llevó a tonos ácidos en el debate. José Antonio Santano habló de «tomadura de pelo» después de desgranar los incumplimientos «reiterados» del Ayuntamiento. «En el primer consejo, tumbáis el presupuesto de la sociedad, 35,6 millones que no salieron adelante, sin mayor explicación. Como en el mismo consejo solicitaste aplazamiento del pago del plazo, de algún modo pareció que si no te lo íbamos a aprobar, vosotros no aprobábais el presupuesto, pero es una obligación de un socio. Y el aplazamiento no es un derecho del Ayuntamiento», comenzó.«En el tercer consejo, 22 de mayo, se ofrece información sobre Arco de Ladrillo. Y ya en ese momento anuncia que se opondrá mientras no se dé una solución circulatoria a los ciudadanos e Valladolid. Sin presentar un análisis. Adif solicita informes que lo reflejen. Y tuvimos la callada por respuesta [...]. El 24 de julio dijiste que ya habías informado negativamente y que se acababa. Que no se molestara nadie en enviar el proyecto a la sociedad, a pesar de que Adif incorporó la mayor parte de las alegaciones que hicísteis».

Y sobre Ariza recordó que cumplieron con la condición de levantar la vía. «El 12 de junio dices literalmente, leo el acta, que se ha emitido el informe que debe realizar el Ayuntamiento pero aún así el voto de los representantes será negativo por las obras en la calle Hípica, Daniel del Olmo y la nueva estación por la potencial generación de un auténtico caos circulatorio. Y preguntamos por algún documento solvente de los técnicos municipales. Dijiste, con un poco de chulería, es así porque lo digo yo que soy el alcalde o porque lo dicta el sentido común, puedes tomarte esto como un informe de carácter verbal».

Jesús Julio Carnero esgrimió que Valladolid ha aportado mucho en estos años. «Suelos gratuitos y libres de cargas. Desembolsos comprometidos por más de 37 millolnes de euros. Ahorro en licencias. «Ustedes tienen cumplidos sus objetivos y ahora dicen que quieren irse del convenio, que ni integración ni soterramiento. La sociedad Valladolid Alta Velocidad ha transmitido a Adif, Adif AV y Renfe activos ferroviarios por más de 363 millones de euros. Ustedes lo que tenían que hacer ya lo han hecho, eso es evidente, y no entendemos esa posición», acusó.

Respecto a los 11 millones que el Ayuntamiento no aportó en el año 2024, Jesús Julio Carnero argumentó que solicitó el aplazamiento «como lo pidió el anterior alcalde» Óscar Puente. «Se me dice que no. Pero de los 11 millones, 3 son mochila de aplazamientos del anterior alcalde de la ciudad», recordó.Es el dinero que los socios decidieron no poner durante la pandemia y que se distribuyó a lo largo de un nuevo calendario de pagos firmado en 2022 que finaliza en 2033. «Hemos pedido al órgano competente que nos deniegue o dé ese aplazamiento, no ha respondido y entendemos que opera el silencio administrativo positivo. Intentamos pagar el prorrateo y ya sabes lo que ocurrió», dijo.Que se decidió devolver el dinero.