El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mesa de la sociedad Valladolid Alta Velocidad en la estación de trenes. Alberto Mingueza

–Santano:«Te pido un gesto. Si hacemos Ariza...» –Carnero:«Paraliza tú la estación y hacemos Ariza»

Las posturas enfrentadas impidieron cualquier atisbo de evitar una fractura en la sociedad Valladolid Alta Velocidad que ahora tendrán que dirimir los tribunales

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:55

Comenta

No hay que tomarlo en su literalidad. Fue producto del momento de tensión tras más de tres horas de reunión encaminada a una ruptura nada ... amistosa. Pero define bien el blanco/negro en el que se movió la jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  4. 4

    «Cariño, está calcinado»
  5. 5

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  6. 6 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  7. 7

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  8. 8

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  9. 9 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  10. 10 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla –Santano:«Te pido un gesto. Si hacemos Ariza...» –Carnero:«Paraliza tú la estación y hacemos Ariza»

–Santano:«Te pido un gesto. Si hacemos Ariza...» –Carnero:«Paraliza tú la estación y hacemos Ariza»