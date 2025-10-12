El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vía de Ariza desmontada en el paso a nivel de Argales.

Vía de Ariza desmontada en el paso a nivel de Argales. A. Mingueza

Los seis pasos proyectados, y ahora en suspenso, rematarían la integración ferroviaria al 70%

La zona menos desarrollada es la de Argales, que solo se ejecutaría cuando se liberaran los terrenos de Redalsa, que albergarán 2.500 viviendas

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:37

Comenta

La integración ferroviaria pactada en el año 2017 contemplaba casi una veintena de actuaciones por un valor de 112,08 millones de euros. Hay que ... aclarar que algunos de los pasos que ya se han inaugurado, como Rafael Cano, no forman parte de ese convenio. Desde entonces se han construido Nochevieja-Andrómeda (vehículos y peatonal), Padre Claret (peatonal), Labradores y Panaderos (vehículos, ciclista y peatonal). «No se ha avanzado nada», ha criticado reiteradamente el alcalde, Jesús Julio Carnero, al respecto de la lentitud de las obras de integración. Esas tres actuaciones supusieron una inversión de 26,9 millones de euros, algo más de lo previsto porque hubo que incluir un modificado en Labradores por 2,7 millones.

