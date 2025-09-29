Carnero reitera el no a los pasos de Ariza: «Me niego a embarcar a la ciudad a un desastre de movilidad»

Lo ha negado ya en dos ocasiones y este lunes lo ha vuelto a hacer. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, insiste en su ... no a los pasos inferiores de Ariza. La primera negativa fue con un horizonte, hasta el desmantelamiento de la vía de Ariza, y la segunda fue más directa, cuando el regidor utilizó el argumento de la movilidad. «Entendemos que en este momento no corresponde a comentarlo, en tanto en cuanto no demos solución, al menos de manera prioritaria, a Daniel del Olmo», expresó en junio. Este lunes ha llegado la tercera, durante el pleno del Ayuntamiento, donde Carnero ha vuelto a defender su postura con ese mismo argumento. «Este no es un problema de integrar o soterrar, es uno de movilidad. No podemos embarcar a la ciudad a un continuo desastre de movilidad, yo me niego. Bastante quebraderos dan las diferentes obras que hacemos ya», ha dicho.

La diferencia entre los tres «no» del alcalde es el paso del tiempo y la cercanía actual con la próxima reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. A esto se suma la tesitura de que si los pasos no se ejecutan, ADIF y Renfe propondrán la disolución de la sociedad. La reunión será el 6 de octubre y ya ha sido protagonista en los primeros compases del pleno con la moción de Valladolid Toma la Palabra acerca del «bloqueo de la ciudad» y donde la formación instaba al equipo de Gobierno a que apueste por la integración, «el único proyecto viable». «No vale reconocer que el soterramiento no es posible, seguir insistiendo y no avanzar en lo que ya existe. No ofrecen nada, solo la paralización», ha expresado Rocío Anguita, encargada de defender la propuesta de su partido.

«Todo el mundo da por hecho lo que va a suceder en la reunión y lo que vamos a hacer es ir con Valladolid en el centro de nuestro interés» Ignacio Zarandona Concejal del PP

«Usted (Carnero) está haciendo todo lo posible para paralizar la ciudad, después del pufo que nos vendieron siguen queriendo vender el soterramiento cuando no puede ni tener las calles limpias. Esta haciendo daño a Valladolid por mala fe», ha apuntado Pedro Herrero, portavoz del grupo municipal socialista. La réplica la ha dado primero Víctor Martín, de Vox, quien ha afeado a la oposición que les pidan «renunciar» a lo que se comprometieron ante los vallisoletanos. Y críticas también a la nueva estación desde su asiento. «Una barbarie urbanística sobredimensionada que se impone por la fuerza», la ha definido. Menos directa ha sido la respuesta de Ignacio Zarandona (PP). «Todo el mundo da por hecho lo que va a suceder en la próxima reunión, pues lo que vamos a hacer es ir con Valladolid en el centro de nuestro interés».

Donde el equipo de Gobierno ha sido más directo ha sido al aprobar una enmienda de adición propuesta por Vox, con el objetivo de instar al Ministerio de Transporte y Movilidad a «suspender» el inicio de las obras de la nueva estación hasta que no se resuelva el recurso planteado por el Ayuntamiento relativo a la aprobación del proyecto de construcción. En cualquier caso, hace escasos días, la firma del acta de replanteo ya inauguró en cierta forma las obras de la infraestructura con los trabajos menos visibles.

Presupuestos participativos

Fuera de las mociones -donde se ha aprobado una institucional para conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid a la Policía Municipal- se ha dado luz verde a la modificación del reglamento de los presupuestos participativos, con los votos favorables de PP y Vox, momento en el que el alcalde ha aprovechado para dar a conocer que en la próxima convocatoria la cuantía de los mismos sumará medio millón hasta alcanzar los 10,5 millones de euros. Antes, el debate se ha iniciado con la intervención de Margarita García, presidenta de la federación de vecinos Antonio Machado. «No han parado de torpedear los presupuestos participativos. El texto que se trae no garantiza el cumplimiento de los proyectos e incide en que el equipo de Gobierno es quien tiene la última palabra. Participar significa tener peso en la toma de decisiones, pero parece que este Ayuntamiento no lo tiene en cuenta», ha criticado.

La parte política la ha abierto Mayte Martínez (PP), para defender que el cambio en el reglamento busca un procedimiento más ágil para la recepción y la gestión de los proyectos. «No queremos coartar la voz de los ciudadanos, queremos que sea un proceso más seguro y amplio». Obviamente, no pensaban igual desde la oposición. «Ahora solo se podrá hacer una propuesta por vecino, no tienen ningún sentido más que simplificar y aligerar el trabajo de los técnicos, además de que elimina el criterio de que las propuestas deben promover el equilibrio territorial y la intervención en zonas desfavorecidas. El equipo de Gobierno consigue paralizar de facto los presupuestos participativos, este año debíamos estar en el proceso, ya no llegamos, ya será para 2027, cuando se acabe la legislatura», ha criticado Rocío Anguita. La réplica ha venido también por parte de Carnero, que ha incidido en que la reforma «evita la inejecución de proyectos», como en otras convocatorias. «Este Ayuntamiento y este alcalde cree en los presupuestos participativos», ha concretado.

Entre algunos de los cambios del reglamento están la priorización de las propuestas con mayor respaldo vecinal o un procedimiento abierto a todos los ciudadanos, sin cerrar la puerta a quienes no estén empadronados.

Pocas sorpresas en el resto de los puntos, peus una de las peculiaridades de este pleno es la presencia de apartados y mociones que ya habían sido noticia en los últimos días. Además del cambio en los presupuestos participativos también se ha hablado de la moción del grupo municipal socialista sobre la figura del Director de Coordinación de Políticas Públicas, Indalecio Escudero, o «alcalde B», como recogía el texto presentado por los socialistas. Recogía, en pasado, porque no lo hace desde que Carnero vetara la moción hace una semana. «Aquí solo hay un alcalde», dijo entonces. A pesar de ello, el término de «alcalde B» ha aparecido en el pleno a tenor de una pregunta formulada por el grupo municipal socialista sobre la eliminación de esta enmienda.

«Se hizo porque la moción carece de objeto, en esta ciudad no hay alcalde B. Se dijo que cambiaran el término y no lo hizo para que no se le cayera la nota de prensa, el tuit que tenía preparado y la escasa notoriedad que tiene como portavoz del PSOE. En este pleno hemos hablado hasta seis veces de la figura del Director de Coordinación de Políticas Públicas», ha defendido la portavoz del PP, Blanca Jiménez. Mientras, se defienden desde el PSOE. «Entendemos que hay unos derechos y que no existe ninguna razón para vetarla», ha reiterado Pedro Herrero.

También ha salido adelante la petición al Ministerio para la creación de una vía verde y un carril bici en el ya antiguo trazado por el que circulaba la vía de Ariza, propuesta por el PP y que discurrirá desde la capital y hasta Laguna de Duero. Unanimidad en el voto favorable que no es sinónimo de un debate sin apuntes por parte de la oposición. «Esperemos que no sean parches, que sean espinas dorsales en el territorio, no sumar un carril bici, que sume movilidad sostenible y memoria colectiva. La vía de Ariza tiene capacidad de convertirse en un eje vertebrador y también son importantes otras como Fuensaldaña, Renedo o Zaratán», ha expresado Cristina Colino, de Valladolid Toma la Palabra. Concisa ha sido la respuesta de Alberto Cuadrado, de Vox. «Bienvenida sea la idea», es la frase que resume su intervención.

Más crítico ha sido en su intervención Luis Vélez, del grupo municipal socialista, que ha acusado al equipo de Gobierno de incluir un punto en su enmienda para promover un proceso de participación ciudadana para el diseño del proyecto. «Es curioso que hablen de eso cuando los presupuestos participativos están parados hasta 2027». Desde la oposición también han pedido que se concrete más el recorrido de la vía verde y el carril bici al tener que salvar algunos puntos como la avenida de Zamora o la VA-30.