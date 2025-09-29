El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jesús Julio Carnero, durante el pleno de este lunes. Carlos Espeso
Valladolid

Carnero reitera el no a los pasos de Ariza: «Me niego a embarcar a la ciudad a un desastre de movilidad»

El alcalde dice que no es cuestión de «soterramiento o integración» mientras que el pleno aprueba pedir al Ministerio que «suspenda» la obra de la estación de tren

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:58

Lo ha negado ya en dos ocasiones y este lunes lo ha vuelto a hacer. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, insiste en su ... no a los pasos inferiores de Ariza. La primera negativa fue con un horizonte, hasta el desmantelamiento de la vía de Ariza, y la segunda fue más directa, cuando el regidor utilizó el argumento de la movilidad. «Entendemos que en este momento no corresponde a comentarlo, en tanto en cuanto no demos solución, al menos de manera prioritaria, a Daniel del Olmo», expresó en junio. Este lunes ha llegado la tercera, durante el pleno del Ayuntamiento, donde Carnero ha vuelto a defender su postura con ese mismo argumento. «Este no es un problema de integrar o soterrar, es uno de movilidad. No podemos embarcar a la ciudad a un continuo desastre de movilidad, yo me niego. Bastante quebraderos dan las diferentes obras que hacemos ya», ha dicho.

