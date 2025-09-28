La vía verde de Ariza, el 'alcalde B' y los presupuestos participativos, a debate en el pleno municipal

El pleno que celebrará este lunes, a partir de las nueve de la mañana, en el Ayuntamiento de Valladolid estará centrado en dos capítulos polémicos ... que enfrentan al equipo de Gobierno (PP-Vox) con la oposición.

El primero pasará por la anunciada aprobación del reglamento que regula los presupuestos participativos, muy criticado por la Federación de asociaciones de vecinos Antonio Machado, cuya presidenta, Margarita García, intervendrá desde la tribuna para pedir «más voz» para los ciudadanos.

Y el segundo, y se auguran enfrentamientos verbales, girará sobre la creación de la figura del 'alcalde B', sobre la que el portavoz socialista, Pedro Herrero, anuncia que preguntará a Jesús Julio Carnero después de que se impidiera una moción en este sentido que preveía presentar el PSOE. «Pediremos explicaciones y preguntaremos al alcalde por el por qué de su veto a la moción y cuáles son sus criterios para admitir o no una moción», anticipa el líder de la oposición.

El pleno, por otra parte, también acogerá la presentación de una moción, en este caso del PP, y con visos de salir adelante, en la que se propone solicitar al Ministerio de Transportes, cuyo titular es Óscar Puente, la creación de un corredor verde para peatones y ciclista sobre el lecho dejado por la recién levantado vía de Ariza y que permitiría unir Valladolid con Laguna de Duero en un trazado de 4,4 kilómetros.