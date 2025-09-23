El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Indalecio Escudero, director de Coordinación de Políticas Públicas del Ayuntamiento de Valladolid, al que el PSOE municipal se refiere como «alcalde B». Ical

Carnero veta una moción del PSOE sobre «el alcalde B» porque «aquí solo hay un alcalde»

Los socialistas estudiarán la posibilidad de acudir a los tribunales y el regidor se muestra molesto por no referirse a Indalecio Escudero por su cargo real

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:06

La Junta de Portavoces se saldó con un veto imprevisto. El alcalde, Jesús Julio Carnero, decidió no dar de paso una moción del grupo municipal ... socialista sobre Indalecio Escudero, director de Coordinación de Políticas Públicas en su tarjeta de visita y «alcalde B» en el argot empleado por la oposición para descalificar su nombramiento por parte del alcalde. La moción, de hecho, llevaba por título «para que el señor Carnero demuestre la utilidad de su 'alcalde B', cuyo puesto ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León». PP y Vox procedieron después a regularizarlo con otra modificación en el reglamento municipal.

