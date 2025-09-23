Carnero veta una moción del PSOE sobre «el alcalde B» porque «aquí solo hay un alcalde»

La Junta de Portavoces se saldó con un veto imprevisto. El alcalde, Jesús Julio Carnero, decidió no dar de paso una moción del grupo municipal ... socialista sobre Indalecio Escudero, director de Coordinación de Políticas Públicas en su tarjeta de visita y «alcalde B» en el argot empleado por la oposición para descalificar su nombramiento por parte del alcalde. La moción, de hecho, llevaba por título «para que el señor Carnero demuestre la utilidad de su 'alcalde B', cuyo puesto ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León». PP y Vox procedieron después a regularizarlo con otra modificación en el reglamento municipal.

Y ese parece ser el principal motivo en el que se basa el veto del equipo de Gobierno municipal. Así lo justificó Jesús Julio Carnero: «Aquí no hay alcalde B, hay un alcalde que es el que les habla. Si ellos eliminan la expresión alcalde B y quieren debatir de los cometidos que le corresponden al coordinador de políticas públicas, no hay ningún problema. Si ellos en el debate le quieren llamar alcalde B ya nos encargaremos de contestarles adecuadamente. Pero en la presentación de la moción he tomado la decisión de no admitirla porque tiene un objeto imposible, aquí no hay alcalde B», señaló posteriormente en rueda de prensa.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, recordó que el puesto del director de Coordinación de Políticas Públicas y su personal anexo supone un gasto de 156.000 euros anuales. Motivo que le parece más que suficiente para pedir explicaciones sobre su labor, dado que aseguran que «no se encuentra rastro de su actividad». «El alcalde dijo que era un director de área de Alcaldía. Pues si es el director de área de alcaldía tendrá que acudir a la comisión en la que su área rende cuentas. No acude. No sabemos qué hace, no vemos documentos firmados por él. Es bastante fácil hacer un seguimiento de la gestión que hace cualquier funcionario municipal. Nosotros no encontramos rastro de su actividad. Y a juzgar por la descoordinación que reina en la gestión municipal, si se dedica a coordinar entre concejalías, el fracaso es absoluto», señaló Herrero.

La discusión en el seno de la Junta de Portavoces fue inusual, según se desprende de las consecuencias. Para Herrero, la decisión de Carnero es «antidemocrática». Para Carnero, la moción socialista es «inaudita». Y la consecuencia puede ser un nuevo litigio en los tribunales, algo que el grupo socialista estudiará porque, aseguran, nunca se había dado un veto similar.

«Hemos asistido a una Junta de Portavoces que me ha parecido inaudita», advirtió Carnero. «Les he significado que no había ningún problema en debatir sobre los cometidos que realiza el director de coordinación, ese es un puesto de funcionario que está en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de este Ayuntamiento y que está amparado incluso por la reforma del reglamento municipal». Pero no sobre el puesto de «alcalde B», como dice el título.

Mientras, Pedro Herrero explicaba que este debate puede llegar más lejos. «La opción más, digamos, lógica es acudir a la justicia. No sería la primera vez que lo hacemos. Y desde luego, si nosotros cuando analicemos detenidamente esta situación, llegamos a las consultas pertinentes, llegamos a la conclusión de que es algo ilegal, pues, lógicamente, lo denunciaremos».

Indalecio Escudero, que es quien ocupa el puesto creado por Jesús Julio Carnero tras su llegada a la Alcaldía en el verano de 2023, tiene un currículo profesional ligado a la figura del alcalde. Ha trabajado con él desde hace 20 años, tanto en la Diputación de Valladolid, que Carnero presidió durante ocho años, como durante su periplo en la Junta de Castilla y León.