Los vecinos claman por unos presupuestos participativos «reales» que les den voz en sus barrios

Reparar el monumento del cine, abrir un centro cívico en La Victoria, retirar los andamios que cubren el edificio de Caño Argales (el de la ... antigua tienda del bacalao), más servicios para un «barrio olvidado» como La Overuela o dar un uso público para los cuarteles de La Rubia... Y así, por decenas, ha ido erigiéndose este sábado en la plaza de la Universidad una enorme 'torre de las voces', que así la han llamado, formada por cajas que muestran las reivindicaciones de todas y cada una de las 24 asociaciones de vecinos que conforman la Federación Antonio Machado. Y por encima de todos esos «deseos» para mejorar la ciudad, con el Ayuntamiento como destinatario principal, han querido destacar el de «dar voz de verdad» a los habitantes de la capital en la modificación, destinada a aprobarse este lunes en el pleno municipal, en los presupuestos participativos.

«Hoy es un día de reivindicaciones tanto de lo que queremos para Valladolid como de poner en valor nuestra labor diaria», ha destacado la presidenta de la federación, Margarita García, quien ha concretado que su principal caballo de batalla a corto plazo es «conseguir una participación real, y no solo una declaración de intenciones, como parece que va a aprobar mañana el equipo de Gobierno cuando aprueba, que así creemos que va a ser, su modificación de los presupuestos participativos».

La portavoz vecinal considera que la actual propuesta de reglamento, en cuya tramitación se quedaron por el camino sus alegaciones, «viene a decir que nos dejan hablar pero sin hacernos muchos caso». La federación, en este sentido, considera que debe incluirse en esta normativa «un importe económico fijo y que se debe «hacer un reparto equitativo del presupuesto anual para las diez zonas en las que se divide la ciudad».

«Pedimos a Adif que nos informe sobre el desarrollo de la implatación de la tercera vía que tantas molestias está causando a los vecinos»

Apunta Margarita García que «el concepto de participación ciudadana de este Ayuntamiento no coinciden con el nuestro» antes de concretar que a los vecinos se «nos ha apartado de mesas tan importantes en las que antes estábamos, como la que se ha celebrado recientemente sobre la estrategia alimentaria, a la que ni siquiera nos invitaron, como si las vecinas no comiéramos, o la de la vivienda, una cuestión crucial para los ciudadanos, que lleva dos años sin convocarse».

Los vecinos, además, señalan otros dos asuntos claves a corto plazo para la ciudad. Uno es la limpieza y el otro es la mejora del asfaltado de las calles. «La limpieza es fundamental y nos preocupa el estado en el que se encuentra la ciudad, así como la externalización de algunos servicios públicos tanto en este servicio como en otros», resume Margarita García antes de explicar, en cuanto a la situación del firme, que «la última campaña de asfaltado veraniego ha dejado muchísimas calles llenas de gravilla suelta que, en algunos casos, están retirando los propios vecinos».

Y en cuanto al buque insignia del programa electoral del alcalde, como es retomar el soterramiento de la vía férrea, la federación reconoce que no tiene una postura unitaria. «Celebramos una asamblea para fijarla y allí se mostró que hay asociaciones a favor y en contra, por lo que acordamos que cada barrio defienda los intereses de sus vecinos y vecinas como mejor considera, aunque, eso sí, estaremos vigilantes de la ejecución del proyecto de integración y, si algún día fuera posible, apoyaríamos el soterramiento siempre que fuera viable, algo que parece complicado a día de hoy», resume la portavoz de las asociaciones de vecinos.

Ampliar Puesto de libros gratuitos en la plaza de la Universidad. R. J.

Las 24 agrupaciones de la Federación Antonio Machado han tomado este sábado la plaza de la Universidad, con motivo del día de los vecinos, una cita que cumple catorce ediciones y en la que este año, al margen de los puestos para mostrar su trabajo en los barrios, han levantado la citada 'torre de las voces', las suyas, la de los ciudadanos de Valladolid, una suerte de enorme muro con las mejoras que proponen para su ciudad. Algunas son genéricas, como la petición de reducir el tráfico o habilitar más zonas verdes, y otras son más concretas, como las mencionadas al inicio de esta noticia, y muchas más para modificar la tasa de basuras, abrir un centro cívico en el solar de Cáritas (calle José María Lacort), soterrar más contenedores en el centro.

Pero sobre todas ellas, y al verse afectados miles de vecinos, planea las molestias, en forma de ruidos, sobre todo, para los barrios situados al norte de la estación Campo Grande con motivo de las obras en curso de montaje de la tercera vía férrea (para trenes de pasajeros), destinada a duplicar la actual de alta velocidad para dejar, al igual que ocurre en el acceso desde el sur hasta la estación, una vía de ancho ibérico (trenes convencionales) y dos de alta velocidad.

«Lo que queremos es que nos informen del desarrollo de las obras y que se minimicen las molestias que están causando las obras nocturnas, que parece que han acabado, pero que podrían continuar en otros puntos», explica Margarita García antes de concretar que han solicitados reuniones e información con Adif con la callada, de momento, por respuesta. «No sabemos si se van a cerrar pasos subterráneos durante las obras, incluido el de Rafael Cano, y lo que queremos es que nos lo expliquen», incide.