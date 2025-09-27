El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la federación de vecinos Antonio Machado, Margarita García, coloca sus cajas en la 'torre de las voces' levantada en la plaza de la Universidad.

Ver 23 fotos
La presidenta de la federación de vecinos Antonio Machado, Margarita García, coloca sus cajas en la 'torre de las voces' levantada en la plaza de la Universidad. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Los vecinos claman por unos presupuestos participativos «reales» que les den voz en sus barrios

Los representantes de las asociaciones critican al Ayuntamiento por apartarles de «las decisiones importantes» y erigen una enorme torre con sus deseos para cambiar la ciudad

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:00

Reparar el monumento del cine, abrir un centro cívico en La Victoria, retirar los andamios que cubren el edificio de Caño Argales (el de la ... antigua tienda del bacalao), más servicios para un «barrio olvidado» como La Overuela o dar un uso público para los cuarteles de La Rubia... Y así, por decenas, ha ido erigiéndose este sábado en la plaza de la Universidad una enorme 'torre de las voces', que así la han llamado, formada por cajas que muestran las reivindicaciones de todas y cada una de las 24 asociaciones de vecinos que conforman la Federación Antonio Machado. Y por encima de todos esos «deseos» para mejorar la ciudad, con el Ayuntamiento como destinatario principal, han querido destacar el de «dar voz de verdad» a los habitantes de la capital en la modificación, destinada a aprobarse este lunes en el pleno municipal, en los presupuestos participativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes
  2. 2 Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
  3. 3

    El joven hallado muerto en un pinar de Valladolid llegó de Vigo para trabajar en una obra
  4. 4

    Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas
  5. 5

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  6. 6 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa
  7. 7 Herido en un atropello junto al hospital Campo Grande de Valladolid
  8. 8 La vacuna de la gripe que viene: Sanidad la separa de la covid y fija objetivos en niños
  9. 9

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»
  10. 10

    Muere un hombre al estrellarse el aeroplano que pilotaba en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los vecinos claman por unos presupuestos participativos «reales» que les den voz en sus barrios