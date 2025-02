El Ayuntamiento desestima todas las alegaciones y aprueba su presupuesto para 2025

Sergio García Valladolid Jueves, 13 de febrero 2025, 12:18 Comenta Compartir

Ahora sí, definitivo. El Ayuntamiento de Valladolid aprueba su presupuesto. Hubo cabida para las alegaciones presentadas por dos asociaciones vecinales de la ciudad -de ahí ... la celebración de este pleno extraordinario-. Hueco sí, y también rechazo. El de los once concejales del Partido Popular y los tres de Vox. Su suma mayoritaria, restando los once votos del PSOE y los dos de Valladolid Toma la Palabra, también significan la aprobación definitiva de los presupuestos para 2025. En total 444,98 millones de euros, el más alto de la historia, y un 4,46% más que el del año pasado. Cinco eran los puntos propuestos desde la Federación de Vecinos Antonio Machado. «El más preocupante es el relativo a los presupuestos participativos», ha expresado su presidenta, Margarita García. En concreto, son diez millones en inversiones que se debían presupuestar en 2024 y 2025. «Se estima que se han incluido proyectos por un valor total de cuatro millones. Es decir, que quedan por incorporar propuestas de otros seis millones de euros. Su no inclusión de estas supone un desprecio a la voluntad popular que ha elegido propuestas para mejorar sus barrios», ha defendido.

Ante las reclamaciones vecinales, la respuesta la ha dado el concejal de Hacienda, Francisco Blanco. «Todos los informes técnicos recogidos resuelven que se deben desestimar las reclamaciones presentadas por las diferentes asociaciones», ha expresado. Así ha defendido también la aprobación de un presupuesto, como ha definido, «de marcado carácter social». Por su parte, Rocío Anguita, de Valladolid Toma la Palabra, ha criticado la postura del Gobierno Municipal frente a las alegaciones vecinales. «Las inversiones aprobadas se tenían que ejecutar en 2024 y 2025, ahora dicen que no todos los proyectos son viables. Entonces, cómo es que todas las propuestas pasaron la prueba de viabilidad y ahora no tienen viabilidad. ¿Cómo le van a explicar esto a los vecinos, cuando quieran poner en marcha un nuevo presupuesto participativo? Se ve que oyen, pero que no escuchan a los vecinos y sus necesidades», ha criticado. Al respecto, Alberto Cuadrado, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, ha definido las propuestas vecinales como «bienintencionadas», pero ha defendido que no tienen por qué llevarse a cabo. «No hay una obligación de tener un crédito para cubrir los presupuestos participativos», ha zanjado. Ampliar Un momento del pleno extraordinario, en el Ayuntamiento. Iván Tomé De las reclamaciones presentadas por parte de las asociaciones vecinales (además de la Federación también alegó la de La Rondilla), ha habido otra que también ha protagonizado las interlocuciones de los portavoces. La quinta, correspondiente a la no inclusión en el presupuesto de la aportación económica a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que integran también la Junta y el Ministerio a través de Renfe y Adif. «Todo el mundo sabe que el señor Carnero presume de no haber pagado la deuda correspondiente al año 2024. Incumpliendo así el convenio que se ha firmado y que está en vigor. Mientras que la Junta sí procedió a satisfacer lo que debe. ¿Quién ha hecho las cosas mal entonces, la Junta pagando lo que debe, o el Ayuntamiento, sin hacerlo?», ha preguntado portavoz del PSOE, Pedro Herrero, al alcalde, Jesús Julio Carnero. «La respuesta es que nadie se ha equivocado», ha apuntado el concejal de Hacienda. Entre las inversiones aparecen 1,8 millones de euros para adquisición de suelo. Frente a esto, Herrero también ha apuntado a que esta reclamación se rechaza sin contar con un informe jurídico, y ha advertido a Carnero de que el boicot a la integración ferroviaria tendrá sus consecuencias. «Le va a salir caro, ya hubo un alcalde que lo hizo y acabó mal, en el banquillo de los acusados. No paga lo que debe y no hace nada con ese dinero», ha recriminado. Antes, en relación al presupuesto participativo, el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, afirmó que el mayor que existe es el que se destinaría al soterramiento. «La ciudadanía es lo que eligió en 2023», ha incidido. Y reiteran desde el PSOE. «¿De qué título jurídico dispone usted para hacer esto por su cuenta y riesgo? Usted está jugando con el dinero de todos los vallisoletanos», ha incidido Pedro Herrero. Desde el equipo de Gobierno defienden que el presupuesto, aprobado el pasado 27 de diciembre, refuerza la inversión en los barrios y mejora los servicios públicos. «Es un presupuesto que reduce impuestos, garantiza la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera», ha expresado el concejal de Hacienda. Francisco Blanco también ha celebrado la luz verde al recordar que no todas las administraciones pueden decir que tienen presupuesto para este año. «Pasa en algunas ciudades cercanas, y en el Gobierno, que funciona con decretos». «Siempre miran para el mismo lado, pero hay otras como la Junta de Castilla y León que no han aprobado presupuestos en cinco de los seis últimos ejercicios», ha recriminado el portavoz del PSOE. Sea como sea, el Ayuntamiento ha aprobado finalmente el presupuesto de 2025, donde se encuentran varios proyectos donde destacan 1,8 millones de euros para adquisición de suelo, 2,8 millones para la construcción de nuevos carriles bici, 4,6 millones para caminos de biodiversidad, un millón de euros para la construción de nuevos elevadores urbanos o 1,6 millones para la infraestructura deportiva, apartado donde se incluye la piscina de Riosol en Girón.

