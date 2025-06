Los vecinos alertan de que la vivienda «empieza a ser una emergencia social» en Valladolid

Víctor Vela Valladolid Viernes, 13 de junio 2025, 06:56 Comenta Compartir

«El acceso a la vivienda ya no es solo un problema, empieza a ser una emergencia social», asegura Margarita García, presidenta de la asociación ... vecinal Antonio Machado, colectivo que este jueves ha convocado una primera reunión con entidades sociales y políticas para abordar una realidad que los ciudadanos han calificado como el principal problema del país (para el 25,6%, según el último barómetro del CIS). «Valladolid no es una ciudad donde, de momento, se den situaciones extremas como en otras ciudades, pero ya hay síntomas», explica García. El incremento de los pisos turísticos, los alquileres disparados, «unos precios de venta no tan exagerados como en otras provincias, pero que empiezan a subir de forma preocupante...«.

