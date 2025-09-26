El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El carruaje de caballos portando el féretro escoltado por antorcheros en la calle Constitución.

El carruaje de caballos portando el féretro escoltado por antorcheros en la calle Constitución. Rodrigo Jiménez

Valladolid e Irlanda reviven en la calle el funeral de Hugh O'Donnell como vínculo histórico

Medio centenar de figurantes y músicos desfilan en el cortejo fúnebre del héroe irlandés fallecido en Simancas en 1602

Jesús Bombín

Jesús Bombín

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:29

Aceras atestadas de público convocado alrededor de una melodía triste de gaitas que abre paso a un desfile evocador de una escena que la historia ... sitúa en 1602: el cortejo fúnebre del héroe irlandés Red Hugh O'Donnell (Lifford, Irlanda, 1572-Simancas,1602). Del Palacio Real partió con medio centenar de figurantes la comitiva que recorrería la calle Angustias, Bajada de la Libertad, Cánovas del Castillo, Ferrari, Santiago y Constitución.

