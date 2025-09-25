La búsqueda de Red Hugh O'Donnell sigue viva y apunta a su posible localización en el Cementerio del Carmen

Hace cinco años que la relación entre Valladolid e Irlanda dio un vuelco. Bajo el suelo de la calle Constitución, en pleno centro de la ... ciudad, se descubrieron los restos de la capilla funeraria de Las Maravillas, parte del desaparecido convento de San Francisco (siglos XIII al XIX), que en su día acogió los restos de Cristóbal Colón -antes de su traslado a Sevilla- y del príncipe irlandés 'Red' Hugh O'Donnell. Entonces, se desenterraron los cuerpos de veinte personas, pero los trabajos terminaron sin que se hallaran los restos del considerado como héroe en la isla Esmeralda. «Fue una noticia de gran impacto en una época de actualidad gris como fue la pandemia. Ahí se podría haber acabado, pero lo que hemos hecho desde la asociación y con la colaboración del Ayuntamiento es no dejar dormir la historia. Hacer más actividades y conseguir que el impacto haya crecido en España y en Irlanda», explica Carlos Burgos, presidente de la Asociación Hispano-Irish.

Actividades como el desfile funeral, una imagen que empieza a ser habitual en Valladolid y que este viernes volverá a llevar el féretro del príncipe por las calles del centro de la capital. De vuelta a su lugar de descanso, tras no conseguir hallar el cuerpo de O'Donnell, las investigaciones trasladan su situación al cementerio del Carmen. «Se construyó después de su enterramiento en el convento de San Francisco, en su momento no hubo posibilidad de enterrarlo en el cementerio. Pero cuando se creó, parece ser que se trasladaron algunos cuerpos que había en el convento. Cuando se derrumbó -se tiró abajo en las desamortizaciones- habría muchos cuerpos que se trasladaron al cementerio del Carmen una vez inaugurado y los historiadores consideran que tiene que estar allí», comenta el presidente de la Asociación.

El año que viene se plantea colocar una placa en honor a O'Donnell en el castillo de Dublín, donde estuvo encarcelado

Según concreta, Hugh O'Donnell, que murió mientras viajaba a Valladolid con el objetivo de pedir ayuda a Felipe III en su lucha contra los ingleses, podría estar en una fosa común «gigante» pero muy difícil de identificar. «Habría que conseguir algún dato que centrara más su ubicación, pero esa posibilidad siempre existirá, quizá algún día se abra esa línea, pero habría que enfocar el tiro, porque no hacerlo supondría gastar muchos recursos», añade.

El futuro más próximo en la historia del héroe irlandés pasa por las gestiones que ya se están realizando para que Hugh O'Donnell cuente con una calle o una plaza con su nombre en el callejero de Valladolid. Una reivindicación que ya efectuó un descendiente del príncipe, Hugo O'Donnell, hace un año. Ahora mismo también se plantea la colocación en 2026 de una placa conmemorativa en el Castillo de Dublín. «Donde fue encerrado por los ingleses», cuenta el presidente de la asociación. Junto con estos homenajes más relacionados con su paso por la capital vallisoletana también se plantea una placa en Santiago de Compostela, donde el héroe estuvo antes de iniciar su camino a Valladolid para reunirse con el monarca. No lo consiguió, pues falleció en el trayecto.

Relación entre dos pueblos

Desde este viernes, Valladolid volverá a homenajear la historia del príncipe con diversas actividades donde también participarán representantes institucionales del país irlandés. Durante estos días estarán en la ciudad el exalcalde de Dublín, Paul McAuliffe, el embajador del país, Brian Glynn y el ministro Kevin Moran. «Es importante su presencia, es una representación que no se ha conseguido nunca y no se suele conseguir en ningún evento en España, más difícil aún para uno cultural. Estamos contentos de que Valladolid consiga esta difusión y es esencial para que esta relación perdure».

En cualquier caso, desde la Asociación Hispano-Irish también celebran la creación durante el último lustro de nuevas iniciativas en Valladolid que tienen a la figura irlandesa como protagonista. Una de las últimas es la creación del 'Aula O'Donnell' en la Universidad de Valladolid, que busca fomentar la historia común entre los dos países y aspectos culturales de cada nación. «Fomentar también la música, la danza o el cine. Las placas tienen futuro porque la gente las ve y eso hace que se recuerde. Pero estas iniciativas y la presencia de otras actividades consigue que se mantenga viva la relación entre dos pueblos», expone el presidente, quien fue condecorado este año con la Cruz de Isabel la Católica por el Rey Felipe VI gracias a su labor en potenciar las relaciones entre España e Irlanda. «Un nombramiento del que estamos orgullosos porque nos motiva a seguir trabajando».

El desfile funeral por las calles de Valladolid comenzará este viernes a las 20:00 horas. Partirá desde San Pablo, recorrerá la calle de las Angustias, pasará por la Antigua, la Catedral, hasta Cánovas del Castillo, Ferrari, la Plaza Mayor, la calle Santiago y finalizará en Constitución, donde se realizará un homenaje ante la placa en homenaje al irlandés, alrededor de las 20:30 horas. El desfile, como otros años, contará con un carruaje tirado por caballos y en su desarrollo también participará la Guardia Real, monjes Franciscanos, la Banda de Gaitas de Valladolid, abanderados y un gaitero del Ejército Irlandés. Las actividades estarán además cubiertas por la televisión irlandesa RTÉ, que emitirá las imágenes de lo que acontezca en Valladolid en el telediario irlandés del domingo.

Dentro del marco de actividades también se celebrará este viernes en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid el II Encuentro de Asociaciones Ibero-Irlandesas, donde se presentarán diferentes charlas. Una de ellas contará con la participación del descendiente del héroe irlandés, Hugo O'Donnel, de la Real Academia de Historia. El sábado, las actividades llegarán a Simancas, donde el príncipe falleció en el año 1602 antes del traslado de sus restos al convento de San Francisco.