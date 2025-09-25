El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Desfile funeral de Red Hugh O'Donell en Valladolid, a su paso por San Pablo. Alberto Mingueza

Valladolid

La búsqueda de Red Hugh O'Donnell sigue viva y apunta a su posible localización en el Cementerio del Carmen

La capital volverá a rendir homenaje al príncipe irlandés, fallecido en Simancas en 1602, mientras que ya se gestiona su incorporación en el callejero de la ciudad

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:10

Hace cinco años que la relación entre Valladolid e Irlanda dio un vuelco. Bajo el suelo de la calle Constitución, en pleno centro de la ... ciudad, se descubrieron los restos de la capilla funeraria de Las Maravillas, parte del desaparecido convento de San Francisco (siglos XIII al XIX), que en su día acogió los restos de Cristóbal Colón -antes de su traslado a Sevilla- y del príncipe irlandés 'Red' Hugh O'Donnell. Entonces, se desenterraron los cuerpos de veinte personas, pero los trabajos terminaron sin que se hallaran los restos del considerado como héroe en la isla Esmeralda. «Fue una noticia de gran impacto en una época de actualidad gris como fue la pandemia. Ahí se podría haber acabado, pero lo que hemos hecho desde la asociación y con la colaboración del Ayuntamiento es no dejar dormir la historia. Hacer más actividades y conseguir que el impacto haya crecido en España y en Irlanda», explica Carlos Burgos, presidente de la Asociación Hispano-Irish.

