La UVA se une a la Noche Europea de los Investigadores con una exposición sobre premios Nobel Tendrá lugar en el palacio de Santa Cruz desde hoy y hasta el sábado, 27 de septiembre

El Norte Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:08

La Universidad de Valladolid (UVa) se une a la celebración de la Noche Europea de l@s Investigador@s con una exposición tipo 'photocall' en el palacio de Santa Cruz bajo el lema 'El legado del premio Nobel'.

Se trata de una muestra ilustrada que recorre las principales aportaciones de quince ganadores y ganadoras de las categorías de Física, Fisiología y Medicina y Química. La exposición es visitable desde hoy y hasta el sábado, 27 de septiembre, en los horarios de apertura del palacio.

Desde Iván Pavlov (Nobel de Fisiología y Medicina en 1904) a las contemporáneas Donna Strickland (Nobel de Física en 2018) o Emmanuelle Charpentier (Nobel de Química en 2020), la exposición permite conocer y fotografiarse con algunas de las mentes que han hecho progresar a la Humanidad en los últimos 125 años.

Esta exposición fue creada por la Universidad de Valladolid, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad–Empresa (TCUE) 2021-2023, una iniciativa de la Consejería de Educación que contó con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) conforme al Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020; y con la colaboración del Parque Científico Universidad de Valladolid. La muestra ha sido ilustrada por Alberto Sobrino.

Complementa esta actividad una colección de pasatiempos divulgativos creados por investigadores del Instituto de Procesos Sostenibles (ISP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Valladolid. El público se puede llevar a su casa un puzle, laberintos, un juegos de diferencia, otro de parejas o un crucigrama. Estos juegos permiten además conocer cinco proyectos con financiación europea que se desarrollan en el seno de la UVa, denominados PhyToValue, CHEERS, NANOBOOSTER, Waste4Bio y Oils4My.

Oviedo y Gijón

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valladolid colabora además en la Noche Europea de los Investigadores y de las Investigadoras de la Universidad de Oviedo, en las sedes de Oviedo y Gijón, a través del proyecto Lo que no te contaron los cuentos clásicos, que incluye un libro con ocho cuentos y material multimedia complementario.

La Noche Europea de l@s Investigador@s (European Researcher's Night) es una iniciativa promovida por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sk?odowska-Curie del programa Horizonte Europa, que tiene lugar simultáneamente en casi 400 ciudades europeas desde 2005.

Pretende acercar a la ciudadanía de una forma lúdica el trabajo de la comunidad investigadora y los beneficios que aportan a la sociedad a través de actividades de divulgación científica y técnica. En Valladolid, la Noche se ha celebrado simultáneamente en la Universidad de Valladolid y en el Museo de la Ciencia de Valladolid – Fundación Municipal de Cultura.