El rector de la UVA insta a la Junta a «sentarse» para mejorar las retribuciones del personal universitario

«Conseguir la financiación adecuada para seguir reforzando las plantillas, tanto cuantitativa como cualitativamente, y mejorar las condiciones retributivas de nuestro personal». Son palabras del ... rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo. La respuesta, más bien, a la pregunta de cuáles son los objetivos para el presente curso universitario, abierto de forma oficial este martes. El acto se ha celebrado en el Paraninfo de la UVA, donde la máxima autoridad de la institución ha insistido en su discurso sobre esta petición a la Consejería de Educación, cuya máxima responsable, Rocío Lucas, también estaba presente en el acto. «Necesitamos urgentemente disponer de financiación suficiente, no solo para fortalecer y renovar las plantillas, sino para ofrecer una retribución digna a todas ellas», ha incidido el rector.

La Universidad de Valladolid ha abierto este martes el curso 2025-2026 con más de cinco mil estudiantes de nuevo ingreso (cifras no definitivas) y 19.700 en alumnos globales, repartidos entre los cuatro campus de la institución. «Creo que estamos ante un escenario que exige, más que nunca, un compromiso claro con la universidad pública. Si queremos apostar por el talento, por la sociedad del conocimiento y por estar en la vanguardia de la educación en todos los niveles, necesitamos un verdadero compromiso», ha proseguido el rector.

Sobre la financiación necesaria «Tenemos cifras en mente pero no quiero anticipar nada porque tenemos que negociar con la Consejería de Educación» Antonio Largo Rector de la UVA

También ha hablado Antonio Largo sobre unos «complementos autonómicos desfasados» y acerca de los convenios colectivos que afectan a las figuras de PDI y PTGAS, «que no se adaptan a la realidad actual». «No debemos permitir que nuestro profesorado y personal técnico se sienta infravalorado al percibir unas retribuciones inferiores que en la mayoría de las comunidades. Es momento, a mi juicio, de sentar y negociar un plan de financiación adecuado de nuestras plantillas», ha expresado. Eso sí, sin especificar la dotación. «Tenemos cifras en mente pero no quiero anticipar nada porque tenemos que negociar con la Consejería de Educación», ha matizado.

Menos importancia ha tenido en el acto de este año la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que había sido más protagonista en cursos previos. Pero eso no significa que el rector no haya dedicado algunas líneas a la aplicación de la LOSU y «las dificultades e inconvenientes» que supone su implantación para la institución. «Lo más preocupante es que las plazas fijadas para nuestra universidad son claramente insuficientes. Por no incidir en la gestión tortuosa de las plazas dotadas, al coincidir los concursos en todas las universidades prácticamente de forma simultánea».

El rector también ha destacado que la universidad ya ha adaptado todas las dedicaciones del profesorado a lo fijado por la LOSU. «Tanto de profesores asociados, con contratos ya indefinidos, como de profesores funcionarios, para los que se había generado una expectativa de limitar su dedicación a 240 horas anuales en septiembre de 2025. En la UVA esto ya es una realidad, en la fecha inicialmente prevista y luego ampliada. Como lo será en febrero de 2026 la reducción de la dedicación de los ayudantes pre-LOSU a 180 horas. Nos hubiera gustado poder materializarlo antes, pero los recursos económicos no dan para todo».

Fin de mandato

Terminada la parte sobre la aplicación de la LOSU, el rector ha apuntado a que otro de los objetivos es, de alguna manera, dejar el camino despejado para «quienes nos sucedan». Una frase que se traduce en que en este curso el actual equipo rectoral cumplirá su segundo mandato, también el último al frente de la Universidad de Valladolid. «Afrontamos este curso con ilusión y compromiso de trabajo redoblados. Lo vamos a hacer hasta el último día de mandato. Si hemos conseguido avances en este tiempo ha sido gracias a las personas que, con sentido institucional, han trabajado de manera comprometida para ello», ha enfatizado.

El máximo representante de la institución ha hecho un resumen de la labor durante estos cursos y ha destacado algunos puntos como la mejora del apoyo psicológico a los estudiantes, la ampliación de los convenios de movilidad internacional, la «constante búsqueda de la excelencia formativa» o la creación de diez nuevos grados, donde el rector ha agradecido a la Consejería de Educación su «visión estratégica» para permitir ampliar la oferta académica. En relación a las nuevas titulaciones, Antonio Largo también también ha mencionado la futura implantación del grado de Biotecnología (45 plazas de nuevo ingreso) y de Farmacia (cuya memoria está cerca de entregarse a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León) en la institución como otro de los objetivos de este curso académico.

Durante el acto también se ha hecho entrega del Premio del Consejo Social 2025 al catedrático de la universidad Darío Álvarez, en reconocimiento a su trayectoria universitaria. El galardón, de carácter anual, tiene como objeto honrar a aquellos profesores de la UVA que se distinguen por sus «relevantes méritos docentes o investigadores», y que contribuyen a «enriquecer» el patrimonio del conocimiento o a fomentar las relaciones entre la universidad y la sociedad. En el caso de Darío Álvarez, el Consejo Social ha ensalzado su labor de transferencia de conocimiento, centrada en la protección y divulgación de la riqueza patrimonial de la comunidad.

La lección inaugural ha corrido a cargo de Evaristo Abril Domingo, exrector de la Universidad de Valladolid y Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones, bajo el título 'La ingeniería de telecomunicación: transformando mundos, conectando emociones'.