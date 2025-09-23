El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Catedráticos de la Universidad de Valladolid salen del Palacio de Santa Cruz antes del inicio del acto en el Paraninfo. José C. Castillo

Valladolid

El rector de la UVA insta a la Junta a «sentarse» para mejorar las retribuciones del personal universitario

Antonio Largo asegura que «tienen cifras en mente» y que la universidad «necesita urgentemente» financiación para fortalecer y renovar plantillas

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:02

«Conseguir la financiación adecuada para seguir reforzando las plantillas, tanto cuantitativa como cualitativamente, y mejorar las condiciones retributivas de nuestro personal». Son palabras del ... rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo. La respuesta, más bien, a la pregunta de cuáles son los objetivos para el presente curso universitario, abierto de forma oficial este martes. El acto se ha celebrado en el Paraninfo de la UVA, donde la máxima autoridad de la institución ha insistido en su discurso sobre esta petición a la Consejería de Educación, cuya máxima responsable, Rocío Lucas, también estaba presente en el acto. «Necesitamos urgentemente disponer de financiación suficiente, no solo para fortalecer y renovar las plantillas, sino para ofrecer una retribución digna a todas ellas», ha incidido el rector.

