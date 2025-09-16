El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
El director de servicios estadísticos de la Cámara de Comercio, Noé Abejón; el rector de la UVA, Antonio Largo, y el presidente de la Cámara de Comercio, Victor Caramanzana, durante la presentación. José C. Castillo

Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes

El idioma y la inteligencia artificial son las deficiencias más importantes en los nuevos empleados según un estudio de la Cámara de Comercio y la UVA

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:46

Las empresas de Valladolid lo tienen difícil para encontrar candidatos que cubran sus vacantes. El 88% de las entidades de la provincia así lo aprecia. ... Es uno de los principales resultados que se desprenden del 'Estudio de Necesidades Formativas de las Empresas de Valladolid 2025', un análisis realizado por la Universidad de Valladolid y la Cámara de Comercio. Este es uno de los principales análisis que se desprenden del estudio, que deja más titulares. Más desgranado, el 38% de las empresas asegura tener dificultades «muy altas» para encontrar quién cubra sus vacantes. «Solo el 12% de las empresas encuestadas no tiene problemas para contratar», ha destacado el director de servicios estadísticos de la Cámara de Comercio, Noé Abejón.

