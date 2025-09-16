Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes

Las empresas de Valladolid lo tienen difícil para encontrar candidatos que cubran sus vacantes. El 88% de las entidades de la provincia así lo aprecia. ... Es uno de los principales resultados que se desprenden del 'Estudio de Necesidades Formativas de las Empresas de Valladolid 2025', un análisis realizado por la Universidad de Valladolid y la Cámara de Comercio. Este es uno de los principales análisis que se desprenden del estudio, que deja más titulares. Más desgranado, el 38% de las empresas asegura tener dificultades «muy altas» para encontrar quién cubra sus vacantes. «Solo el 12% de las empresas encuestadas no tiene problemas para contratar», ha destacado el director de servicios estadísticos de la Cámara de Comercio, Noé Abejón.

Los motivos que aluden las empresas para estas dificultades de contratación son la escasez de candidatos con cualificaciones técnicas y un nivel insuficiente en idiomas y habilidades transversales. También entran aquí las propias condiciones laborales y la competencia externa. «Cuando los candidatos no quieren coger una oferta por la remuneración económica», ejemplifica. Las empresas también han sido preguntadas por las competencias que más echan en falta en los candidatos. En este punto, el 40% observa deficiencias en las competencias de idiomas de sus nuevos empleados. Un porcentaje que sube el 5% respecto al informe previo. «Es un inglés específico, no se trata solo de hablar perfectamente el idioma. Cada sector tiene su vocabulario específico», concretan desde la Cámara de Comercio.

El 82,1% de las empresas de Valladolid utiliza plataformas digitales para buscar candidatos

El idioma ocupa el primer puesto, seguido de las competencias digitales, con la inteligencia artificial como el punto más relevante. El 35% de las empresas considera que los candidatos que contratan tiene «deficiencias» en este ámbito. «Ha subido un 5% desde 2024. Pensemos lo que puede ser con el impacto actual y que se prevé en los próximos años. Podemos pensar que esta carencia pueda subir significativamente». Dentro de las necesidades formativas de las empresas, el 25% cree que no hay suficiente formación en su sector para conocimientos técnico profesionales y el 35% lo concreta en las competencias digitales, donde se encuentran la IA y las nuevas tecnologías.

Estas deficiencias se desgranan más en los perfiles de los trabajadores de las empresas. El 78,9% aprecia necesidades formativas en técnicos cualificados y mandos intermedios, el 62,4% en operarios y personal base, el 54,1% en administrativos y directivos. Los ámbitos donde hay más carencias, según el estudio, son en conocimientos técnicos sectoriales (para perfiles técnicos), en prevención de riesgos laborales (para operarios) y en gestión empresarial e idiomas comerciales (para administrativos y directivos).

Tres de cada cuatro empresas no cree que el ECyL sea un canal práctico para encontrar posibles trabajadores

A grandes rasgos son los idiomas y las competencias digitales, especialmente la inteligencia artificial, los apartados donde más carencias se observan, sobre todo en los nuevos candidatos. Y es aquí donde entra la labor de la Universidad de Valladolid, que participa en el estudio en el marco del convenio de colaboración entre ambas instituciones. «Este análisis detallado nos ayuda a perfilar una formación específica -microcredenciales-, a orientarla mejor y dependiendo del sector que nos demande, incidir más en una u otra área», ha expresado el rector de la UVA, Antonio Largo. Es decir, utilizar el informe para reforzar ciertas habilidades de los estudiantes, en función de estas carencias que han observado las empresas. No es un trabajo a años vista y el máximo responsable de la institución universitaria ha apuntado a que una vez hecha la radiografía se pondrá en marcha de forma «inmediata». «Tenemos las herramientas para diseñar y desarrollar estas microcredenciales», ha zanjado.

Canales de reclutamiento

Uno de los aspectos que trata el informe y que más puede interesar a los candidatos es por dónde buscan las empresas futuros trabajadores. La mayoría, y esto se traduce en el 82,1%, utilizan portales de empleo en internet, como Infojobs o Linkedin, pero el 78,4% consideran que estas plataformas son útiles. «Las empresas dicen que ese tipo de canal les proporciona mucha cantidad pero poca calidad. A las empresas les llegan miles de solicitudes por estos sitios», destaca el director de servicios estadísticos de la Cámara de Comercio.

Del uso de los canales también se desprende que menos de la mitad, el 40,2%, utiliza los servicios públicos de empleo (ECyL), y que solo el 24,6% lo considera útil. Es decir, que tres de cada cuatro empresas no cree que el ECyL sea un canal práctico para encontrar posibles trabajadores. No solo eso, sino que el 69,2% de las grandes empresas de la provincia piensa así. En cualquier caso, los portales de empleo en internet son los más utilizados por las entidades vallisoletanas, sea cuál sea su tamaño. Otros aspectos a tener en cuenta es que el 68,4% de las microempresas de la provincia se sirve de las referencias de otras personas para encontrar candidatos.

Sí que están pendientes las empresas de las bolsas de empleo de universidades y centros de Formación Profesional. El 29,5% lo utilizan, pero el 65,3% lo consideran útil o muy útil. De hecho, el uso de prácticas reduce un 12,4% la dificultad de encontrar perfiles técnicos para empresas grandes y medianas. «Es poco el porcentaje de empresas que tiene acceso a estos canales de reclutamiento pero es grande la importancia que se le da». La encuesta se ha hecho con una población de 31.133 empresas (todas las de Valladolid), con un muestreo aleatorio de 234 empresas, con un margen de error del 0,058 y un nivel de confianza del 95%.