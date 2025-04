«La inteligencia artificial terminará afectando a todos los empleos»

Sergio García Valladolid Domingo, 13 de abril 2025, 08:27 Comenta Compartir

Aunque uno no quiera, la inteligencia artificial está presente en la vida cotidiana. Toda la población ha visto el último paso, que se ha dado ... hace unos días, con ese circulito de color azul que le ha aparecido sin previo aviso a todos los usuarios de Whatsapp. Casi de forma impuesta, está en la zona inferior derecha de los chats, sin pedirlo, y sin que hubiera una opción para ocultar el icono de acceso directo. «Hay personas que lo ven y no lo entienden. No todos los usuarios cuentan con la misma formación en tecnología, y eso puede derivar en varios problemas. La alfabetización digital es clave». Lo dice Roberto Cortés, experto en inteligencia artificial, mentor digital de la Junta y representante de CSIF.

El primer riesgo es para todos y es la pérdida de privacidad al utilizar estos programas. «Por defecto, aplicaciones como ChatGPT guardan las conversaciones que tienes con la inteligencia artificial para alimentar la herramienta». Es decir, que aprende de las conversaciones con usuarios de cara a la interacción con otros. Todo, teniendo en cuenta lo que ha hablado antes con otras personas. «Esta función se puede desactivar, pero hay que saber cómo hacerlo. No todo es tan fácil, por eso es necesaria la formación y también una legislación que ahora es mínima», lamenta el experto. Este puede ser uno de los problemas más directos para los usuarios, pero la inteligencia artificial también repercute en el empleo y existen puestos de trabajo que se ven afectados por las posibilidades que ofrecen estas herramientas. Unos, más que otros. Roberto Cortés pone el foco sobre todo en los teleoperadores. «Es uno de los sectores más perjudicados. La aparición de los chatbots de voz hace pensar que son puestos de trabajo que con el tiempo puedan ser sustituidos por máquinas. Si se sigue a este ritmo, en el que la inteligencia artificial ha conseguido un lenguaje oral muy avanzado, podría llegar a otras centralitas, como las del 112». «El transporte podría ser autónomo con el avance de la inteligencia artificial de las videocámaras» Se podría alcanzar también hasta trámites de la Administración General del Estado, donde la inteligencia artificial sirve para que las gestiones se puedan hacer de forma automática. «Y también se ha demostrado que hay herramientas que tienen más efectividad para la detección temprana de melanomas que un humano», matiza el experto. Pero la influencia de la inteligencia artificial puede llegar más lejos. «Hay peligro en todos o en casi todos los empleos, porque acabará afectando de una forma u otra». Y aquí están otros trabajos como el diseñador, periodista o incluso dentro del sector del transporte. «Puede haber un punto donde el transporte llegue a ser autónomo con el avance de la inteligencia artificial de las videocámaras». Solución y educación La inteligencia artificial inunda las redes y cada semana hay avances, nuevas herramientas que surgen en internet, o nuevas tendencias. En los últimos días, las redes sociales se llenaron de imágenes de estilo estudio Ghibli generadas por inteligencia artificial, que se suman a Grok, la nueva IA de X (antes Twitter), más, por ejemplo, la propia herramienta ya mencionada de Whatsapp o la de Google, que responde a la hora de hacer una búsqueda, quiera o no el usuario. «Está claro que ya vamos tarde, la inteligencia artificial está presente aunque no lo queramos, como ha ocurrido en Whatsapp. Por eso es tan importante la educación digital y que haya una alfabetización», incide el experto. Noticias relacionadas Meta AI en WhatsApp: ¿qué es y para qué sirve el nuevo círculo azul? Javier Santos: «La IA no tiene límites» Una educación que concrete que hay una serie de afirmaciones erróneas cuando se trata con la inteligencia artificial, que no todo es veraz. «No todo lo que dice es cierto, se ha demostrado que hay márgenes de error de entre el 50% y el 80%. Lo ideal sería corroborar después todo lo que nos dice». De vuelta al mundo laboral, la influencia podría llegar más allá e incluso alcanzar áreas como el derecho o los tribunales. «Desde redactar una sentencia hasta comparar la legislación vigente con un caso, son aspectos donde la inteligencia artificial también puede entrar». En todo caso, el experto apunta a que se debe concienciar y buscar una legislación para que la llegada de la inteligencia artificial no irrumpa de forma agresiva en el empleo. «Es uno de los problemas que más preocupan, su impacto en el ámbito laboral y evitar la sustitución de las personas en algunos sectores». Roberto Cortés expuso este miércoles sus ideas en una conferencia organizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), bajo el nombre 'Todo sobre la IA y cómo nos afecta: ¿Revolución o riesgo?'. En la misma, también habló sobre qué tener en cuenta a la hora de utilizar la inteligencia artificial o los riesgos, como las noticias falsas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión