La dificultad de encontrar camarero en Valladolid: «Ha venido gente a trabajar y se han marchado sin devolver el uniforme»

Tras el estallido de la pandemia, la hostelería de Valladolid arrastra una creciente dificultad para cubrir sus plantillas. Sindicatos y profesionales apuntan a los «bajos ... salarios» y a los «sacrificios» -horarios prolongados y disponibilidad durante fines de semana, principalmente- como algunas de las razones detrás de la falta de atractivo del sector.

«El cliente ve que un sábado al mediodía lo tienes lleno, pero es una excepción»

Maika Espinilla está al frente del restaurante La Viña de Patxi, ubicado en la calle Ferrari a pocos metros de la Plaza Mayor. Lleva dedicándose a la hostelería más de 30 años y en su local «siempre están buscando personal tanto de sala como de cocina» para atender especialmente durante los fines de semana, ya que la ocupación el sábado y el domingo ha ganado peso durante los últimos años. «El cliente ve que un sábado al mediodía lo tienes lleno, pero es una excepción», explica las nuevas tendencias de consumo por parte de los clientes.

En lo referido a la búsqueda y retención de personal, desde su experiencia, es algo «muy complicado»: «Mucha gente piensa que somos sacaplatos, pero realmente hay más cosas de las que hay que estar pendiente, como los alérgenos». Además, «en ocasiones no se estudia la atención a sala porque prefieren aprenderlo de forma gratis mientras trabajan, y muchos luego se marchan».

Por este motivo, considera que «la falta de personal» es la principal dificultad: «Cuando vienes a mi local, yo realmente te enseño, por mucho que sepas de base; porque quiero que aprendas a trabajar a mi manera. Pero al final necesitamos manos que tengan un poco de lógica al, por ejemplo, no confundir mesas», uno de los errores por los que, asegura, «nos critican constantemente a todos, porque todo son críticas tanto personales como a la empresa; y tanto con verdades como con mentiras», subraya en referencia a sistemas de calificación pública, como las reseñas en webs de recomendaciones o redes sociales. «Somos un portal abierto a la crítica», lamenta.

Para esta búsqueda, Maika asegura haber dejado de lado canales como los portales digitales en favor del boca a boca de gente de su confianza: «He dedicado horas a quedar con mucha gente que decían estar muy interesados y no se ha presentado ninguno». «También ha venido gente a trabajar, les he dado el uniforme y se han marchado sin devolverlo», recuerda. «Intentamos que la gente que viene para trabajar sean conocidos». ¿El perfil que requieren en su local? «Buenas personas y que tengan ganas. No pido nada de experiencia previa», afirma. «Si tienes ganas y eres buena persona, yo te voy a enseñar».

Descansos

En este restaurante ofrecen al trabajador «empezar siguiendo las condiciones del convenio», aunque con alguna mejora: «Todo hay que demostrarlo siempre, aunque nosotros también tenemos alguna mejora: damos de comer y de cenar, y no son sobras, y si me demuestras que eres bueno, intentaré quedarme contigo, por lo que sí que hay mejora».

Además, afirma que la falta de personal tras la pandemia ha llegado a influir en los descansos del resto de la plantilla: «Antes de la pandemia se trabajaba prácticamente toda la semana y ahora, con tendencias como el teletrabajo, la clientela ha cambiado y la actividad principal es durante los fines de semana», detalla Maika. «Sin embargo, la gente no puede vivir de un contrato de media jornada, y esto es una pescadilla que se muerde la cola; porque yo no puedo pagar una jornada completa si no tengo ingresos», resume la situación que atraviesa.

Su bar se encuentra en el corazón de Valladolid, aunque afirma que la falta de empleados no varía en función de la ubicación del bar: «Antes estábamos en Huerta del Rey y hemos tenido mucho personal muy bueno. Muchos han sido maravillosos. Yo creo que no tiene nada que ver».