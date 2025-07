El sector hostelero mantiene pendiente el reto de ser atractivo para los trabajadores

«Hay gente preparada, pero muchas veces no se cumplen los convenios»

Azucena es conocedora de la situación que atraviesa el sector de la hostelería. Tras estudiar turismo, ha trabajado en restaurantes y hoteles, regentó durante 23 años su propio establecimiento hostelero y actualmente es camarera en una pequeña cafetería del barrio de Parquesol. «Yo he tenido suerte con mis jefes, pero la hostelería es un sector complicado». «No es que no haya gente preparada, sino que muchas veces no se cumplen los convenios», apunta. «Además, es un trabajo que exige ciertos sacrificios, como en los horarios o al trabajar festivos; y yo creo que ahora la gente joven piensa en vivir más deprisa. Porque cuando tienes 25 años quieres hacer muchas cosas», comparte su punto de vista.

Azucena también señala la falta de «buena remuneración» como otra de las razones detrás de la ausencia de atractivo del sector, especialmente por parte de los jóvenes. «Quizás la gente de mi época lo vemos de otra manera, pero a la gente más joven les cuesta. Aunque, eso sí, tienes que tener la suerte de dar con una empresa en la que te sientas valorada y en la que te dejen tener iniciativa». «Yo entiendo que la gente joven tiene que aprender y ver; y sus ideas tienen que ser escuchadas, aunque es algo que no siempre se hace en la hostelería», subraya.

En la cafetería donde trabaja en la actualidad están buscando gente con disponibilidad especialmente durante los domingos, «con contrato, según convenio y con todo reglado», pero «la gente que viene al tercer día te dice que no vuelve. Es algo que no todo el mundo acepta», comparte en base a su experiencia. «Al final, el mundo de la hostelería es difícil, tanto para el empresario como para el trabajador. No pocos establecimientos han cerrado, precisamente, por la falta de personal», añade. «Por lo general, es un sector que se mira mal porque la gente cree que todo el mundo puede hacerlo, una idea muy equivocada». «Yo creo que la gente si se paga bien y se enseña bien estaría mucho mejor», concluye Azucena al mismo tiempo que apela a la empatía.