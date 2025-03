Javier Santos: «La IA no tiene límites»

La Inteligencia Artificial es, sin duda, uno de los temas del momento. Desde que comenzó a llegar al público con el querido 'Clippy' de Microsoft ... en los 90, pasando por asistentes como Siri o Cortana, fue la llegada de Alexa o Google Assistant la que abrió las puertas de los hogares para popularizar su uso. Pero el punto de inflexión se produjo en 2022 con la aparición de ChatGPT, que escaló su popularidad a nivel global y propició una carrera tecnológica en la que el mundo se encuentra inmerso en la actualidad. De hecho, la IA ya está presente en casi todos los aspectos cotidianos. E incluso reemplaza ya el trabajo humano. Bien lo sabe Javier Santos (Valladolid, 1997), quien vio el potencial de este avance como una oportunidad para economizar procesos y ahorrar tiempo y dinero a las empresas. Con un ordenador y sus conocimientos, ahora es capaz de elaborar agentes virtuales que se encarguen de los tediosos trabajos automáticos y repetitivos para liberar el esfuerzo humano y aplicarlo en mejores ámbitos o apoyar su desempeño en multitud de áreas.

-¿Qué es o qué hace exactamente un ingeniero de Inteligencia Artificial?

Es una profesión nueva que ha salido hace muy poco tiempo. Sobre todo nos centramos en estas nuevas tecnologías que están ahora mismo en boca de todos y con ellas ofrecemos soluciones basadas en este concepto de Inteligencia Artificial, más concretamente IA generativa, para ayudar a los comercios a mejorar sus ventas o a mejorar el sistema de atención al cliente.

-¿Al ser una profesión tan nueva, qué hay que estudiar para acceder a ella?

En mi caso estudié una carrera de Ingeniería Electrónica y la transición ha sido un proceso natural donde, aparte de diferentes proyectos en los que he ido ganando experiencia, también he podido aprender por mi cuenta.

-Ahora hay muchos cursos (de pago) que se ofrecen sobre todo en redes sociales para aprender esta nueva profesión del siglo XXI ¿Los recomiendas?

Ahora mismo hay un montón de recursos gratuitos en Internet donde ni siquiera hace falta pagar por esos cursos. Como te comentaba, aunque yo tenía ciertas conocimientos por la carrera universitaria, yo aprendí la mayoría de manera autodidacta.

-¿Cuál es el límite de la IA?

Ahora estamos en un momento cumbre donde todas las semanas salen novedades y nuevas aplicaciones. Personalmente, yo veo un futuro donde todas las personas estemos utilizándola para nuestro día a día, para nuestro trabajo y para poder aumentar nuestras capacidades. Hoy en día hay límites a nivel de software y de hardware, de las capacidades que tienen los ordenadores, pero esos límites en un futuro desaparecerán.

-Entonces ¿no los hay?

Sí, pero lo que conocemos ahora como límite en un futuro será la base y creo será un crecimiento exponencial y en un futuro no creo que vaya a haber un límite de lo que se pueda hacer con una Inteligencia Artificial.

-¿Cómo podemos asimilar todo ese potencial de la IA?

-Pues la única manera que tenemos es aprender y posicionarnos cuanto antes porque las personas que utilicen IA van a ser súper hombres en un futuro, por decirlo así. Van a tener a su disposición copilots y agentes y es lo que va a marcar la diferencia porque va a haber una notable diferencia entre una persona que utiliza IA y una persona que no la use

-Con todos estos avances también hay gente que esta 'en contra' de su implementación en algunos sectores y de que se reduzcan puestos de trabajo ¿Cómo se puede adaptar un trabajador actual a este 'tsunami' de la IA?

Creo que debe haber una adaptación de las personas a esta nueva era. Igual que ocurrió con la automatización del campo, va a haber algunos procesos repetitivos que van a ser sustituidos. Pero la parte buena es que esas personas pueden aprovecharse y ser todavía más productivas implementando la Inteligencia Artificial y aprendiendo a usarla sin que su trabajo corra peligro.

-¿Crees que la IA nos ha sumergido en otra Revolución Industrial?

Correcto, es y va a ser una revolución, pero también va a dar mucho trabajo a las personas técnicas y va a abrir puertas a que las personas que no están tan familiarizadas con la IA puedan aprender por sus propios medios o incluso usar inteligencias artificiales para aprender y poder beneficiarse de todo lo que puede hacer.

-Y ahora, en la actualidad y en tu caso concreto como ingeniero de IA ¿Qué puedes hacer ahora mismo con la Inteligencia Artificial?

Ahora tanto yo como mi empresa se dedica a la automatización y a hacer chatbots para su implementación en comercios. Estamos ayudando sobre todo a pequeñas empresas y medianas empresas a incluir asistentes de IA que ayuden al proceso de venta, a captar clientes y a automatizar esos procesos.

-¿Cómo es ese proceso de crear una 'persona virtual' de la nada?

Pues en mi caso, lo primero que hacemos es una prospección, es decir, nos reunimos con el cliente y vemos cómo lo hacen ellos manualmente. A partir de ahí establecemos unas reglas y nosotros lo que hacemos es crear ese asistente con programación pura. Es cierto que ya hay herramientas con las que no necesitas programar, pero en nuestro caso somos programadores y hacemos soluciones personalizadas para cada cliente. De esta manea intentamos automatizar procesos que antes los hacía un humano, una persona, y ahora los hace una Inteligencia Artificial o los hace esa persona usando la IA para hacerlo de manera más eficiente.

-Hasta ahora parece que son todo ventajas, pero también hay mucha polémica por la privacidad y el uso que realizan las IA (y las empresas que están detrás de ellas) de nuestros datos ¿Hay un peligro real en este sentido?

Lo cierto es que todo el tema de la privacidad es un problema. Pero la ha sido también incluso antes de la llegada de la Inteligencia Artificial. Lo que ocurre por ejemplo en nuestro caso es que los lanzamiento de los grandes modelos de esta tecnología normalmente se hacen en países fuera de Europa, donde la regulación no es tan estricta como en la Unión Europa. Entonces te diría que sí, puede haber fugas de datos si no se tiene el debido cuidado como en cualquier otro apartado de la tecnología en el que expongamos nuestros datos.

-Por último, como ingeniero de IA que trabajas con ellas...¿Cuáles recomiendas? ¿Cuáles son las más usables a día de hoy?

Creo que es una cuestión personal y de para qué la utilices. A mí me gusta mucho usar ChatGPT, que está bastante extendida ya, pero porque es muy completa. Con el plan Plus, que son unos veinte euros al mes creo, puedes usar sus modelos tanto de audio como de texto e imagen. Evidentemente también esta la otra que ha salido recientemente de China y que le compite, DeepSeek, que últimamente está muy de moda ahora pese a la controversia que ha generado por el tema que comentábamos de la privacidad de datos y la competencia entre Estados Unidos y China. Yo te puedo decir que utilizo ambas y a mí me parecen súper potentes y que cualquier persona puede usarlas. Y si nunca las han usado antes, tiene un plan gratuito para iniciarse y probar que ya van a notar un cambio increíble para hacer muchas cosas con ella.