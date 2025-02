Celso Díez: «Solo con el videoclub no se puede aguantar»

Blu-ray, DVD o incluso VHS para los más añejos. Esas eran las siglas que significaban noche de película y palomitas antes de que la ' ... N' roja, HBO, Amazon Prime y el resto de -las mil y un- plataformas digitales actuales copasen el entretenimiento audiovisual en los hogares al alcance de un botón. Antes, ese espacio virtual era físico y lo ocupaba el videoclub. Lleno de películas, pósters e incluso palomitas para acompañar la velada de cine, allí amantes del séptimo arte como Celso Díez (Valladolid, 1976) hacían accesible las novedades de la cartelera -un tiempo después de su estreno- y aconsejaban sobre aquellos filmes que podían ser del gusto del cliente. Todo ello mucho antes de que los algoritmos elaborasen esas cuidadas listas de 'Pensamos que te podría gustar'. Muchos de aquellos lugares, arrollados por este imparable avance de la tecnología, echaron la persiana hace ya tiempo. Algunos pocos, muy pocos, aún perduran. Aunque han tenido que adaptarse para ello.

-¿Cómo empezaste con el videoclub?

Pues a mi de siempre me ha gustado mucho el cine, la verdad. Con este empezamos en el año 2001, porque mi hermana había tenido ya otro videoclub antes. Al principio todo fue muy bien, pero luego con internet llegaron las descargas ilegales y se empezó a torcer la cosa. Después las plataformas digitales hicieron lo suyo y luego la pandemia fue la puntilla. Nos encerraron en casa y ahí ya sí que se fastidió todo. Y así hasta ahora. Pero aquí seguimos, aguantando.

-Para la gente joven que no lo haya vivido y también por recordar un poco...¿Cómo era antes eso de ir al videoclub? ¿Cómo lo recuerdas?

Recuerdo que antes de que pasase todo eso, antes de las descargas incluso, el videoclub solía estar a tope. Había colas de gente incluso para poder entrar a alquilar películas, sobretodo los fines de semana. Se llenaba cuando había estrenos importantes porque después de un tiempo las traíamos y al haber un número de copias limitadas pues venía todo el mundo a ver si la pillaba. Recuerdo aquella época que cada semana era así. Había gente todos los días.

-¿Cuál ha sido la última película que pegase un 'pelotazo' como el que comentas?

Pues ha habido muchas la verdad, no sabría decirte una en concreto porque nos ha pasado con muchas. Pero, por ejemplo, las sagas siempre han sido esas películas que levantaban pasiones y llenaban el videoclub. No sé, te hablo de la de Harry Potter, por ejemplo, que sobretodo en las primeras películas fue una locura. También me viene las de Piratas del Caribe. Todas estas sagas han funcionado siempre muy bien.

-¿Y cuantas copias solíais traer de películas como estas?

Pues normalmente traíamos copias limitadas de las películas. Cinco o diez dependiendo de cada una. Pero de este tipo de sagas que te comentaba llegábamos a traer hasta 30 copias que el primer día se alquilaban todas y aún así seguía viniendo gente a preguntarte por ellas. Incluso para ver si las devolvían y las podían coger ellos.

-Los tiempos cambian y, ahora, con las plataformas de streaming entiendo que ya no es igual que antes...¿Cómo se mantiene el negocio?

Pues lamentablemente ahora la figura del videoclub ya no es tan necesaria como entonces. Es una realidad. Entonces, si queremos seguir vivos, tenemos que diversificar en otros negocios. Yo por ejemplo tengo ya parte de quiosco donde vendo bebidas, snacks, golosinas, dulces... También hay otros que optaron por otros servicios complementarios como la telefonía. También en su momento los videojuegos. Y en esas estamos.

-¿Cuantas películas tienes ahora mismo disponibles? ¿Alguna en VHS aún?

Pues te diría que ahora mismo aquí tengo unas 6.000 películas aproximadamente. Todas en DVD o Blu-Ray, aunque este último formato no termino de convencer mucho. Pero ya tenemos películas de vídeo para alquilar. Eso ya quedó muy atrás.

Ampliar Videoclub Coliseum, en la calle Zapadores, hoy también con servicio de quiosco y venta de bebida y dulces Rodrigo Ucero

-¿Qué tipo de clientes sigue viniendo?

Pues tenemos de todo. Aunque menos, sigue habiendo clientes que vienen con la familia los fines de semana, sobretodo con los niños, a coger alguna película para ver. También gente mayor que busca determinado género de películas. Hay otros que vienen en busca de una película en concreto que por lo que sea no está en las plataformas que ellos tienen o no encuentran y vienen a buscarla aquí. Y para eso seguimos estando los videoclubes, para que la encuentren [ríe]. Además aquí siempre tenemos ese plus de recomendar y de hablar con la gente para que se lleven algo que les guste a su casa.

-Pero entiendo que ya no existe ese hábito de ir a coger la película al videoclub como antes ¿no?

Bueno, no es lo normal, pero sí, que hay gente que sigue igual y tienen esa misma rutina. Casi más por nostalgia te diría. También de esos vienen personas que solían venir de pequeños a por las películas y se acercan ya de mayores, pero sobre todo para recordar la infancia y aquellos buenos recuerdos.