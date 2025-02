Pablo Alonso: «Nos gustaría que los jóvenes volvieran a usar la capa»

Para ir elegante en un paseo casual o para poner un broche de personalidad a un vestuario de gala como bien hizo durante décadas Ramón ... García para despedir el año en las Campanadas. La capa española es una prenda tradicional que ha abrigado a nuestros antepasados y que también viste a cientos de personas en el presente. Aunque cada vez menos. Pablo Alonso (Venta de Baños, 1947) es el presidente de la Asociación de Amigos de la Capa de Valladolid para pone voz y percha a un colectivo que se resiste a olvidar sus raíces a través de esta vestimenta con tantas variantes como provincias existen en la geografía española.

-¿Cómo empezó su afición por vestir la capa?

Bueno, en primer lugar, hay que destacar que no es capa castellana -como se nombra muchas veces de manera popular-, es capa española. Luego dentro de cada provincia tiene sus peculiaridades. En mi caso, desde joven he sentido mucha afición por la capa española y de hecho cuando mi economía pudo, mi mujer me hizo una capa y yo la he estado usando sin saber que había asociación en Valladolid hasta que me enteré. Después tomé relación con ella y a partir de entonces, aproximadamente en el año 2000, entré de lleno en todo lo relacionado con la asociación.

-¿Qué singularidades tiene la capa de Valladolid?

Pues principalmente son los embozos, que en este caso son en granate y verde. Pero también varían en otros aspectos. Por ejemplo, la de Sevilla es más corta, la de Madrid tiene la esclavina más corta también, la de Salamanca lleva mucho azabache, etc.

-¿Cuál es el proceso para hacerse una capa?

Normalmente debería de hacerse a medida. Hay personas, casas, que se dedican a la confección de la capa, aunque van quedando menos. A mi la primera me la hizo mi mujer con paño de Béjar. Desde allí me lo mandaron y ella junto a otra modista me la hicieron.

Ampliar Pablo Alonso, presidente de la Asociación Amigos de la Capa de Valladolid, junto a Fermín Álvaro, secretario, que viste la capa con los embozos vallisoletanos Rodrigo Ucero

-¿Cuál es el material específico que se utiliza?

Ahora se suele utilizar la mezcla. Tradicionalmente el material principal es la lana, aunque como te comentaba, ahora la hacen con una mezcla para que no empape tanto el agua, para que resbale un poco más. Pero su confección es especial porque la prenda no lleva costuras, es un único corte del paño que, como ves, no se deshace. Por eso hay que hacerlas a medida.

¿Cuánto puede costar hacerse una capa española?

Pues no hay un precio único estimado como tal porque cada capa hay que hacerla. En mi caso, cuando me compré mi capa actual, que la adquirí en 2004 en Casa Solana, una tienda palentina que ya no está, me costó unas 150.000 pesetas (unos 900 euros al cambio).

Al ser una prenda tan específica, ¿requiere de mucho mantenimiento?

Al contrario, prácticamente no tiene y es muy fácil de transportar porque se dobla fácilmente. Para limpiar simplemente basta con dejarla colgada y sacudirla con un cepillo o similar. Además, si se moja solo hay que dejarla colgada igualmente para que seque y si se arruga, ya que no se puede planchar, sirve un poco de vapor de agua y dejar igualmente en una percha estirada.

La capa española se lleva utilizando desde hace muchos años...¿Se sigue usando como antes?

Antes se usaba mucho. Ahora lamentablemente parece que está en desuso. Su uso se ciñe prácticamente a eventos concretos, regionales o reuniones de asociaciones como la nuestra.

Por dar un poco de contexto sobre esta prenda tan castiza ¿Cómo se utilizaba antes? ¿Era de uso popular, de gala...?

Hasta hace no tanto era una prenda más de gente adinerada. Hablando de la capa española, que es negra o azul marino como las que vestimos nosotros. Además era de herencia generacional, pasaba de padres a hijos, aunque solo se legaba al hijo primogénito. Tampoco se solía ver en mujeres, por ejemplo. Ahora evidentemente ha cambiado y su uso se ha abierto mucho más con el paso de los años y se han ido confeccionando capas para mujeres también porque es una prenda que se puede vestir indistintamente. De hecho, en la asociación somos más mujeres que hombres. En el caso de la capa parda, que te comentaba anteriormente, su origen era más humilde ya que era una capa de abrigo que se usaba mucho antes y que servía para trabajar.

Ampliar Pablo Alonso, con su capa embozada para protegerse del frío Rodrigo Ucero

Y desde la asociación reivindicáis que se vuelva a usar como prenda de abrigo...¿no?

Claro, nos gustaría que se volviera a llevar, que duda cabe. Pero la realidad es que está cayendo en desuso. Y creo que puede ser por los años que vamos cumpliendo nosotros y que no vemos relevo en la juventud. De todas formas, aunque no lo parezca, hay alrededor de unas 45 a 50 asociaciones de la capa que nosotros tengamos noticia a las que se suman algunas cofradías y asociaciones de otro tipo que también visten la capa. Normalmente se utiliza más en zonas de la provincia de Zamora. En ese caso se llama la capa alistana, la capa parda. Pero esa es completamente distinta a la española.

¿Y os juntáis con ellos para reivindicar el uso de la capa?

Sí, todos los años hacemos una concentración nacional que va rotando cada año en una ciudad distinta. El año pasado se hizo en Plasencia y el que viene iremos a Segovia el 24, 25 y 26 de octubre. Además suele ser bastante vistosa porque nos juntamos alrededor de 500 capistas.

¿Qué le dirías a la gente joven para que se sume un poquito a llevar capa española de nuevo?

Pues es una prenda que sirve para todo y que también se utiliza en bandas como los dulzainero y demás grupos de folclore tradicional. Más allá de eso, tiene su utilidad básica que es proteger del frío que tenemos, es una prenda especifica para ello. Además en invierno abriga mucho porque se puede embozar y te tapa prácticamente hasta la cara, que así también se usaba antaño. De hecho, esto trajo sus problemas históricamente en la rebelión o motín de Esquilache en el que, entre otras muchas cosas, se quería acortar la capa y quitar el sombrero de ala ancha. Y fue uno de los motivos que encendió aún más a los madrileños de la época para sublevarse.