Víctor Díez: «La pasión es la clave de la coctelería»

La pandemia supuso un antes y un después para millones de personas. El parón por la covid provocó, casi de forma obligada, un nuevo comienzo ... para muchos o un cambio de 180º para otros, que se replantearon hacia donde dirigir sus pasos. Es el caso de Víctor Díez (Valladolid, 1997), al que esta etapa le sirvió para redescubrir una pasión subyacente que resurgió hasta convertirse en su nuevo modo de vida. Comenzó a probar sabores, olores y texturas, a abrir su mente para idear combinaciones y a mezclar todas esas ideas y matices para crear nuevos tragos. Así, con el 'shaker' -o coctelera- y el 'jigger' -o medidor- como herramientas de trabajo, su vida consiste ahora en elaborar desde clásicos de la coctelería hasta estas innovadoras creaciones y servirlas para su disfrute en vaso ancho o copa.

-¿Cómo te iniciaste en el mundo de la coctelería?

Pues empecé después de pandemia, en un momento en que me replanteé un poquito las cosas. Después, fui a Madrid a hacer un curso de coctelería en la Experiential School (EBS), que me vino muy bien para iniciarme en el mundillo. Luego, tras dar varias vueltas por el mundo de la coctelería de Valladolid, acabé aquí, en el Amor Amargo con Borja, y desde entonces estoy creciendo profesionalmente y sigo formándome.

-¿De dónde nace esta pasión?

Nació cuando empecé en la hostelería, ya con 17 años. Ahí empecé a trabajar en el mundo de la noche y me empezó a llamar mucho la atención el mundo de los destilados. A partir de ahí fui investigando poquito a poco y vi que la coctelería podía ser lo mío. Luego fui probando en casa cuatro cócteles de los más los típicos, de los más clásicos por así decirlo. Y me gustó. Por eso decidí irme a Madrid. Allí ya me enganchó más, aprendí bastantes cosas y a después fui muy autodidacta. Incluso ahora con Borja, que es mi compañero, estamos todo el día en proceso de investigación, formándonos. De verdad que es un mundo muy chulo.

-Poca gente se plantea ser bartender...¿Cuál es el comienzo para empezar en el mundo de la mixología? ¿se estudia?

Estudiar como tal, nada. No se estudia. Sí que hay muchísimos cursos de formación que te dan una base muy importante, como los métodos de trabajo y cositas así. Pero en realidad es un mundo muy autodidacta, es vocacional. Si no te gusta, no te vas a meter en ello, y si te gusta, estás todo el rato aprendiendo, leyendo, estudiando...nunca paras de aprender. Es un mundo muy complejo en el sentido de todo lo que tienes que saber, pero también es muy agradecido, todo hay que decirlo.

-¿Qué 'chispa' se tiene que encender para ser profesional de la coctelería?¿Cuál es la clave?

La pasión. Si te gusta todo el mundillo de la coctelería. Eso es lo más importante que tienes que tener para ser bartender o coctelero. Es un oficio que te tiene que gustar, si no es bastante duro.

-¿Cuál es la diferencia entre un bartender y un camarero 'normal'?

Posiblemente la formación, en el sentido de que siempre estás usando y probando con productos que no sueles trabajar o no conoces. Productos de todo el mundo. Y tienes que estar preparado para saber cómo combinarlos, o por lo menos, investigar lo que tienes en tu bar para poder ofrecerlo.

-En tu oficio se trabaja con muchas mezclas que tienen ingredientes quizá exóticos o peculiares...¿Cuál sería el ingrediente más raro con el que has preparado un cóctel?

Uf, es dificil quedarsese solo con un ingrediente exótico. Ahora mismo el primero que te puedo decir es con el que estamos combinando ahora, que puede que no sea el más exótico que hemos tenido, pero sí es uno de ellos. Ahora estamos trabajando con el gochujang, que es como un chile coreano por así decir. Es una salsa de un chile coreano, como una especie de masa picante que estamos utilizando ahora en nuestros combinados.

Ampliar El bartender Víctor Díez durante el proceso de elaboración de un cóctel Rodrigo Ucero

-La creatividad también es una característica importante en el mundo de los combinados...¿Cómo surgen las ideas de combinar productos y dar con esa mezcla diferente de sabores u olores?

Bueno, muchas veces te inspiras de otros sitios, de otros locales. A lo mejor has ido a cenar a un restaurante y dices, este sabor es raro, te pones a investigar sobre él y se te enciende la bombilla y dices: «pues esto puede combinar con whisky» o «esto puede combinar con tal». Y ahí ya sueles empezar a darle un poquito vueltas en la cabeza. A crear en tu pequeña locura para conseguir cosas nuevas.

-La coctelería se está haciendo un hueco cada vez más grande en la ciudad con la apertura de nuevos negocios....¿Cómo es la coctelería en Valladolid? ¿Qué acogida le da el vallisoletano a los cócteles?

Creo que la clientela aquí en Valladolid está evolucionando en los últimos años, aunque al final sigue siendo un poquito tradicional. Aquí si nos gusta un trago, nos gusta eso y nos cuesta cambiar, pero poco a poco está cambiando y se está abriendo cada vez más. Y además el sector también está creciendo bastante.

-¿Y qué es lo que suele gustar a los vallisoletanos cuando pedimos un combinado?

A nivel cóctel, yo creo que lo que más suele gustar son sabores más cítricos. Lo cítrico suele gustar bastante y los sabores amables en general. No somos de sabores fuertes. Aquí triunfa el cítrico, el preparado suave, un poquito dulce...eso es lo que más suele tirar.

-Por último y desde tu experiencia...¿Qué le dirías a alguien que quiera seguir tus pases e iniciarse en el mundo de los cócteles?

Probar, probar y probar. Probar de todo y todo lo que haces y después seguir probando y seguir investigando. Con esa pasión, eso es lo único que tienes que hacer para empezar tu camino en el mundo de la coctelería. Es lo que yo hago y es lo que yo haría.