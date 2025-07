Pedraza abre al público los secretos del castillo tras ser comprado por José Mota, Santiago Segura y Luis Álvarez

Los nuevos propietarios del castillo de Pedraza, en Segovia, han elevado desde su reapertura el pasado 1 de noviembre las visitas a un promedio ... de unas mil por semana a través de una experiencia personalizada, sin visitas guiadas como norma. El turista, que tiene a disposición una audioguía, gestiona sus tiempos para disfrutar de un interior muy bien conservado, unos jardines renovados y un extra respecto a años atrás: ahora se pueden visitar las habitaciones que ocupaban los Zuloaga, con unos miradores privilegiados. Las entradas, que cuestan seis euros, son solo una parte de un plan de negocio que pretende desarrollar su potencial como escena para conciertos, bodas y otras celebraciones.

Es el presente de lo que fue primero una fortaleza románica del siglo XIII para convertirse en un castillo medieval señorial de gran esplendor en los siglos XVI y XVII. Posteriormente, tras sufrir asedios, deterioro y abandono, sus ruinas fueron rescatadas en 1925 por el pintor Ignacio Zuloaga, que lo convirtió en su estudio de pintura y vivienda familiar. La visita incluye el patio de entrada, el pasadizo del tiempo, la cañonera, el portón, el patio de armas, la torre del homenaje -Zuloaga fijó su residencia-, las letrinas o el patio de la iglesia. Fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural) en 1983 y Teatrópolis, la empresa que gestiona el Gran Teatro de Príncipe Pío -entre sus propietarios se encuentran Luis Álvarez, José Mota o Santiago Segura- lo compró el año pasado por 4,8 millones de euros a una inmobiliaria de lujo que lo había puesto en venta. Los propietarios eran descendientes del pintor, que lo compró hace exactamente un siglo por unas 13.000 pesetas.

La entrega de llaves llegó a finales de septiembre de 2024. Cuando Shuang Cai se incorporó a la empresa como gerente del castillo, el 10 de octubre, se planteó la reapertura para el puente de noviembre. «No se han hecho obras, sino cositas de acondicionamiento, redecoración de estancias, para abrir al público a la mayor brevedad posible». Por ejemplo, mostrar los aposentos, que nunca se habían mostrado al público. «Antiguamente solo se veían los cuadros de Zuloaga y los jardines. Nosotros no estamos haciendo algo súper diferente a lo que se ha hecho siempre, lo único es que hemos intentado poner más facilidades». De forma excepcional, hay visitas guiadas si se conciertan con suficiente antelación.

La audioguía, de unos 40 minutos, explica los puntos de interés del castillo, desde su construcción a la historia de Pedraza. «Lo que hacemos es que el cliente tenga libertad para hacer su ruta, nosotros no vamos marcando tiempos. Si quiere hacerlo en 15 minutos o en una hora y media, es libre». Una fórmula pensada para allanar la tarea a los jubilados. «Vemos mucho a los grupos del Imserso, pobrecillos míos, les llevan a matacaballo». Los buenos datos también se explican por mera disponibilidad, pues abren todos los días de la semana. De lunes a jueves, de 10:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:30; los viernes se repite el horario matinal y se extiende el vespertino hasta las 20:00; los sábados, de 10:00 a 20:00, ininterrumpidamente, y los domingos, de 10:00 a 17:30. «Hay que crear una costumbre, Pedraza tiene visitantes todos los días de la semana. El castillo está abierto, está generando ya dinero».

Hay tres empleados en taquilla y otro en mantenimiento. «Siempre hay cosillas que hacer, el castillo está mayor». Lo que Cai llama «el día a día», desde cambiar los enchufes a un intérprete en directo los fines de semana para amenizar el paseo por los jardines, donde se han podado árboles, han florecido los rosales y se han añadido geranios a los balcones. Para evitar atascos, hay diseñada una ruta circular: las visitas entran por una puerta y salen por otra. También hay carteles explicativos para quien no quiera audioguía. Sus gestores tienen en mente añadir una pequeña cantina para dar más servicio al cliente, por ejemplo, en el patio trasero, el de salida.

Entre los retoques, los nuevos gestores han repintado las habitaciones, que estaban en blanco, con colores cálidos para «reforzar la sensación de castillo medieval». La fortaleza fue residencia hasta hace cuatro años para los descendientes de Zuloaga. De las cinco habitaciones, hay tres disponibles para las visitas; las dos de la parte baja -incluida la cocina- se ha mantenido para uso privado del personal. Se pueden ver las de la planta superior, es decir, las que tienen mejores vistas. Por eso Cai lucha contra la frase de «yo ya he visto el castillo» porque, subraya, verlo por dentro cambia la película. Entre las reformas, la torre del homenaje ha recuperado una cristalera. La compra del castillo no supuso la adquisición de los cuadros, así que las reproducciones expuestas no son originales. La adaptación ha obligado a asegurar ciertas zonas y cerrar ventanas que estaban «demasiado accesibles», además de cámaras, alarmas, extintores o luces de emergencia.

Independientemente de si el BIC es de propiedad pública o privada, los propietarios deben permitir la entrada al público al menos cuatro días al mes. Los anteriores dueños habilitaban los jardines y el museo, con unas cifras muy por debajo de las actuales. «Nosotros estamos bastante sorprendidos. El primer día, abrimos dos o tres horas para probar y vinieron 132 personas». Al día siguiente, el 2 de noviembre, acudieron 631. Meses después, siguen haciendo una labor informativa. «A día de hoy no todo el mundo sabe que ha cambiado de propietarios. Muchos fines de semana nos gusta hacer rondas para resolver dudas». La más habitual: «¿Y este castillo para qué lo queréis?» Su estimación es que la mitad de los visitantes entra y la otra se limita a contemplarlo desde fuera. «Si entra un 50%, me vale». Porque Pedraza, un pueblo cotizado como pocos, no anda precisamente corto de turistas