«No vendo un castillo, vendo una ilusión»: el nuevo espíritu de Pedraza

Que Shuang Cai, china de nacimiento y criada en España, cogiera un día las maletas para dejar Madrid y asentarse en Pedraza ha sido una pieza clave del puzle que llevó a los nuevos dueños del castillo de Pedraza, la empresa Teatrópolis, a ver una oportunidad en la fortaleza. «Dejamos una ciudad que estaba caótica y vinimos por casualidad. Queríamos una casita de campo y decidimos asentarnos allí». No hay mejor tarea de campo para un experto en marketing que vivir en el lugar que quiere promocionar. Un lustro conociendo a sus vecinos, su clientela, sus costumbres. «Pase lo que pase, la gente te da la mano». Así que cuando explicó la identidad que había detrás de la fortaleza alumbró un plan de negocio que se resume en un «¿Por qué no?». La gerente plantea la filosofía de explorar nuevas posibilidades. «Me gustaría que me llamaran y hacer miles de cosas aquí, yo no le voy a poner ningún tope, dejo las puertas abiertas a cualquier oferta».

Hay ya programados cuatro conciertos de música clásica, bajo el programa 'Los atardeceres del castillo', los dos últimos viernes y sábados de julio. «Queremos ir probando y hacer más para dar servicio a nuestros clientes y al pueblo». No competirán en fecha con los de las velas, que este año serán este sábado y el 12 de julio. Dos días antes, el día 3, el pueblo fue el escenario de la fiesta de Amazon Prime, que eligió el lugar entre una extensa lista de pueblos con encanto, un evento que el castillo tratará como un día normal. La idea es sumar más oferta cultural en septiembre, pero está por ver cuál. «Hay que ir poco a poco, tampoco queramos avasallar». Como el castillo reabrió en noviembre, llegó tarde a la campaña de bodas de 2025, pero ya tiene reservas para 2026 y 2027. «Hemos estado haciendo pequeños eventos como un bautizo, pero sí que me gustaría arrancar con una boda».

La identidad de la fortaleza como organizadora de eventos se definirá en función de lo que albergue. «La gente ve mucho potencial, que lo hay. Vosotros proponedme cosas, a mí todo me parece bien; lo que no me guste, también te lo voy a decir». Con una línea roja: «A mí no me hagas pagar». Un mensaje a quien quiera utilizarlo para producciones audiovisuales. «¿Qué me puedes ofrecer para que podamos llevar a más este monumento histórico? Ese es el eslogan. Yo no vendo un castillo, vendo una ilusión».

Otro pilar de negocio es «ser uno más» del tejido económico del municipio a través de sinergias con restaurantes, casas rurales y hoteles. «Queremos sumar. Si una persona viene a Pedraza a comer, va a visitar el castillo; y si viene a visitarlo, va a comer en el pueblo». Unas redes que extiende a los municipios cercanos y a Segovia capital. El razonamiento es que la publicidad del castillo repercute en el tejido local y viceversa. «Pedraza es un pueblo que vale por sí solo, es famoso de toda la vida. ¿Pero qué puedes hacer aquí? Como que solamente es comer y dar una vuelta. El castillo al final es una actividad». Un elemento más para decidir si coger o no el coche.

Cai no ve problemas de masificación y pone en valor el buen funcionamiento de la limitación de acceso a 5.000 personas en los conciertos de las velas. «Podemos recibir 800 o 900 personas en un día señalado, pero no es problema porque contamos mucho el aforo». Julio y agosto, aunque sea periodo vacacional, no es la temporada más álgida del pueblo, en parte porque el turista de Madrid, su principal pulmón estadístico, se va más a la playa. «Nuestra mejor temporada empieza a partir de septiembre. Hace más fresquito y te permite comer un asado a una temperatura un poco más fácil». Diciembre es otro mes propicio, pero el turismo de interior depende directamente de la meteorología.

