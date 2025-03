Meta AI en WhatsApp: ¿qué es y para qué sirve el nuevo círculo azul?

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de marzo 2025, 17:06 Comenta Compartir

Meta IA llega a Europa, WhatsApp integrará dentro de su aplicación un pequeño círculo azul, situado en la esquina inferior derecha de la pantalla de los chats. Esta Inteligencia Artificial permite hacer algo parecido a ChatGPT u otras de su nivel, pero tendrá como ventaja añadida que no habrá que instalar otra aplicación.

Según lo que figura en las condiciones de uso de la plataforma, se trata de un modelo informático que trabaja con distintos tipos de datos, ya sean texto o imágenes. Para usarla simplemente necesitas pulsar sobre el círculo azul y se abrirá una conversación con la Inteligencia Artificial similar a un chatbot que puede estar presente en otras empresas. Aunque no se pueda usar en otra conversación con otra persona, esta puede intervenir en grupos, solo basta con escribir '@Meta Ai' para que se añada al chat grupal.

Se mantiene la privacidad de los mensajes

Los mensajes, según asegura la compañia, siguen cifrados de 'extremo a extremo', además de aseverar que siendo 'inaccesibles' y que solo tienen acceso a la información que el usuario use con ellas. Por otro lado añaden: «Para iniciar una conversación, tienes que realizar una acción, como abrir un chat o enviar un mensaje a la IA. Solo tú o un participante del grupo pueden iniciarlo, ni Meta ni WhatsApp pueden hacerlo. Lo que envíes a Meta se puede utilizar para proporcionarte respuestas precisas o para mejorar los modelos de la IA de Meta, así que no envíes mensajes a Meta con información que no desees que conozca. Incluso así, la IA de Meta está entrenada para limitar la posibilidad de que la información sobre personas, como sus nombres, se muestre en otros chats. Tienes la opción de eliminar tus interacciones con Meta AI».

¿Que usos tendrá?

Estará diseñada para poder busquedas sin salir al navegador, consultar dudas, pedir sugerencias, el resultado de un partido de fútbol o incluso el tiempo que hace en cualquier ciudad. «Pregunta todo lo que quieras: si tienes cualquier duda, 'Meta AI' te dará la respuesta que necesitas cuando quieras», plantean. Por último la empresa hace mención de que la IA se trata de un «inteligencia generativa», es decir, aprende con su uso y las respuesta que da «podrián no ser precisas o apropiadas».

Meta AI llegará a nuestros smarthphones, posiblemente muchas personas ya tienen acceso a ella, pero si no es tu caso, comprueba si tienes la útlima versión de la aplicación, solo es cuestión de tiempo.