Las Humanidades remontan y la UVA supera los 5.000 alumnos de nuevo ingreso

Todavía falta cerrar los datos para decir que son definitivos, pero la Universidad de Valladolid suma, en el arranque de este curso, cinco mil alumnos ... de nuevo ingreso. «Ahora mismo estamos en cifras que hacía mucho tiempo que no veíamos. Son datos positivos, hemos experimentado un notable crecimiento en el número», ha calificado el rector, Antonio Largo. Más en concreto. En 2018, la misma estadística los cifró en 4.240 alumnos que comenzaban sus estudios en la UVA. «Estamos en cifras que tendrán que estabilizarse. Como hay distrito único en España, el número de estudiantes que se admiten en una universidad y que se dan de baja en otra se mueve a lo largo de este mes». Pero hasta que llegue la cifra definitiva, lo que sí se concreta es un aumento del 17% en los últimos siete años.

Un crecimiento, «en prácticamente todas las áreas», donde las titulaciones de Ciencias de la Salud repiten como las que congregan el mayor número de alumnos y a las que se suma la mayor demanda de algunas titulaciones de letras y humanidades. «Hemos multiplicado casi por cinco el número de estudiantes en Geografía y Ordenación del Territorio (tres nuevos alumnos el año pasado), se ha incrementado en casi un 50% en Estudios Clásicos. Es decir, hay titulaciones que uno se siente muy satisfecho de que tengan una buena receptividad por parte de los estudiantes, pero podemos crecer poco porque tenemos plazas muy saturadas. Es un indicador de que se hace un buen trabajo», ha concretado el rector.

El nuevo grado de Biotecnología comenzará el próximo año y ofertará 45 plazas de nuevo ingreso

Si todo va bien este curso, la noticia dentro de un año será también el inicio de las titulaciones de Biotecnología, ya con información favorable para su implantación, y Farmacia, cuya memoria se presentará este mes a la espera de recibir el visto bueno de la administración. «Biotecnología no ha empezado este año porque el centro donde se va a impartir está en obras y, con buen criterio, se ha preferido esperar a ofrecer la mejor calidad posible en el desarrollo de la nueva titulación, pero estará lista para arrancar en septiembre de 2026, con 45 plazas de nuevo ingreso. Es una titulación altamente demandada, con una nota de corte muy alta y un componente científico-tecnológica demandado en el mercado laboral», ha asegurado el rector.

Sobre Farmacia, el máximo responsable de la Universidad de Valladolid confía en que la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León dé luz verde a la memoria técnica, que se está rematando con las concreciones de los aspectos dotacionales que se necesitarán para implantar el grado. «Se ha hecho un buen trabajo y esperamos que la valoración sea favorable y podamos enriquecer la oferta académica, que es muy amplia, pero que en el sector bio y científico teníamos unas carencias históricas. Hay muchos estudiantes de nuestro distrito universitario que se van a otras universidades y que demandan Biotecnología y Farmacia como primera opción».

¿Y habrá problema para encontrar profesorado para estas nuevas titulaciones? «Confiamos en que partimos de una buena situación. No tenemos tantos grados en el área bio, pero sí institutos y centros con una cantera de investigadores. Lo que nosotros necesitamos y queremos es tener profesores vinculados. Es decir, que estén desarrollando su actividad asistencial en hospitales, en centros de salud y que a la vez quieran compatibilizar con la docencia y la investigación», ha respondido el rector.

Sobre las necesidades del nuevo curso, Antonio Largo también ha pedido «un poquito de ayuda» a las administraciones públicas para el desarrollo normativo y la financiación. «No es por hacer una carta a los Reyes Magos. Es por trasladar lo que son las necesidades de una universidad pública que se nutre de la financiación que aportan las administraciones. Tenemos necesidades acuciantes, sobre infraestructuras y en valoración de nuestras plantillas, que realizan un magnífico trabajo y que merecen también una retribución acorde», ha zanjado. Junto con los nuevos cinco mil alumnos, la UVA suma 584 estudiantes extranjeros procedentes de 46 países diferentes y que se incorporan para cursar este cuatrimestre o el curso completo en la UVA.