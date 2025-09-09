El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios alumnos llegan a la facultad de Filosofía y Letras de la UVA. Carlos Espeso

Las Humanidades remontan y la UVA supera los 5.000 alumnos de nuevo ingreso

La universidad ultima los detalles de la memoria del nuevo grado de Farmacia para entregarla este mes

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:00

Todavía falta cerrar los datos para decir que son definitivos, pero la Universidad de Valladolid suma, en el arranque de este curso, cinco mil alumnos ... de nuevo ingreso. «Ahora mismo estamos en cifras que hacía mucho tiempo que no veíamos. Son datos positivos, hemos experimentado un notable crecimiento en el número», ha calificado el rector, Antonio Largo. Más en concreto. En 2018, la misma estadística los cifró en 4.240 alumnos que comenzaban sus estudios en la UVA. «Estamos en cifras que tendrán que estabilizarse. Como hay distrito único en España, el número de estudiantes que se admiten en una universidad y que se dan de baja en otra se mueve a lo largo de este mes». Pero hasta que llegue la cifra definitiva, lo que sí se concreta es un aumento del 17% en los últimos siete años.

