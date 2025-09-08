La vuelta al cole se anticipa en la provincia a la espera del regreso a las aulas en Valladolid El curso arranca de manera escalonada en Castilla y León por los festivos locales para los 182.400 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial

La mayoría de los más de 182.400 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Especial han regresado este lunes (8 de septiembre) a las aulas en la amplia mayoría de localidades de Castilla y León, en un comienzo escalonado debido a la celebración de las festividades locales este lunes, 8 de septiembre, en capitales como Valladolid, Salamanca y Zamora, cuyos alumnos comenzarán las clases mañana. Además, las clases en Soria se iniciaron ya el pasado viernes.

En el caso de Valladolid, solo los alumnos de la provincia, y con excepciones, fruto de las festividades en Medina de Rioseco o Tordesillas, al margen de ser también festivo en la capital con motivo del día de la Virgen de San Lorenzo, han regresado a las aulas de manera anticipada a la vuelta prevista en el caso de la ciudad y de los citados municipios para este martes (9 de septiembre).

De esta forma, entre finales de la pasada semana, hoy y mañana comienzan las clases para un total de 22.068 alumnos de primer ciclo de Infantil, 44.405 del segundo ciclo y los 114.113 estudiantes de Primaria de la Comunidad, así como los 1.555 de Educación Especial y los 294 que estudian ESO en centros de Primaria, según ha informado la Consejería de Educación.

Asimismo, se han puesto en marcha 835 rutas de transporte escolar para centros de Infantil y Primaria y 149 rutas de Educación Especial, estando prevista su utilización por, aproximadamente, 10.868 usuarios.

Esta mañana, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, deseó «mucha suerte» a los alumnos que comienzan hoy el curso en la Comunidad y envió un agradecimiento a los docentes y las familias a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, en el que recordó que «entre todos, hacemos posible la mejor educación de España y una de las mejores del mundo», que seguirá este curso «alcanzando nuevas metas».

Las otras vueltas a las aulas

Por otra parte, el día 15 comenzarán los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato ordinario y nocturno, Formación Profesional y los del segundo curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño. Por su parte, el alumnado de grado medio y de primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezará el 18 de septiembre.

En el caso de los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia comenzarán el curso el 22 de septiembre, informa Ical.

Finalmente, el 29 de este mismo mes iniciará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas; y el 6 de octubre, las enseñanzas de idiomas.