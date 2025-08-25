El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Martínez, detrás del mostrador de la librería Rima, en La Rondilla. Rodrigo Jiménez

Valladolid

La vuelta al cole se estabiliza: 300 euros en libros y treinta en material escolar

Los precios apenas suben en la actual campaña después de varios años afectados por la inflación

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:14

Cada cierto tiempo, las editoriales actualizan los contenidos y, cuando esto sucede, cambian los libros de texto. Según un Real Decreto, la vigencia del material ... es de mínimo cuatro años que pueden ser menos, siempre que la inspección educativa dé permiso a un centro educativo para cambiarlos antes. Este año no ha tocado y eso lo notan por un lado las familias, pero también las librerías. Los primeros, porque tienen más opciones para hacerse con los libros fuera de los negocios, por ejemplo adquiriendo de segunda mano o a través de los programas de gratuidad vigentes en cada comunidad. Y los segundos, porque venden menos. Las familias ya pueden conseguir la mayoría de los libros de texto sin pasar por una librería, teniendo en cuenta esto y otras opciones, donde ganan peso las tiendas online. «El número de pedidos respecto al año pasado es el mismo, pero hemos pasado de tener diez artículos a dos», advierte Begoña Martínez, de Librería Rima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  3. 3 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  4. 4 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  5. 5

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»
  8. 8

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  9. 9 Detenido por aprovechar las visitas a sus abuelas para robarles: «Es problemático y siempre miente»
  10. 10

    Aficrovall: la lucha cotidiana en Valladolid contra un dolor que se vuelve eterno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La vuelta al cole se estabiliza: 300 euros en libros y treinta en material escolar

La vuelta al cole se estabiliza: 300 euros en libros y treinta en material escolar