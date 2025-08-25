El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eva Real, en la librería Goyo, vende un libro de matemáticas. Carlos Espeso
Valladolid

Las librerías, asfixiadas por la venta de libros online y en colegios: «Nos dan por todos los lados»

Los negocios denuncian que los centros establecen su «negocio» perjudicando a las tiendas, ya afectadas por internet y la segunda mano

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:21

Se supone que la vuelta al cole es su campaña. Cuando el inicio de curso hace que las familias se pasen por las librerías para ... hacer pedidos, para comprar cuadernos y más material escolar. Pero con el paso de los años, las alternativas comienzan a desplazar a estos negocios, que tienen que convivir cada vez con más competencia y que viene de muchos frentes. Desde los planes de libros de segunda mano, las ventas por internet e, incluso, los colegios, que también venden los libros de texto. «Nos dan por todos los lados». Así lo resume Eva Real, de librería Goyo, que tiene más de cuarenta años de historia en el barrio de La Victoria. «El libro te hacía la campaña escolar y podías mantenerte. Ahora te tienes que reinventar. Tenemos suerte de tener una clientela fija, pero cada año es más difícil».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  3. 3 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  4. 4 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  5. 5

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»
  8. 8

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  9. 9 Detenido por aprovechar las visitas a sus abuelas para robarles: «Es problemático y siempre miente»
  10. 10

    Aficrovall: la lucha cotidiana en Valladolid contra un dolor que se vuelve eterno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las librerías, asfixiadas por la venta de libros online y en colegios: «Nos dan por todos los lados»

Las librerías, asfixiadas por la venta de libros online y en colegios: «Nos dan por todos los lados»