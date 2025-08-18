Aldeas Infantiles SOS en Valladolid: «Los hermanos son nuestro primer equipo en la vida» Campo Grande acoge la exposición 'Juntos porque somos hermanos', una muestra fotográfica para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de que los menores permanezcan juntos cuando son separados de sus familias

«Si os pidiera que viajarais por un momento en el tiempo hasta vuestra infancia, seguro que a muchos de vosotros os vendría a la mente un recuerdo compartido con vuestros hermanos», afirma Arantxa Sanz, directora de Relaciones Institucionales de Aldeas Infantiles SOS, junto a la exposición fotográfica que presenta la asociación este verano en Valladolid. Un conjunto de 33 fotografías se despliega a lo largo del paseo del Príncipe de Campo Grande, disponible para su visita hasta el 14 de septiembre, y el título lo dice todo: 'Juntos porque somos hermanos'. Uno de cada diez niños y adolescentes en el mundo crece separado de su familia, según indica Aldeas Infantiles, y lo peor de esa realidad es que muchos de ellos, además de estar obligado a alejarse de sus padres, también se ven apartados de uno de los vínculos personales más íntimos y necesarios de la infancia: los hermanos.

«En España, la Ley de Protección Jurídica del Menor reconoce el derecho de los niños y niñas a no ser separados de sus hermanos cuando no pueden crecer junto a sus padres», recuerda la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, que señala que «el acogimiento ha de verse como una medida de protección fundamental que propicia un entorno saludable, para que los menores tengan un desarrollo óptimo tanto físico como mental, puesto que los adolescentes con un desarrollo emocional sano serán el futuro sano de nuestra sociedad, teniendo en cuenta que siempre se ha de tender a la reunificación familiar». Aldeas atiende a casi 30.000 jóvenes en España, de un total aproximado de 52.000 que se encuentran en esta situación y sus estudios constatan que, solo en Castilla y León, más de 2.000 han perdido en vínculo con sus padres.

«Cuando me separaron de mis padres y entré en el primer centro, mi hermana pequeña tenía un año y no estaba conmigo», reza uno de los carteles de la exposición, contando la historia de uno de los niños separados de su familia. «No estar con ella me afectaba mucho (…) me angustiaba», continúa. Aldeas se ocupó de reunirlos nuevamente y, en la misma muestra, apunta: «Cuando los padres están ausentes, los hermanos son esenciales y pueden ayudar a que disminuya el trauma (…) Tanto es así, que se ha observado que, en el momento crítico en que los niños y niñas son apartados de sus padres, invierten gran cantidad de su energía en tratar de mantenerse cerca de sus hermanos».

A la exposición han acudido, precisamente, un par de hermanos: los mellizos y deportistas adolescentes Matilda y Martín Toca Altés, en solidaridad con los menores que «no han tenido la misma suerte» y aseguran que, el uno para el otro, representa «el mejor compañero de vida, de clase y de equipo». 'Juntos porque somos hermanos' «no es solo un título», asegura Matilda. «Es una verdad que sentimos en lo más profundo del corazón, porque los hermanos son ese primer equipo que tenemos en la vida, ese vínculo que nos acompaña siempre, si no, que me lo digan a mí, que he tenido la suerte de crecer junto al mío desde el momento en que nacimos».

Ampliar Los mellizos Matilda y Martín Toca Altés observan la exposición 'Junto sporque somos hermanos'. Carlos Espeso

Las imágenes expuestas, tomadas en los diferentes países en los que actúa Aldeas Infantiles SOS, son obra, en gran parte, del fotógrafo Iván Hidalgo, quien ha sido capaz de «retratar ese juego de miradas, de cariño, de complicidad, ese vínculo entre hermanos y hermanas que no entiende de países, de fronteras o de continentes, y que es el mismo en todos los lugares del mundo», como ha expresado Arantxa Sanz. Al observar la expresión en los rostros de esos hermanos, capturados con maestría en unas cuantas fotos, Martín apela a los demás espectadores: «Ojalá que cada fotografía nos haga reflexionar y nos recuerde la importancia de mantener vivos estos lazos tan importantes, porque crecer con un hermano no es solo compartir momentos, es compartir la vida».

