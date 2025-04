Consulta el calendario escolar definitivo para el próximo curso en Castilla y León

El Norte Valladolid Sábado, 12 de abril 2025, 08:19 Comenta Compartir

El nuevo curso escolar 2025-2026 comenzará el lunes 8 de septiembre para los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, Transición a la Vida Adulta, y concluirá el miércoles 24 de junio. Además, el 13 y el 31 de octubre serán días no lectivos, por lo que habrá dos puentes de tres jornadas así como el 24 de abril, por lo que habrá cuatro días de descanso entorno a la fiesta de la Comunidad. Por su parte, los alumnos de Secundaria, Bachillerato -en régimen ordinario y nocturno- y primer curso de los ciclos formativos de grado básico y segundo curso de FP básica iniciarán el curso una semana después, el 15 de septiembre.

El calendario para el curso 2025/2026 Inicio de curso Infantil y Primaria Septiembre Inicio de curso para los ciclos formativos de grado medio y 1º de Artes Plásticas y Diseño Inicio del curso en Secundaria, Bachillerato —en régimen ordinario y nocturno—, FP y primer curso de los ciclos formativos de grado superior en Artes Plásticas y Diseño Ens. Deportivas, Artísticas superiores y de Música y Danza Distancia, Adultos, C.F.G.M. y C.F.G.S. No presenciales y virtuales Octubre Día del Docente Idiomas Día de la Hispanidad Noviembre Diciembre Vacaciones del primer trimestre 2026 Enero Febrero Marzo Vacaciones del segundo trimestre Abril Puente Fiesta de Villalar Día del trabajador Mayo Idiomas Final del curso 2º Bach. distancia, 2º C.F.G.S. Artes Plásticas y Diseño, Ens. Deportivas, 6º Música y Danza Junio Vacaciones de verano 1º bach., C.F. presenciales, semipresenciales y virtuales, C.F.G.;. y 1º C.F.G.S. Artes Plásticas y Diseño Fuente: junta de Castilla y León

Posteriormente, el alumnado de grado de medio y de primer curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezarán el 18 de septiembre. En el caso de los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria, y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia comenzarán el curso el 22 de septiembre. Finalmente, el 29 de ese mismo mes iniciará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas; y el 6 de octubre, las enseñanzas de idiomas.

Tras una reunión entre la Consejería de Educación y los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial –Csif, Anpe, Stecyl-i, UGTy CCOO–para fijar el calendario escolar del curso 2025-2026, se fijó que el final del curso escolar tendrá lugar el viernes 22 de mayo para el alumnado de Segundo de Bachillerato ordinario y nocturno, los segundos cursos de los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional inicial y de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, el Bachillerato y los ciclos formativos de Grado Superior en régimen a distancia, ciclos formativos de Grado Superior de las enseñanzas deportivas, el sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza. El resto de enseñanzas finalizará las actividades lectivas el miércoles 24 de junio.

Las vacaciones de Navidad se alargarán entre el 20 de diciembre y el 7 de enero de 2025. Las de Semana Santa durarán del 27 de marzo al 6 de abril. Mientras, desde UGT lamentan que el calendario escolar no se adapta a los distintos modelos de familia ni facilita la conciliación. «Es un calendario impuesto sin margen de cambio a excepción de mover dos días no lectivos. No es pedagógico ni equilibrado y se basa en criterios religiosos», apuntan desde el sindicato. Una visión similar a la que trasladan desde Stecyl-i, desde donde abogan por avanzar hacia un calendario escolar «más racional y equilibrado». «Es fundamental que el calendario atienda tanto las necesidades organizativas como las pedagógicas», aseveran desde el sindicato.