Educación desoye al Procurador y mantendrá la jornada escolar reducida en septiembre

El calendario escolar mantendrá la jornada reducida durante los meses de septiembre y de junio. Así lo ha confirmado este miércoles la Consejería de Educación, ... después de que durante la mañana se haya producido una reunión entre el departamento que dirige Rocío Lucas con los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial -CSIF, ANPE, STECYL-i, UGT-SP y CC OO-. Un encuentro donde se ha realizado la propuesta del calendario escolar para el próximo curso. Lo primero que destaca la administración es que se mantendrá el horario lectivo reducido en el primer y el último mes del curso.

El anuncio se realiza un día después de que las familias castellano y leonesas, representadas en la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos de Castilla y León (Confapacal), insistieran en que la jornada lectiva no se redujera en el primer mes del curso escolar a raíz de una resolución del Procurador del Común, que pedía a la Junta a esto mismo. «¿Habrá tenido la Consejería de Educación en cuenta la resolución donde se insta a que retire la reducción horaria del mes de septiembre?», se preguntaban desde la Confederación. Este miércoles, la administración les ha dado respuesta. No.

«La Consejería de Educación ha aclarado que se mantendrá el horario lectivo reducido durante los meses de junio y septiembre. Esta decisión responde a motivos pedagógicos, y la experiencia, durante más de diez años, ha demostrado que este horario beneficia la docencia», apuntan desde el departamento que dirige Rocío Lucas. Sobre el caso concreto del primer mes de clase, apuntan a que el curso comienza con nuevos grupos. «Esto hace necesario realizar distintas adaptaciones y una hora menos lectiva ayuda al alumnado a adaptarse de forma progresiva mientras el centro tiene más capacidad de organizar los primeros días».

Mientras, las familias defienden que no existe ningún criterio educativo «fundamentado» y consensuado que justifique esa reducción o que no están garantizadas las medidas de conciliación al alcance de todas las familias. Desde Educación concretan que la Junta «se ha comprometido» a encargarse de la atención de los escolares que no acudan al comedor durante la hora lectiva menos que se producirá en los meses de junio y septiembre.

El curso iniciará el 8 de septiembre para los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria

Hace unos meses, el Procurador del Común, tras una petición de Confapacal, resolvió a favor de las familias. En el escrito, instaba a la administración a reducir la jornada lectiva solo en junio. «Que en el proceso de aprobación del próximo calendario escolar (2025-2026) de los centros docentes de enseñanzas no universitarias de la comunidad se dé cumplimiento a la Orden EDU/385/2017 -que pide que durante el mes de septiembre las actividades lectivas se desarrollen en jornada continua matinal completa- respecto al horario lectivo del mes de septiembre, presentándose en este sentido la correspondiente propuesta por la Administración autonómica, y fundamentándose en su caso la reducción, de ser acordada, en criterios con sustento pedagógico educativo».

La propuesta del calendario incluye que el 8 de septiembre se incorporarán a las aulas los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Programas para la Transición a la Vida Adulta y Educación Secundaria Obligatoria escolarizados en centros de Educación Primaria. El día 15 empezarían el resto de alumnos de la ESO, los de Bachillerato ordinario y nocturno, Formación Profesional y los del segundo curso de Artes Plásticas y Diseño. Los estudiantes de grado medio y del primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezarían el 18 de septiembre.

Este primer documento también recoge otras fechas de inicio, como el 29 de septiembre para el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, las enseñanzas deportivas y, por último, las de idiomas, que arrancarán el 6 e octubre. Son las fechas que aparecen en el borrador del calendario escolar que la Consejería ha entregado este miércoles a las organizaciones sindicales, y que ahora presentarán sus propuestas para alcanzar un acuerdo en la mesa sectorial que se celebrará este viernes. Después, la propuesta se elevará al Consejo Escolar antes de su aprobación definitiva.