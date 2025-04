Las familias insisten en que la jornada lectiva no se reduzca en septiembre: «No hay criterio que lo justifique»

Fue una medida excepcional que se ha mantenido desde la pandemia. Que la incorporación del alumnado en las aulas, a causa de la covid, se ... hiciera de forma gradual, con jornada reducida también durante el mes de septiembre, y que se sumaba a la ya existente en junio -que entró en vigor durante el curso académico 2017-2018-. Para la reducción en el primer mes del curso, se hizo por primera vez en el año escolar 2021-2022, y desde entonces. En el presente curso, que la medida se mantuviera ocasionó quejas por parte de los padres de la comunidad. Sus demandas fueron escuchadas por el Procurador del Común, que resolvió en septiembre de 2024 para instar a la Junta a que de cara al año 2025-2026 solo redujera la jornada lectiva en junio.

Ahora, ante la cercanía de la publicación del calendario escolar para el próximo curso, las familias de la comunidad recuperan la demanda para pedir que los alumnos no inicien otro año escolar con un horario reducido también en septiembre. «No hay ningún criterio educativo fundamentado y consensuado que justifique la reducción y no están garantizadas las necesarias medidas de conciliación al alcance de todas las familias», recuerdan desde la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León (Confapacal).

En su resolución, el departamento que dirige Tomás Quintana pedía que en el proceso de aprobación del próximo calendario de los centros docentes de enseñanzas no universitarias de Castilla y León se dé cumplimiento a la obligación establecida en la Orden EDU/385/2017. ¿Y qué se recoge en esta norma? Pues que en los centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y especial, durante el primer mes de septiembre, las actividades lectivas se desarrollen en jornada continua matinal completa, sin modificar el cómputo de horas lectivas diarias. Norma que varió de forma puntual a causa de la pandemia. Es decir, que el Procurador instó a recuperar la normalidad previa a la covid, donde solo se reducían las horas lectivas en junio.

«Nos preguntamos si la Consejería de Educación habrá tenido en cuenta la resolución donde se insta a retirar la reducción horaria en septiembre», apuntan ahora desde la Confederación. El Procurador también concreta que la propuesta que se presente por la administración autonómica, en caso de tener una reducción, debería de hacerse atendiendo a criterios «con sustento pedagógico y educativo». Una idea que matizaban los padres y madres de la comunidad al atender que la rebaja del horario atiende especialmente a «principios profesionales».

Ante esto, los profesores también tenían algo que decir. «La resolución no ha tenido en cuenta la opinión del profesorado. El interés pedagógico de la reducción de la jornada lectiva en septiembre está más que demostrado. Una rebaja que es para el alumnado, no para el profesorado, que trabaja duramente para preparar el curso», explicó Isabel Madruga, presidenta del sector de Educación de CSIF en Castilla y León. En la resolución se especifica que durante la negociación del calendario escolar del curso 2021-2022, la administración propuso un borrador que no incluía la jornada reducida en septiembre, pero que a instancia de las organizaciones sindicales se mantuvo también durante el primer mes del curso.

«Las familias, representadas por Confapacal, se han mostrado opuestas a este horario reducido sin que sus propuestas fueran tenidas en cuenta en el Consejo Escolar de Castilla y León, demandando su revisión», expone la resolución. Sobre esto, desde la Confederación apuntan a que la organización de los tiempos escolares se publica «sin escucha ni consenso». «Las familias estamos expectantes ante la proximidad de las fechas donde conoceremos la normativa del calendario escolar del próximo curso. No sería novedoso que una vez más el calendario se filtrara y se conociera antes que el propio Consejo Escolar. Cuatro cursos consecutivos los miembros de la comunidad educativa allí representada llevan denunciando dicha falta de respeto hacia el órgano consultivo más importante en educación», finalizan desde la Confederación.