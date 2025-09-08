Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre Día grande en las fiestas de Valladolid con el día de la patrona de la ciudad, la Virgen de san Lorenzo

Procesión de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid.

El Norte Valladolid Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:10

Cuarto día de fiesta en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y día de la patrona en la que se le realiza la misa y la procesión por las calles de Valladolid.

• 9:00 a 14:00h. Trofeo de fútbol femenino XXV Edición Francisco Casquero. Campo de Fútbol La Ribera. Organiza C.D. Juventud Rondilla.

• 10:30h. Procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo. Con la Banda de Cornetas y Tambores 'Pureza' de Valladolid abriendo la procesión y la Banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid acompañando a la Virgen. Salida: Iglesia de San Lorenzo. Llegada: S. I. Catedral de Valladolid.

• 10:30 a 14:30h. Campo de Tiro 'El Rebollar'. Tiradas de Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo (Foso Olímpico). Organiza Federación de Tiro Olímpico de Castilla y León.

• 11:00h. Campo Municipal de Fútbol 'Felicísimo de la Fuente'. XLIX Trofeo Memorial 'Felicísimo de la Fuente' de Fútbol Juvenil (Final). Organiza C.D. Unión Deportiva Sur.

• 11:00 a 14:00h. Polideportivos Parquesol y Lalo García. Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez y Memorial Manuel Herrero. Organiza Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.

• 11:30 a 13:30h. Acera Recoletos. Partidas de ajedrez simultáneas por el maestro Iván Alonso Alonso. Coordinadora de Peñas

• 12:00h. Catedral de Valladolid. Misa Solemne en Honor a Nuestra Señora de San Lorenzo presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don Luis Javier Argüello García, Arzobispo de Valladolid. Con la participación del Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

• 12:00h. Plaza Gutiérrez Semprún a Puente de la Hispanidad. IX Desfile de Banderas de Peñas y ofrenda floral en puente de la Hispanidad. Organiza: Peña Bodega Paco y Peña Motera Bodega Paco. Colabora: Coordinadora de Peñas.

• 12:00 a 14:00h. Plaza España. Danzando en la calle: Milonga de la Virgen de San Lorenzo. Se invita a todos los tangueros a participar en esta Milonga celebrada en honor al 25 Aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Musicaliza Jesús Martín. Vallisoletango

• 12:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00h. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.

• 13:00h. Plaza Gutiérrez Semprún. Tardeo musical. Peña Bodega Paco.

• 13:30h. C/ Caamaño, 128. Animación infantil Peña Karaoke Rosabel.

• 17:00 a 20:00h. Acera Recoletos. Caricaturistas: un dibujo a cambio de una sonrisa. A. C. Eclipse.

• 17:00h. La Victoria (final C/ Fuente el Sol) Tío Tragaldabas.

• 17:00h. Teatro Zorrilla. Gran circo acrobático Chino.

• 18:00h. Cúpula del Milenio. Magia infantil con Frain que te flain.

• 18:00h. Parque Patos. Juegos y actividades peñas. Peña Komando Churruka

• 18:30h. C/ Teresa Gil – Regalado. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'Los del Duero'.

• 18:30h. CVA Zona Este. Plaza Biólogo José Antonio. Valverde, 2 Dúo Spacio.

• 18:30h. CVA Parquesol. C/ Enrique Cubero, 1. Dúo El Salón.

• 18:30h. Plaza Juan Pablo II (Villa del Prado) El sueño del Dragón. Fierabrás. Teatro infantil.

• 19:00h. CC Parque Alameda. Cabaret Freak.

• 19:00h. Barrio Las Villas (C/ Villavaquerín). Tío Tragaldabas

• 19:00h. Pasacalles hasta Plaza Zorrilla. Folklore Castellano especial 25 Aniversario Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 1. Plaza Santa Ana, Zúñiga y C/ Santiago 2. Fuente Dorada, C/ Ferrari, Plaza Mayor y C/ Santiago. 3. C/ Mantería (desde Cruz Verde), Plaza España, C/ Claudio Moyano y C/ Santiago

• 19:00h. Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera) Programación familiar: Actuación musical con los personajes más famosos de la tele.

• 19:10, 19:50 y 20:30h. Cúpula del Milenio. Magia de salón espectáculo de mentalismo Hipomancia.

• 19:30h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera Musical.

• 19:30h. C/ Tórtola, 14. Animación musical. Peña Komando Churruka.

• 20:00h. Plaza Gutiérrez Semprún Juegos y actividades de peñas Peña Bodega Paco.

• 20:00h. Plaza Zorrilla. Folklore Castellano especial 25 Aniversario Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Actuación de los grupos del Colectivo Amigos del Folclore.

• 20:00 a 01:00h. Paseo de las Moreras. Moreras Beach Fest 'Especial Batalla DJs'. Con la sesión de DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas

• 20:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.

• 20:00h. Teatro Carrión. Yo sobreviví a la EGB. Jordi Merca.

• 20:00h. Sala Borja. Páncreas.

• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada Danzando en la calle: On stage.

• 20:30h. Vivestival! 2025 – Concierto de clausura de la segunda edición de Vivestival! Concurso de músicos emergentes de Vive! Radio, con la participación de las mejores bandas de la edición 2025 a nivel regional y los vallisoletanos Arizona Baby. Conciertos de Maref (Valladolid), Gekkõ (León) y Carameloraro (Salamanca). Vive! Radio - Promecal

• 20:30h. Pérgola del Campo Grande. 'Las Verbenas de la Feria'. Andrea Vera y su Orquesta.

• 20:30h. Recinto José Luis Bellido. XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo 'Azabache' y Coro 'Romero y Jara' (Andalucía) y grupo 'Farah-Diva' (Melilla).

• 20:30h. Teatro Cervantes. Lirikas.

• 20:30h. Teatro Zorrilla. Gran circo acrobático de China

• 20:45h. Plaza Mayor. Oscar Mina.

• 21:00h. Academia de Caballería XXI Danzadolid. Espectáculo amateur de las escuelas de danza. Danza oriental

• 21:00h. Plaza Solidaridad (La Victoria) Gonzalo presenta ¿Quién piensa en ti?

• 22:00h. Plaza Mayor. Dani Fernández

• 22:00h. Cúpula del Milenio. Magia. Gran Gala de noche con David de Vega y Jerry Zhang. Presenta Nano Arranz

• 22:15h. Paraje del Caño Hondo. Fuegos artificiales (Sesión 3ª). Pirotecnia Zaragozana (Zaragoza)

• 22:30 a 00:00h. Plaza Solidaridad (La Victoria). Orquesta Omega.

