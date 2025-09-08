Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
Día grande en las fiestas de Valladolid con el día de la patrona de la ciudad, la Virgen de san Lorenzo
Valladolid
Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:10
Cuarto día de fiesta en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y día de la patrona en la que se le realiza la misa y la procesión por las calles de Valladolid.
• 9:00 a 14:00h. Trofeo de fútbol femenino XXV Edición Francisco Casquero. Campo de Fútbol La Ribera. Organiza C.D. Juventud Rondilla.
• 10:30h. Procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo. Con la Banda de Cornetas y Tambores 'Pureza' de Valladolid abriendo la procesión y la Banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid acompañando a la Virgen. Salida: Iglesia de San Lorenzo. Llegada: S. I. Catedral de Valladolid.
• 10:30 a 14:30h. Campo de Tiro 'El Rebollar'. Tiradas de Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo (Foso Olímpico). Organiza Federación de Tiro Olímpico de Castilla y León.
• 11:00h. Campo Municipal de Fútbol 'Felicísimo de la Fuente'. XLIX Trofeo Memorial 'Felicísimo de la Fuente' de Fútbol Juvenil (Final). Organiza C.D. Unión Deportiva Sur.
• 11:00 a 14:00h. Polideportivos Parquesol y Lalo García. Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo 'Memorial Jesús Jañez y Memorial Manuel Herrero. Organiza Asociación Vallisoletana de Fútbol Sala.
• 11:30 a 13:30h. Acera Recoletos. Partidas de ajedrez simultáneas por el maestro Iván Alonso Alonso. Coordinadora de Peñas
• 12:00h. Catedral de Valladolid. Misa Solemne en Honor a Nuestra Señora de San Lorenzo presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don Luis Javier Argüello García, Arzobispo de Valladolid. Con la participación del Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.
• 12:00h. Plaza Gutiérrez Semprún a Puente de la Hispanidad. IX Desfile de Banderas de Peñas y ofrenda floral en puente de la Hispanidad. Organiza: Peña Bodega Paco y Peña Motera Bodega Paco. Colabora: Coordinadora de Peñas.
• 12:00 a 14:00h. Plaza España. Danzando en la calle: Milonga de la Virgen de San Lorenzo. Se invita a todos los tangueros a participar en esta Milonga celebrada en honor al 25 Aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Musicaliza Jesús Martín. Vallisoletango
• 12:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00h. Cadenas de San Gregorio. Parque infantil de hinchables y talleres.
• 13:00h. Plaza Gutiérrez Semprún. Tardeo musical. Peña Bodega Paco.
• 13:30h. C/ Caamaño, 128. Animación infantil Peña Karaoke Rosabel.
• 17:00 a 20:00h. Acera Recoletos. Caricaturistas: un dibujo a cambio de una sonrisa. A. C. Eclipse.
• 17:00h. La Victoria (final C/ Fuente el Sol) Tío Tragaldabas.
• 17:00h. Teatro Zorrilla. Gran circo acrobático Chino.
• 18:00h. Cúpula del Milenio. Magia infantil con Frain que te flain.
• 18:00h. Parque Patos. Juegos y actividades peñas. Peña Komando Churruka
• 18:30h. C/ Teresa Gil – Regalado. Gigantes y Cabezudos. Acompañan dulzaineros 'Los del Duero'.
• 18:30h. CVA Zona Este. Plaza Biólogo José Antonio. Valverde, 2 Dúo Spacio.
• 18:30h. CVA Parquesol. C/ Enrique Cubero, 1. Dúo El Salón.
• 18:30h. Plaza Juan Pablo II (Villa del Prado) El sueño del Dragón. Fierabrás. Teatro infantil.
• 19:00h. CC Parque Alameda. Cabaret Freak.
• 19:00h. Barrio Las Villas (C/ Villavaquerín). Tío Tragaldabas
• 19:00h. Pasacalles hasta Plaza Zorrilla. Folklore Castellano especial 25 Aniversario Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 1. Plaza Santa Ana, Zúñiga y C/ Santiago 2. Fuente Dorada, C/ Ferrari, Plaza Mayor y C/ Santiago. 3. C/ Mantería (desde Cruz Verde), Plaza España, C/ Claudio Moyano y C/ Santiago
• 19:00h. Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera) Programación familiar: Actuación musical con los personajes más famosos de la tele.
• 19:10, 19:50 y 20:30h. Cúpula del Milenio. Magia de salón espectáculo de mentalismo Hipomancia.
• 19:30h. Teatro Calderón. El fantasma de la ópera Musical.
• 19:30h. C/ Tórtola, 14. Animación musical. Peña Komando Churruka.
• 20:00h. Plaza Gutiérrez Semprún Juegos y actividades de peñas Peña Bodega Paco.
• 20:00h. Plaza Zorrilla. Folklore Castellano especial 25 Aniversario Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Actuación de los grupos del Colectivo Amigos del Folclore.
• 20:00 a 01:00h. Paseo de las Moreras. Moreras Beach Fest 'Especial Batalla DJs'. Con la sesión de DJ´s locales y residentes de la Coordinadora de Peñas
• 20:00h. Auditorio Feria de Valladolid. Lo de ferias: Tú a Pucela y nosotros a California.
• 20:00h. Teatro Carrión. Yo sobreviví a la EGB. Jordi Merca.
• 20:00h. Sala Borja. Páncreas.
• 20:00 a 23:00h. Plaza Fuente Dorada Danzando en la calle: On stage.
• 20:30h. Vivestival! 2025 – Concierto de clausura de la segunda edición de Vivestival! Concurso de músicos emergentes de Vive! Radio, con la participación de las mejores bandas de la edición 2025 a nivel regional y los vallisoletanos Arizona Baby. Conciertos de Maref (Valladolid), Gekkõ (León) y Carameloraro (Salamanca). Vive! Radio - Promecal
• 20:30h. Pérgola del Campo Grande. 'Las Verbenas de la Feria'. Andrea Vera y su Orquesta.
• 20:30h. Recinto José Luis Bellido. XLII Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo 'Azabache' y Coro 'Romero y Jara' (Andalucía) y grupo 'Farah-Diva' (Melilla).
• 20:30h. Teatro Cervantes. Lirikas.
• 20:30h. Teatro Zorrilla. Gran circo acrobático de China
• 20:45h. Plaza Mayor. Oscar Mina.
• 21:00h. Academia de Caballería XXI Danzadolid. Espectáculo amateur de las escuelas de danza. Danza oriental
• 21:00h. Plaza Solidaridad (La Victoria) Gonzalo presenta ¿Quién piensa en ti?
• 22:00h. Plaza Mayor. Dani Fernández
• 22:00h. Cúpula del Milenio. Magia. Gran Gala de noche con David de Vega y Jerry Zhang. Presenta Nano Arranz
• 22:15h. Paraje del Caño Hondo. Fuegos artificiales (Sesión 3ª). Pirotecnia Zaragozana (Zaragoza)
• 22:30 a 00:00h. Plaza Solidaridad (La Victoria). Orquesta Omega.
