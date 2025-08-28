El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer observa material escolar en una librería de Valladolid. Carlos Espeso

Valladolid

Los consumidores alertan: los precios «se disparan» en la vuelta al cole y la ropa es el gasto más alto

Los informes de las organizaciones muestran que empezar el curso en un centro público es cien euros más barato que en uno concertado

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:16

Mientras que las librerías vallisoletanas hablan de una estabilización en los precios de la vuelta al cole, las organizaciones de consumidores insisten en que ... de nuevo existe un aumento del gasto mínimo para las familias. Según la Asociación Española de Consumidores, los hogares de la comunidad deberán desembolsar un mínimo de 602 euros -en centros públicos-. Como todo, el precio definitivo fluctúa en función de las decisiones que las familias tomen de cara al inicio de las clases. Y desde ahí, todo empieza a sumar en la cartera. La primera diferencia está en el precio medio de la vuelta al cole en cada tipo de centro educativo. En la escuela concertada asciende hasta los 700 y en la privada hasta los 1.778 euros, según el estudio de la asociación.

