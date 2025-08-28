Los consumidores alertan: los precios «se disparan» en la vuelta al cole y la ropa es el gasto más alto

Mientras que las librerías vallisoletanas hablan de una estabilización en los precios de la vuelta al cole, las organizaciones de consumidores insisten en que ... de nuevo existe un aumento del gasto mínimo para las familias. Según la Asociación Española de Consumidores, los hogares de la comunidad deberán desembolsar un mínimo de 602 euros -en centros públicos-. Como todo, el precio definitivo fluctúa en función de las decisiones que las familias tomen de cara al inicio de las clases. Y desde ahí, todo empieza a sumar en la cartera. La primera diferencia está en el precio medio de la vuelta al cole en cada tipo de centro educativo. En la escuela concertada asciende hasta los 700 y en la privada hasta los 1.778 euros, según el estudio de la asociación.

A pesar del incremento que arroja el informe, Castilla y León es la sexta comunidad donde la vuelta al colegio es más barata, puesto que comparte con Andalucía. En concreto, el coste va desde los 546 euros de Asturias a los 745 de Madrid. La región ocupa la misma posición en el desembolso de los colegios concertados, mientras que es la séptima más cara para los privados.

Y más allá de los libros, donde el gasto puede reducirse solo a los cuadernos de ejercicios (por los planes de segunda mano), son el resto de añadidos los que aumentan el coste de volver a pisar el aula. El más importante en este caso es la ropa escolar, que supone un gasto añadido que va desde los 194 euros. Desde el uniforme al resto de prendas que los hijos pueden necesitar en el aula. En los concertados, el gasto supone una media de 218 euros, mientras que en los privados alcanza desde los 274.

El regreso a las aulas en números Precios medios Gasto medio por alumno 500 Euros 300 Euros En libros Papelería 48,26 Euros Mochila 29,42 Euros Libros 2º de Secundaria 350 Euros 1º de Primaria de 166 Euros a 412 Euros Chandal 26,07 Euros calzado deportivo 31,87 Euros Fuente: OCU/Idealo El regreso a las aulas en números Gasto medio por alumno Precios medios 500 Euros Papelería 48,26 Euros 300 Euros En libros Libros Mochila 2º de Secundaria 29,42 350 Euros Euros 1º de Primaria de 166 Euros a 412 Euros Chandal 26,07 Euros calzado deportivo 31,87 Euros Fuente: OCU/Idealo El regreso a las aulas en números Libros 2º de Secundaria Gasto medio por alumno Precios medios 350 500 Euros Euros Papelería 48,26 1º de Primaria de Euros 166 300 Euros a Euros 412 En libros Euros Mochila 29,42 Chandal Euros 26,07 Euros calzado deportivo 31,87 Euros Fuente: OCU/Idealo

Otro de los gastos más relevantes y del que tampoco pueden escapar las familias es el que va al material escolar, que oscila entre los 115 y los 198 euros, todo en función del que precise cada alumno y el que pida cada profesor. Es un desembolso que también puede aumentar en los cambios de ciclo escolar, cuando es habitual que el material del curso anterior no sirva o se tenga que renovar. Sucede por ejemplo con el paso de Primaria a Secundaria, cuando es habitual que haya que actualizar el estuche o la mochila. El transporte escolar suma otros 97 euros para los públicos, 102 para los concertados y 121 para los privados, según el informe de la asociación.

El estudio también suma 98 euros destinados a otros gastos derivados de la vuelta al cole, mientras que el coste del comedor supone otro desembolso que va desde noventa a 181 euros. En total, la suma de los gastos añadidos a la vuelta al cole, según la organización, es de 594 euros para los colegios públicos, 702 en lo concertados y 1.752 en los privados. También dan una previsión desde la Organización de Consumidores y Usuarios. En concreto, cifran en más de 1.800 euros el coste medio total de la vuelta al cole en Castilla y León, sumando todo. Desde la OCU concretan que el gasto en libros de texto supone de media 2023 euros, si bien los hogares pueden acceder a los programas de acceso a libros de texto gratuitos.

La organización especifica un gasto de 143 euros en Infantil, 171 euros en Primaria, 206 euros en Secundaria y 243 euros en Bachillerato. A estos precios también se añaden, en este caso, 92 euros que de media se gasta en material escolar. En rasgos generales, la OCU concreta que el ciclo más caro para las familias es Primaria, con un gasto previsto de 2.435 euros, mientras que la segunda es Bachillerato, con 2.412 euros. Otro dato relevante es el de Formación Profesional, que suma un coste previsto de 2.198 euros, mientras que la vuelta al cole más barata sería la de Secundaria, con 1.808 euros, según la OCU.

En este sentido, desde la Organización de Consumidores y Usuarios reclaman más ayudas para las familias de cara a la vuelta al cole. «Muchos hogares españoles ya tienen dificultades para afrontar sus gastos cotidianos. Si a esto hay que sumar este desembolso, encontramos que la cuesta de septiembre se convierte en una realmente empinada». Según los datos que maneja la OCU, el precio medio no ha dejado de aumentar desde en año posterior al confinamiento, cuando la vuelta al curso alcanzó su mínimo en esta década, con un desembolso medio de 1.860 euros. Esto significa que en los últimos cuatro cursos ha aumentado un 28%.