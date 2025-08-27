La OCU recomienda hacer una lista con lo que ya se tiene en casa

Como cada año, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda seguir una serie de consejos para optimizar las compras en la vuelta al colegio ... y poder ahorrar una importante cantidad de dinero, ya que muchas familias se ven obligadas a realizar ejercicios de ingeniería financiera para poder hacer frente a este importante desembolso.

Según la OCU, es importante realizar una lista con lo que ya se tiene en casa. «Nuevo curso no significa que todo deba ser nuevo: si la mochila o el estuche siguen en buen estado, no hay necesidad de comprar otro, reduciendo así también el impacto sobre el medio ambiente», señala, al tiempo que incide en que se pueden adelantar las compras a agosto, cuando suele haber más ofertas y mayor disponibilidad, y en priorizar las tiendas físicas para «poder probarlo todo».

«Salvo para probar la ropa, siempre es aconsejable salir de compras sin los hijos. Da igual la edad, es probable que se encaprichen con artículos de marca o que incluyan a alguno de sus personajes favoritos, por lo general bastante más caros», agrega la OCU, que señala que el consumo colaborativo es otra importante forma de ahorro y existen iniciativas que favorecen el intercambio de ropa, libros y material escolar de segunda mano entre padres y asociaciones escolares.

«También es aconsejable consultar los programas de libros gratuitos basados en sistemas de préstamo que ofrecen las comunidades autónomas a través de los colegios, aunque por lo general hay que solicitarlo con varios meses de antelación», subraya la OCU, que, como opción más económica para las lecturas recomendadas, se inclina por «tomarlas prestadas de las bibliotecas».

«Si el niño ya es mayor y va a necesitar una tableta o un ordenador portátil, es necesario comparar modelos y precios en distintos comercios. Una misma marca puede costar hasta 150 euros menos en función de la tienda que finalmente se elija», concluye.